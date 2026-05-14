/Petrol Wastage: भारतात दरवर्षी किती लिटर पेट्रोल-डिझेल वाया जाते? नंबर ऐकून थक्क व्हाल!

How Much Petrol-Diesel Wasted in India: भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलचा वापर झपाट्याने वाढत असताना त्याची होणारी उधळपट्टीही तितकीच गंभीर बनली आहे. भारतात दरवर्षी किती लिटर पेट्रोल-डिझेल वाया जाते हे ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.
How Much Oil Wasted in India: भारतामध्ये वाढती वाहनसंख्या, ट्रॅफिक जॅम आणि इंधनाचा वाढता वापर ही आता मोठी राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल हे केवळ वाहन चालवण्यासाठीचे इंधन नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे इंधनाची होणारी उधळपट्टी म्हणजे थेट देशाच्या पैशांची आणि परकीय चलनाची नासाडीच आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारतात दरवर्षी अब्जावधी लिटर पेट्रोल-डिझेल केवळ वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि निष्काळजी सवयींमुळे वाया जाते. भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलचा वापर झपाट्याने वाढत असताना त्याची होणारी उधळपट्टीही तितकीच गंभीर बनली आहे. ट्रॅफिक जॅम, खराब रस्ते, सिग्नलवर चालू ठेवलेली इंजिने, चुकीची पार्किंग आणि अनियोजित वाहतूक व्यवस्था यामुळे दरवर्षी अब्जावधी लिटर इंधन वाया जाते. ही केवळ पैशांची नासाडी नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावरही मोठा भार आहे.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल वापरणारा देश आहे. देशातील वार्षिक इंधन वापर सुमारे १७५ अब्ज लिटर इतका आहे. यात पेट्रोल आणि डिझेलचा मोठा वाटा आहे. मात्र यापैकी जवळपास २० टक्के इंधन प्रत्यक्ष उपयोग न होता वाया जाते. म्हणजेच दरवर्षी तब्बल ३५ अब्ज लिटर इंधन केवळ चुकीच्या व्यवस्थेमुळे जळून जाते. या वाया जाणाऱ्या इंधनाची किंमत लाखो कोटी रुपयांमध्ये आहे. एवढ्या पैशांत देशात नवीन रस्ते, रेल्वेमार्ग, शाळा, रुग्णालये आणि ऊर्जा प्रकल्प उभारता आले असते.
भारतातील महानगरांमध्ये ट्रॅफिक जॅम ही सर्वात मोठी समस्या आहे. बेंगळुरू, मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये वाहनांचा वेग इतका कमी झाला आहे की काही वेळा १० किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी अर्धा तास ते चाळीस मिनिटे लागतात. वाहनं सतत रेंगाळत असल्याने इंजिन चालू राहते आणि मोठ्या प्रमाणात इंधन खर्च होते. अनेक लोकांचा दिवसातील मोठा वेळ फक्त ट्रॅफिकमध्ये अडकून जातो. ही केवळ वेळेची हानी नसून आर्थिक नुकसानही आहे.
वाहतूक कोंडीव्यतिरिक्त खराब रस्ते आणि खड्डे हे देखील इंधन वाया जाण्याचे मोठे कारण आहे. खड्डेमय रस्त्यांवर वाहन चालवताना वारंवार ब्रेक दाबावे लागतात आणि गिअर बदलावे लागतात. त्यामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो आणि इंधनाचा वापर वाढतो. काही अभ्यासांनुसार खराब रस्त्यांमुळे इंधन खर्च १० ते २० टक्क्यांनी वाढतो. म्हणजे साधारण १० लिटरमध्ये पूर्ण होणारा प्रवास 12 लिटरपर्यंत जाऊ शकतो.
ट्रॅफिक सिग्नलवर इंजिन बंद न करण्याची सवयही मोठ्या प्रमाणात इंधन वाया घालवते. अनेक वाहनचालक दोन-तीन मिनिटांच्या सिग्नलवरसुद्धा इंजिन सुरू ठेवतात. एका वाहनातून होणारी ही छोटी उधळपट्टी देशभरातील लाखो वाहनांच्या प्रमाणात पाहिली तर ती प्रचंड मोठी ठरते. काही संशोधनांमध्ये असे दिसून आले आहे की फक्त सिग्नलवर इंजिन बंद केल्यास कोट्यवधी रुपयांचे इंधन वाचू शकते.
बेकायदेशीर पार्किंगमुळेही शहरांमध्ये वाहतूक मंदावते. मुख्य रस्त्यांवर किंवा बाजारांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने पार्क केलेली वाहनं इतर वाहनांच्या गतीवर परिणाम करतात. परिणामी ट्रॅफिक जॅम वाढतो आणि इंधन अधिक खर्च होते. याशिवाय पेट्रोल पंपांवर इंधन भरताना नोजलमधून गळणारे काही थेंबही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करतात. प्रत्येक वेळी थोडेसे इंधन गळाले तरी देशभरात त्याचे प्रमाण लाखो लिटरपर्यंत पोहोचते.
या समस्येचा एक सामाजिक पैलूही आहे. आज अनेक लोक सार्वजनिक वाहतुकीपेक्षा स्वतःच्या कारचा वापर अधिक पसंत करतात. अगदी एकट्याने प्रवास करतानाही मोठ्या कार रस्त्यावर दिसतात. पाच जण बसू शकतील अशा कारमध्ये फक्त एक व्यक्ती प्रवास करत असल्याने इंधनाचा अनावश्यक वापर वाढतो. जर लोकांनी कारपूलिंगचा स्वीकार केला, मेट्रो, बस आणि लोकल ट्रेनसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवला, तर रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
इंधन बचतीसाठी सरकार आणि नागरिक दोघांनीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सरकारने रस्ते सुधारले पाहिजेत, ट्रॅफिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम केले पाहिजे आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक सोयीची बनवली पाहिजे. त्याचवेळी नागरिकांनीही काही सवयी बदलण्याची गरज आहे. कमी अंतरासाठी वाहन वापरणे टाळणे, सिग्नलवर इंजिन बंद ठेवणे, वाहनांची नियमित देखभाल करणे आणि शक्य तिथे सामायिक प्रवास करणे या छोट्या गोष्टी मोठा बदल घडवू शकतात.
इंधन बचत ही केवळ वैयक्तिक आर्थिक फायद्याची बाब नाही, तर ती देशाच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. आज आपण थोडी काळजी घेतली तर उद्याच्या पिढ्यांसाठी ऊर्जा सुरक्षितता निर्माण करू शकतो. छोटी बचत एकत्र आली तर त्यातून मोठा राष्ट्रीय फायदा होऊ शकतो.