/Explanied: RBI कडून सरकारला ₹2870000000000 सुपूर्द; यातली तुमच्या खिशात किती रक्कम येईल?

RBI Silent Financier: जर अर्थव्यवस्था कमकुवत असताना सरकार सतत RBI च्या लाभांशावर अवलंबून राहिले, तर भविष्यात वित्तीय शिस्त बिघडू शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ देतात.
RBI Silent Financier: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केंद्र सरकारला तब्बल 2.87 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. RBI च्या 90 वर्षांच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा सरप्लस ट्रान्सफर मानला जात आहे. वाढती महागाई, कच्च्या तेलाच्या किंमती, इराण-पश्चिम आशिया तणाव आणि रुपयावरील दबाव यामध्ये केंद्र सरकारसाठी हा निधी मोठा आर्थिक दिलासा मानला जातो. मात्र दुसऱ्या बाजूला “RBI सरकारचा सायलेंट फायनान्स आधार बनत आहे का?” हा प्रश्नही आता चर्चेत आला आहे.
RBI ही फक्त चलन छापणारी संस्था नाही, तर ती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार, परकीय चलन साठा, सरकारी बाँड्स आणि गुंतवणूक व्यवस्थापनातून कमाई करते. RBI कायद्यानुसार बँकेला आपल्या नफ्यातील मोठा हिस्सा केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. यालाच “सरप्लस ट्रान्सफर” किंवा “डिव्हिडंड” म्हटले जाते. 22 मे 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत RBI ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 2,86,588 कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मंजूर केला. मागील वर्षी ही रक्कम 2.69 लाख कोटी रुपये होती. म्हणजेच यावर्षी सुमारे 6.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हा पैसा अनेक मोठ्या राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
RBI च्या विक्रमी कमाईमागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण. 2025-26 दरम्यान रुपया मोठ्या प्रमाणावर कमजोर झाला. इराण युद्ध, जागतिक तेल संकट आणि डॉलरची वाढती ताकद यामुळे भारतीय चलनावर दबाव वाढला. काही अहवालांनुसार रुपया 96 प्रति डॉलरच्या पुढे गेला होता. RBI कडे प्रचंड परकीय चलन साठा आहे. हा साठा डॉलर आणि विदेशी बाँड्समध्ये गुंतवलेला असतो. रुपया कमजोर झाला की त्या विदेशी मालमत्तेची रुपयातील किंमत वाढते. त्यामुळे RBI च्या खात्यात मोठा “अकाउंटिंग प्रॉफिट” जमा होतो. याशिवाय अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्सवरील व्याज, डॉलर विक्रीतून मिळालेला फायदा आणि सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न यामुळे RBI चा नफा मोठ्या प्रमाणात वाढला.
केंद्र सरकारसाठी हा निधी सध्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. त्यामुळे इंधन सबसिडी, खत अनुदान आणि आयात खर्चावर सरकारचा ताण वाढत आहे. RBI कडून मिळालेल्या पैशामुळे सरकारला अतिरिक्त कर्ज कमी घ्यावे लागू शकते. याचा थेट परिणाम आर्थिक तुटीवर म्हणजेच फिस्कल डेफिशिएटवर होतो. सरकारला पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि सार्वजनिक खर्च सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मोकळीक मिळू शकते. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि बाँड बाजारावरचा दबावही काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने हा पैसा दीर्घकालीन विकासासाठी वापरला तर अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र केवळ खर्च वाढवण्यासाठी हा निधी वापरला गेला तर भविष्यात महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या तीन वर्षांत RBI कडून सरकारला मिळणारा लाभांश सातत्याने विक्रमी राहिला आहे. FY23 मध्ये 87 हजार कोटी रुपये असलेला सरप्लस काही वर्षांत 2.87 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.
काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकार हळूहळू RBI च्या नफ्यावर जास्त अवलंबून होत आहे. RBI ने अधिक पैसा आपल्या जोखीम निधीत ठेवायला हवा होता, असे मत काही आर्थिक विश्लेषकांनी मांडले आहे. कारण भविष्यात मोठे जागतिक आर्थिक संकट, चलन धक्का किंवा बाजारातील अस्थिरता वाढल्यास केंद्रीय बँकेकडे मजबूत सुरक्षा निधी असणे आवश्यक ठरते. माजी RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, “RBI ने परिस्थितीनुसार औषध देणाऱ्या डॉक्टरसारखे काम करायला हवे.” म्हणजेच प्रत्येक वेळी मोठा पैसा सरकारला देणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश यामागे दिसतो.
सामान्य नागरिकांसाठी या निर्णयाचा थेट फायदा लगेच दिसणार नाही, पण अप्रत्यक्ष परिणाम मोठे असू शकतात. सरकारला अतिरिक्त कर वाढवण्याची गरज कमी पडू शकते. पेट्रोल-डिझेलवरील करदबाव काही प्रमाणात नियंत्रित ठेवता येऊ शकतो. तसेच पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती प्रकल्पांसाठी सरकारकडे अधिक निधी उपलब्ध राहू शकतो.
मात्र अर्थतज्ज्ञ एक महत्त्वाचा इशाराही देतात. जर अर्थव्यवस्था कमकुवत असताना सरकार सतत RBI च्या लाभांशावर अवलंबून राहिले, तर भविष्यात वित्तीय शिस्त बिघडू शकते. त्यामुळे हा निधी “तात्पुरता आधार” म्हणून वापरणे गरजेचे आहे, “कायमस्वरूपी उत्पन्न” म्हणून नव्हे. भारतासमोर सध्या जागतिक युद्धसदृश वातावरण, तेल संकट, चलन दबाव आणि महागाई यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. अशा काळात RBI चा हा विक्रमी लाभांश सरकारसाठी मोठा आधार ठरला असला तरी त्याचा वापर किती शहाणपणाने होतो, यावर पुढील आर्थिक दिशा अवलंबून राहणार आहे.