Explained: आयुष्यात किती पैसा कमावयला हवा? ज्यानंतर नसेल कमावण्याची गरज; जगाला पडलेल्या प्रश्नाच उत्तर अखेर सापडलं!

Money For Financial Freedom: गुरगावमध्ये आयटी क्षेत्रात सीनियर मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या गुरजोत अहलूवालिया यांच्या एक्सवरील एका पोस्टची जगभरात चर्चा आहे.त्यात त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, 8 ते 10 कोटी रुपयांचा गुंतवणुकीचा निधी, स्वतःचे घर आणि एक चांगली गाडी असली की, रोजच्या जीवनात अरबपतीशी फारसा फरक उरत नाही. असली संपत्ती ही पैसा नसून वेळ आहे. लाखो लोकांना त्यांचे हे विचार पटले. आजच्या धावपळीच्या जगात जिथे ‘अजून जास्त कमवा’ असा दबाव असतो, तिथे गुरजोत यांचा संदेश ‘बस, एवढे पुरेसे’ या भावनेकडे वळवतो. ही पोस्ट माहिती प्रत्येक तरुण, व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीयांसाठी उपयुक्त आणि व्यावहारिक आहे. आर्थिक स्वातंत्र्याची खरी किंमत किती? सविस्तर जाणून घेऊया.
गुरजोत हे एक सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेले व्यावसायिक आहेत. आयटी क्षेत्रात काम करताना त्यांनी स्वतः 11 वर्षांच्या कष्टात शून्यातून 5 कोटी रुपयांची संपत्ती उभारली आहे. आता 2025 पर्यंत पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यांची पोस्ट फक्त सल्ला नाही तर स्वतःच्या अनुभवातून आलेला खरा संदेश आहे. “8-10 कोटी फंड, घर आणि चांगली गाडी असली की रोजचे आयुष्य अरबपतीसारखेच होते,” असे ते म्हणतात. ही पोस्ट व्हायरल झाली कारण ती आजच्या ‘अनंत कमाई’च्या स्पर्धेत अडकलेल्या लाखो लोकांना विचार करायला लावते. ही पोस्ट व्हायरल आहे कारण यातून हजारो लोकांच्या मनातील खरंच किती पैसा पुरेसा? या प्रश्नाला उत्तर मिळाले आहे.
जर तुमच्याकडे 8 ते 10 कोटी रुपयांचा सुरक्षित गुंतवणुकीचा निधी असेल, स्वतःचे घर आणि एक उत्तम गाडी असेल तर महिन्याचे सर्व खर्च – घर, खाणे, आरोग्य, शिक्षण आणि छोट्या-मोठ्या गरजा – व्याज, लाभांश किंवा मुदत ठेवींमधून सहज भागू शकतात. यानंतर रोज कमाईसाठी कष्ट करण्याची गरज पडत नाही. भारतातील मध्यमवर्गासाठी हे आर्थिक स्वातंत्र्याचे व्यावहारिक लक्ष्य आहे. गुरजोत यांच्या पोस्टनुसार ही रक्कम मिळवल्यावर तुम्ही स्वतःचे वेळापत्रक स्वतः ठरवू शकता. ही रक्कम मिळवणे सोपे नाही पण शक्य आहे. नियमित बचत, शेअर बाजार आणि इक्विटी गुंतवणुकीने तुम्ही ही रक्कम मिळवू शकता, असे ते सांगतात.
गुरजोत सांगतात की, चपाती भाजी गरीब श्रीमंतांसाठी सारखीच राहते. अरबपतीने खाईल की तुम्ही, दोघांचीही चव एकच. महागडी गाडी, मोठे घर यामुळे फक्त दाखवण्यासाठी समाधान मिळते, पण खरा आनंद मिळत नाही. झोप, थकवा, आजार आणि नातेसंबंध यांच्याशी सर्वजण सारखेच लढतात. पाट्रिका बातमीत दिलेल्या उदाहरणानुसार, पैसा एका मर्यादेपर्यंत फरक करतो, त्यानंतर तो फक्त तुलना करण्याचे साधन बनतो. जीवन जगण्यासाठी पैसा साधन आहे, ध्येय नाही, हे यामुळे लोकांना कळते.
घरावर छत, चांगले खाणे, आरोग्य आणि थोडी स्वातंत्र्य या गोष्टी पूर्ण झाल्या की प्रत्येक अतिरिक्त रुपयाचे महत्व घटते. गुरजोत यांच्या मते, यानंतर पैसा फक्त ‘दुसऱ्यापेक्षा जास्त’ दाखवण्यासाठी वापरला जातो. “तुम्ही जेवढे कमवाल तेवढे कोणीतरी दुसरे जास्त कमवत असते,” असे ते म्हणतात. हे लक्षात घेतल्यास आयुष्यात तणाव कमी होतो आणि खरे सुख मिळते. ही जाणीव करून देणारी माहिती प्रत्येकाला ‘पुरेसे’ मान्य करण्यास मदत करते.
दुनियाातील सर्वात श्रीमंत माणसालाही फक्त २४ तासच मिळतात. पैसा वेळ विकत घेऊ शकत नाही. आई-वडिलांसोबत वेळ घालवणे, मित्रांसोबत हसणे, पूर्ण झोप घेणे – या गोष्टी पैशाने मिळवता येत नाहीत. गुरजोत यांच्या पोस्टनुसार आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे ही वेळ मिळवणे. पाट्रिका बातमीत सांगितल्याप्रमाणे, यामुळे निर्णय घेण्याची स्वातंत्र्य मिळते आणि आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण होते. ही गोष्ट आजच्या कामाच्या दबावात सापडलेल्या लोकांसाठी खूप उपयुक्त आहे.
चांगले खा, थोडा व्यायाम करा, पुरेशी झोप घ्या, आई-वडिलांची भेट घ्या आणि मित्रांसोबत वेळ घालवा, असे गुरजोत यांचा अनुभव सांगतो. जास्त पैशाच्या मागे धावताना या मूलभूत गोष्टी दुर्लक्षित होतात. ‘साध्या लिस्ट’नुसार, हे करण्यासाठी वेळ हवा असतो जो पैशाने विकत घेता येत नाही. खरे श्रीमंत असणे म्हणजे मजबूत आरोग्य आणि नातेसंबंध असे गुरजोत सांगतात. त्यांच्या या पोस्टमधून संतुलित जीवन हेच खरे यश अशी लोकांना प्रेरणा मिळते.
तुलना करत राहिल्याने कधीही समाधान मिळत नाही. “लालसेला अंत नाही.” जेव्हा तुम्ही ‘बस, याहून जास्त नको’ हे मान्य कराल तेव्हाच खरा आनंद येईल, असे गुरजोत स्पष्ट सांगतात. यासाठी नियमित बचत, चांगली गुंतवणूक आणि करिअर वाढ करताना समाधान ठेवणे गरजेचे आहे. हा संदेश आजच्या तरुण पिढीला ‘न संपणारी धाव’ थांबवण्यास मदत करतो. गुरजोत अहलूवालिया यांच्या या साध्या पण गहन विचारांनी लाखो लोकांना नवीन दृष्टिकोन दिलाय. आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त पैसा कमवणे नव्हे तर त्याचा योग्य वापर करून जीवनाचा आनंद घेणे. ही पोस्ट आजच्या स्पर्धात्मक जगात एक नवा विचार प्रवाह निर्माण करते. तुम्ही किती कमावता यापेक्षा, किती समाधानाने जगता याला खरे महत्व आहे.