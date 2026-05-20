/Explained: UPI द्वारे किती PF काढता येणार? कशी असेल प्रक्रिया; कधी सुरु होणार? A टू Z माहिती!

PF On UPI: वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या काळात EPFO चा हा निर्णय कर्मचारी वर्गासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. मात्र सुविधा सुरू होण्यापूर्वी सदस्यांनी UAN, KYC आणि बँक तपशील अपडेट ठेवणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
EPFO UPI Withdrawal: देशातील कोट्यवधी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) सदस्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच EPFO लवकरच PF रक्कम थेट UPI च्या माध्यमातून काढण्याची सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारकडून या प्रणालीची चाचणी जवळपास पूर्ण झाली असून, EPFO 3.0 अंतर्गत ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार असल्याची माहिती विविध अहवालांतून समोर आली आहे. यामुळे PF काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान, डिजिटल आणि सुलभ होणार आहे.
सध्या PF काढण्यासाठी सदस्यांना EPFO पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो आणि रक्कम बँक खात्यात येण्यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागते. मात्र नव्या सुविधेमुळे सदस्यांना थेट UPI ID वापरून PF रक्कम मिळू शकते. म्हणजेच गुगल पे, फोन पे, भीम किंवा इतर यूपीआय प्लॅटफॉर्मशी लिंक असलेल्या खात्यावर PF जमा होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, सदस्यांना EPFO च्या नव्या अॅप किंवा पोर्टलवर लॉगिन करावे लागेल. त्यानंतर PF withdrawal पर्याय निवडायचा. UPI ID टाकायची. KYC आणि ओळख पडताळणी पूर्ण करायची. UPI PIN द्वारे व्यवहार मंजूर करायचा. यानंतर रक्कम थेट खात्यात जमा होऊ शकते. ही प्रक्रिया बँक ट्रान्सफरपेक्षा जलद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ही सुविधा EPFO 3.0 या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा भाग मानली जात आहे. या अंतर्गत यूपीआय आधारित पीएफ विड्रॉवल, ATM द्वारे PF काढण्याची शक्यता, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट मर्यादा ₹1 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढ, कमी कागदपत्रे, काही प्रकरणांत एम्प्लॉयर अप्रूवल ची गरज कमी असे अनेक बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाचा वेळ आणि त्रास दोन्ही कमी होऊ शकतो.
अहवालांनुसार, नव्या व्यवस्थेत सदस्यांना त्यांच्या PF शिल्लक रकमेपैकी ठरावीक टक्केवारी तत्काळ काढण्याची मुभा मिळू शकते. काही अहवालांमध्ये 50% पर्यंत ATM विड्रॉवल तर काहींमध्ये 75% पर्यंत एकूण विड्रॉवल सुविधा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र अंतिम नियम EPFO कडून अधिकृत अधिसूचनेनंतर स्पष्ट होतील.
सध्या PF काढण्यासाठी सदस्यांना यूएएन सक्रिय करणे,केवायसी पूर्ण असणे. ईपीएफओ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे, बँक खाते लिंक असणे, या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर काही दिवसांनी रक्कम खात्यात जमा होते. अनेक वेळा प्रक्रिया विलंबित होत असल्याच्या तक्रारी येतात. UPI सुविधा सुरू झाल्यास हा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
देशात लाखो कर्मचारी अचानक वैद्यकीय खर्च, घरखर्च, शिक्षण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत PF रक्कम वापरतात. अशावेळी जलद withdrawal सुविधा महत्त्वाची ठरते. UPI आधारित प्रणालीमुळे त्वरित पैसे मिळू शकतात. कागदपत्रांचा त्रास कमी होऊ शकतो.मोबाईलवरून प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. तसेच ग्रामीण भागातील वापरकर्त्यांनाही फायदा होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काही मीडिया अहवालांनुसार, EPFO ने या सुविधेची चाचणी पूर्ण केली असून 2026 मध्ये टप्प्याटप्प्याने रोलआउट सुरू होऊ शकतो. काही ठिकाणी मार्च किंवा मे 2026 पर्यंत सुविधा सुरू होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र EPFO कडून अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.