Explained: ते 72 तास जेव्हा पाकिस्तानला कळाली स्वत:ची पात्रता, भारतासमोर टेकले गुडघे!

Operation Sindoor: जेव्हा-जेव्हा भारताच्या संयमाचा अंत पाहिला गेला, तेव्हा-तब भारताने आपल्या शौर्याने जगाचा नकाशा आणि शत्रूचा माज दोन्ही उतरवले आहेत, याला इतिहास साक्षी आहे. नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, सीमेपलीकडून होणाऱ्या कुरापतींना उत्तर देताना भारतीय सैन्य आता केवळ 'बचाव' करत नाही, तर 'विनाश' करण्याची क्षमता ठेवते. ते 72 तास पाकिस्तानसाठी केवळ भीतीचे नव्हते, तर पूर्णपणे हतबलतेचे होते.भारताने पाकिस्तानला 'किती पाण्यात आहे' याची जाणीव करून देणारा तो काळ कसा होता? सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
या 72 तासांच्या सुरुवातीलाच भारताने हे स्पष्ट केले की, आमची प्रत्युत्तराची पद्धत आता बदलली आहे. जुन्या काळच्या मुत्सद्देगिरीला फाटा देत, भारताने शत्रूच्या हद्दीत घुसून केलेली कारवाई इतकी अचूक होती की, पाकिस्तानच्या रडार यंत्रणेला त्याचा सुगावा लागण्यापूर्वीच त्यांचे नियंत्रण कक्ष उद्ध्वस्त झाले होते. हा केवळ लष्करी विजय नव्हता, तर पाकिस्तानच्या अहंकारावर केलेला मोठा प्रहार होता.
जेव्हा भारताची लढाऊ विमाने सीमेच्या दिशेने झेपावली, तेव्हा पाकिस्तानने आपली संपूर्ण हवाई सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय केली होती. मात्र, भारतीय 'इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर' तंत्रज्ञानासमोर पाकिस्तानचे 'एफ-16' आणि इतर विमाने आकाशात भरकटल्यासारखी झाली. भारताच्या जॅमिंग तंत्रज्ञानामुळे त्यांचे वैमानिक दिशाहीन झाले आणि 72 तास पाकिस्तानचे आकाश भारताच्या ताब्यात असल्याचा भास होत होता.
पाकिस्तानचे सैन्य मुख्यालय, ज्याला 'जीएचक्यू' (GHQ) म्हटले जाते, तिथे या तीन दिवसांत स्मशानशांतता होती. भारताने आपल्या नौदलाची तैनात अरबी समुद्रात वाढवताच, पाकिस्तानला 1971 च्या 'कराची बंदरावरील हल्ल्याची' आठवण झाली. त्यांना भीती होती की भारत कोणत्याही क्षणी समुद्रमार्गे आर्थिक नाकेबंदी करेल. या भीतीपोटीच पाकिस्तानने आपले सर्व प्रमुख तळ रिकामे करण्यास सुरुवात केली होती.
या 72 तासांत पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख जगातील बड्या देशांना मदतीसाठी विनवणी करत होते. मात्र, भारताच्या आक्रमक मुत्सद्देगिरीमुळे अमेरिका, रशिया आणि अगदी अरब देशांनीही "हा भारताचा वैयक्तिक सुरक्षेचा अधिकार आहे" असे सांगून पाकिस्तानकडे पाठ फिरवली. पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही, ज्यामुळे त्यांची हतबलता जगासमोर उघडी पडली.
भारताच्या संभाव्य हल्ल्याच्या भीतीने पाकिस्तानच्या अनेक मोठ्या शहरांत 'ब्लॅकआउट' घोषित करण्यात आला होता. जनतेमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. इंधनाची कमतरता आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीमुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत प्रशासनाचा कणा मोडला होता. 72 तासांच्या आत तिथे युद्धापेक्षाही भीषण आर्थिक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या संपूर्ण काळात भारताच्या 'रॉ' (RAW) आणि इतर गुप्तचर संस्थांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत हालचालींची खडानखडा माहिती गोळा केली होती. पाकिस्तान कुठे काय लपवत आहे, हे भारताला आधीच माहित होते. जेव्हा भारताने त्यांच्या गुप्त तळांचे अचूक पुरावे समोर ठेवले, तेव्हा पाकिस्तानकडे जगाला सांगण्यासारखे काहीच उत्तर उरले नव्हते.
युद्ध केवळ शस्त्रांनी नाही, तर मानसिक बळाने जिंकले जाते. भारतीय माध्यमांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत पाकिस्तानला ज्या प्रकारे उघडे पाडण्यात आले, त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराचे मनोबल खच्ची झाले. त्यांचे स्वतःचे नागरिक विचारू लागले की, "जर भारत इतका शक्तिशाली आहे, तर आपण उगीच पंगा का घेतला?" हा मनोवैज्ञानिक पराभव पाकिस्तानला दीर्घकाळ टोचत राहील.
शेवटच्या 24 तासांत पाकिस्तानची स्थिती अशी होती की, ते कोणत्याही अटीवर तणाव कमी करण्याची याचना करत होते. भारताने स्पष्ट बजावले होते की, "दहशतवाद थांबवा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा." शेवटी, भारताच्या अटी मान्य करण्याशिवाय आणि आपल्या कुरापती थांबवण्याशिवाय पाकिस्तानसमोर कोणताही मार्ग उरला नव्हता.
या 72 तासांनी जगाला हे दाखवून दिले की, आजचा भारत हा 'नवा भारत' आहे. आम्ही शांततेचे पुजारी आहोत, पण जर कोणी आमच्या शांततेचा गैरफायदा घेतला, तर शत्रूच्या घरात घुसून त्याचा हिशोब चुकता करण्याची ताकद आम्ही ठेवतो. पाकिस्तानला या काळात केवळ आपली लष्करी कमतरता कळाली नाही, तर त्यांना हे ही समजले की, भारतासमोर उभे राहणे म्हणजे स्वतःचा नाश ओढवून घेणे होय.