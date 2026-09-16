/Explained: 5-10 रुपयांना विकल्या जाणाऱ्या पानातून उभा केला शेतकऱ्याच्या मुलाने कसा उभा केला 50 कोटींचा व्यवसाय?

Success Story: पान म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ती एखाद्या छोट्याशा गल्लीतली साधी पानटपरी. पण याच पानाला आधुनिक रूप देत एका शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने तब्बल 50 कोटी रुपयांचा व्यवसाय उभा केला आहे. ही कहाणी आहे पीएन ठाकूर यांची आणि त्यांच्या 'मस्त बनारसी पान' या ब्रँडची. आज देशभरात 400 हून अधिक आउटलेट्स असलेल्या या व्यवसायाची सुरुवात मात्र अवघ्या 2 लाख रुपयांच्या भांडवलातून झाली होती.
पीएन ठाकूर यांचा जन्म एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. कुटुंबात मोठा व्यवसाय नव्हता किंवा उद्योगाची पार्श्वभूमीही नव्हती. मात्र शिक्षणाच्या जोरावर त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून MBA पूर्ण केला आणि त्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवली. नोकरी करत असतानाच त्यांच्या मनात स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची इच्छा अधिकच बळावत गेली. ठाकूर यांचे लक्ष भारतातील पानाच्या व्यवसायाकडे गेले. देशभरात पान खाणाऱ्यांची संख्या मोठी असली, तरी हा व्यवसाय बहुतांश ठिकाणी अजूनही पारंपरिक आणि असंघटित पद्धतीने चालत होता. यातूनच त्यांना एक वेगळी कल्पना सुचली की पानाला केवळ पानटपरीपुरते मर्यादित न ठेवता त्याला आधुनिक ब्रँडचे स्वरूप का देऊ नये?
ठाकूर यांच्या मते, पारंपरिक पानाच्या दुकानांमध्ये अनेकदा स्वच्छता, सादरीकरण आणि ग्राहकांचा अनुभव याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. विशेषतः महिला आणि कुटुंबांसोबत अशा दुकानांमध्ये जाण्याबाबत अनेकांना संकोच वाटत असे. हीच गोष्ट त्यांनी व्यवसायाची संधी म्हणून पाहिली. स्वच्छ आणि आकर्षक वातावरण, चांगली ब्रँडिंग, हायजीन आणि कुटुंबासोबत सहज जाता येईल अशी जागा! या सगळ्यांचा मेळ घालून त्यांनी पानाला एक नवा अनुभव देण्याचा निर्णय घेतला.
2016 मध्ये त्यांनी 'मस्त बनारसी पान' या ब्रँडची सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांच्या हातात व्यवसायासाठी अवघे 2 लाख रुपये होते. या प्रवासात त्यांची पत्नी माया कुमारी यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी स्वतःची नोकरी सोडून व्यवसायात पूर्णवेळ साथ दिली आणि आपल्या बचतीतील पैसेही या व्यवसायात गुंतवले. मात्र पैशांपेक्षा मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे लोकांची मानसिकता बदलणं. पानाचा व्यवसाय म्हणजे छोटा किंवा पारंपरिक व्यवसाय अशीच अनेकांची धारणा होती. अशा परिस्थितीत पानाला एक व्यवस्थित ब्रँड आणि व्यवसायाचे आधुनिक मॉडेल देणे हे ठाकूर यांच्यासाठी मोठे आव्हान होते.
'मस्त बनारसी पान'ची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याचा तंबाखूमुक्त दृष्टिकोन आणि वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचा प्रयोग. पारंपरिक बनारसी पानासोबतच ग्राहकांना वेगवेगळ्या चवींचे पर्याय देण्यात आले. त्याचबरोबर आउटलेट्समध्ये स्वच्छता आणि हायजीनला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे पान खाण्याचा अनुभवच बदलला. पानटपरीऐवजी ग्राहकांना एका ब्रँडेड कॅफेसारखा अनुभव मिळू लागला आणि हळूहळू या संकल्पनेला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळू लागला.
पहिल्या आउटलेटला मिळालेला प्रतिसाद पाहिल्यानंतर ठाकूर यांनी व्यवसाय विस्तारासाठी फ्रँचायझी मॉडेलचा आधार घेतला. यामुळे देशभरातील अनेक तरुण उद्योजक या ब्रँडशी जोडले गेले. एकामागोमाग एक नवीन आउटलेट्स सुरू होत गेले आणि 'मस्त बनारसी पान'चा विस्तार वेगाने झाला. आज कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा ब्रँड 20 पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये आणि 320 हून अधिक शहरांमध्ये पोहोचला असून देशभरात 400 पेक्षा जास्त आउटलेट्स आहेत. विशेष म्हणजे, हा विस्तार बाहेरील गुंतवणुकीच्या आधारावर नव्हे, तर व्यवसायातून निर्माण झालेल्या मॉडेलवर केल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
कंपनीच्या माहितीनुसार, त्यांच्या सर्व आउटलेट्समध्ये मिळून दररोज 1 लाखांहून अधिक पानांची विक्री होते. अवघ्या 2 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या भांडवलातून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या वार्षिक टर्नओव्हरपर्यंत पोहोचल्याचा कंपनीचा दावा आहे. पारंपरिक व्यवसायाला ब्रँडिंग, हायजीन, नव्या उत्पादनांची जोड आणि फ्रँचायझी मॉडेल दिल्यास त्याच व्यवसायाकडे पाहण्याचा ग्राहकांचा दृष्टिकोन बदलू शकतो, हे या प्रवासातून दिसून येते.
400 हून अधिक आउटलेट्सचा टप्पा गाठल्यानंतरही 'मस्त बनारसी पान'चा विस्तार सुरूच आहे. कंपनीने पुढील दोन वर्षांत 600 आउटलेट्सपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पीएन ठाकूर यांचे उद्दिष्ट केवळ बनारसी पानाला देशभर पोहोचवणे एवढेच नाही. पारंपरिक पानाला आधुनिक ब्रँडचे रूप देऊन त्याला एक मोठी ग्राहक-केंद्रित कंपनी म्हणून उभे करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे.
2 लाख रुपयांपासून सुरू झालेला हा प्रवास दाखवून देतो की, योग्य कल्पना, सातत्य आणि पारंपरिक व्यवसायाकडे नव्या नजरेने पाहण्याची तयारी असेल, तर छोट्या व्यवसायालाही मोठ्या ब्रँडमध्ये बदलता येऊ शकते.