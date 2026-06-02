/Explained : सेविंग्स अकाऊंटमध्ये किती पैसे असल्यास इनकम टॅक्स अधिकाऱ्यांच्या तुम्ही रडारावर येता?

भारतात सरकारी असो किंवा खाजगी अनेक बँका आहेत. या बँकांमध्ये असंख्य भारतीयांचे अकाऊंट आहेत. आज असा एकही व्यक्ती नाही ज्याकडे बचत खात नाही. नोकरी करणारा व्यक्तीचा पगारासाठी तर व्यावसायिक आपल्या उत्पन्नासाठी बँकेत सेविंग्स असतं. शेतकरी असो, विद्यार्थी किंवा नोकरदार आज प्रत्येकाकडे सेविंग्स अकाऊंट असतं. पण अनेकांना असा प्रश्न असतो की, या बचत खात्यात किती पैसे असावे. कारण एका मर्यादेनंतर बँकेतील बचत खात्यात पैसे असल्यास आयकर विभागाची तुमच्यावर करडी नजर पडू शकते.
खरंतर बचत खात्यात किती रक्कम ठेवता येते याबद्दल आरबीआयने असं कुठलेही नियम बनवला नाही. तसंतर प्रत्येक बँक याबद्दल बचत खात्यात सर्वात कमी रक्कम ठेवता येईल याबद्दल ते निर्णय घेतात. पण बचत खात्यात तुम्ही गरजेनुसार किंवा तुमच्या उत्पन्नानुसार पैसे ठेवू शकता. पण खात्यात तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आणि ही रक्कम कुठून आली याबद्दल तुम्ही स्पष्ट सांगू शकले नाहीत. तर अशा परिस्थितीत तुमच्या बचत खात्याची चौकशी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तुम्हाला बँकिंग आणि करविषयक नियम माहिती असणे गरजेचे आहे.
आयकर नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा झाली असेल तर बँक याबद्दलची माहिती आयकर विभागाला देत असते. याची नोंद आर्थिक व्यवहारांच्या विवरणपत्रा (Statement of Financial Transactions - SFT) अंतर्गत करण्यात येते.
याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या खात्यात ₹10 लाख जमा असल्यास तुमच्याकडून कर आकारला जातो किंवा तुम्हाला नोटीस देण्यात येते, असं बिलकुल नाही. पण ही रक्कम तुमच्या घोषित उत्पन्नाशी जुळली नाही तर तुमची चौकशी होते.
त्यामुळे, अशा स्थितीत तुम्ही बचत खात्यात मोठी रक्कम जमा करणार असाल तर आवश्यक कागदपत्रे सादर नक्की करा. तुम्हाला आयकर विभागाच्या रडारत अडकायचं नसेल उत्पन्नाची नोंद ठेवणे महत्त्वाचे आहे. पण चालू खात्यांसाठी ही मर्यादा जास्त असू शकते. अशा खात्यांमध्ये ₹50 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास त्याची माहिती देणे अतिशय गरजेचे आहे.
बँक खात्यात तुम्ही किती रक्कम ठेवू शकता यावर कोणतीही कायदेशीर कमाल मर्यादा आरबीआयकडून देण्यात आलेली नाही. जर तुमचे उत्पन्न पूर्णपणे कायदेशीर असल्यास तुम्ही तुमचा आयटीआर (ITR) योग्यरित्या भरला असल्यास, मग अशा परिस्थितीत तुम्ही मोठी रक्कम ठेवू शकता. त्यात तुम्हाला काही अडचण येणार नाही.
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही मालमत्ता विकली किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळवले असेल, तुमचा पगारातून बचत केली असेल किंवा कायदेशीर स्रोताकडून पैसे मिळाले असेल तर ही रक्कम कागदापत्राद्वारे तुम्ही बचत खात्यात ठेवू शकता. पण, आवश्यक असल्यास तुम्हाला याचा पुरावा कायम ठेवावयचा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठे रोख व्यवहार कायम टाळावा. तसंच शक्य असेल तिथे डिजिटल पेमेंटचा वापर करणे फायदेशीर ठरतं. यामुळे नोंदी सुस्पष्ट राहतात आणि कर तपासणीचा धोका अशा परिस्थितीत कमी असतो.
तुम्ही तुमच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा करत असाल, तर अचूक नोंदी आणि कागदपत्रं ठेवा.
तुमचे पॅन कार्ड, आयटीआर आणि उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
कारण उत्पन्नाचा स्रोत उघड न करता मोठी रक्कम जमा केल्यास आयकर विभागाकडून चौकशी होते हे नक्की.
त्याशिवाय नियमांनुसार एका व्यक्तीकडून एका दिवसात ₹2 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्यास कायदेशीर अवैध आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे, मोठी रक्कम जमा करण्यापूर्वी बँकिंग आणि कर नियमांचे पालन करा. सगळ्या माहितीनंतरच व्यवहार करा.