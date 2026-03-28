Explained: ₹6855 कोटींचा महाघोटाळा... बड्या कंपन्यांना कर्ज कशी दिली जातात, गूढ कोर्टातच उलगडणार?

Explained 6855 Crore IFCI Loan Scam: देशाच्या आर्थिक रचना आणि व्यवस्थेला हादरण्याची क्षमता असलेलं एक मोठे प्रकरण समोर आलं आहे. केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेल्या 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस'ने म्हणजेच 'एसएफआयओ'ने (SFIO), सरकारी मालकीची वित्तीय संस्था असलेल्या 'इंडस्ट्रीयल फायनॅनशिअल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' म्हणजेच 'एयएफसीआय' आणि तिच्याशी संबंधित अनेक अधिकारी व कंपन्यांविरुद्ध, 6855 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी 'राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे' (एनसीएलटीकडे) याचिका दाखल केली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे हे प्रकरण केवळ एकाच कंपनीपुरते मर्यादित नाही. उलट, याच्याशी संबंधित म्हणून देशातील अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांची आणि डझनभर अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. 'एयएफसीआय'ने विविध कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांच्या वाटपामध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप 'एसएफआयओ'ने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेदरम्यान, आवश्यक असलेली 'अत्यावश्यक तपासणी' योग्य प्रकारे करण्यात आली नाही.
मूल्यांकन अहवाल आणि जोखीम मूल्यमापनामध्ये मोठी तफावत आढळून आली.
संस्थेचे अंतर्गत नियम आणि कार्यपद्धतींचे उल्लंघन करण्यात आले.
या त्रुटींचा परिणाम म्हणून, अनेक कंपन्यांना दिलेली कर्जे कालांतराने 'थकबाकी'मध्ये ('बॅड डिबेट्स'मध्ये ) रूपांतरित झाली. यामुळे संस्थेचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं.
या प्रकरणात ज्या कंपन्यांची नावे आली आहेत, त्या भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अत्यंत प्रमुख आणि सुप्रसिद्ध संस्था आहेत. यापैकी अनेक कंपन्यांवर यापूर्वीच 'दिवाळखोरी प्रक्रिया' राबवण्यात आली आहे. या यादीमध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे.
ब्लू कोस्ट हॉटेल्स (Blue Coast Hotels)
अमटेक ऑटो (Amtek Auto)
आलोक इंडस्ट्रीज (Alok Industries)
भूषण स्टील (Bhushan Steel)
जयप्रकाश इन्फ्राटेक (JP Infratech)
एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard)
पिपावाव डिफेन्स (Pipavav Defence)
या प्रकरणामध्ये केवळ संबंधित कंपन्याच नव्हे, तर 'एयएफसीआय'चे अनेक माजी आणि विद्यमान अधिकारी देखील अडकले आहेत. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी), संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकूणच, या प्रकरणात डझनभर व्यक्तींना 'पक्षकार' म्हणून नमूद करण्यात आल्या आहेत.
समोर आलेल्या वृत्तांनुसार, 'एसएफआयओ'चा तपास आता केवळ कंपन्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. 'एयएफसीआय'चे तीन माजी 'सीएमडी' म्हणजेच अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापकीय संचालक देखील या तपासाच्या कक्षेत आहेत. या तीन व्यक्तींसोबतच, या प्रकरणात आणखी 90 हून अधिक व्यक्ती आणि संस्थांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हे प्रकरण केवळ एखादी 'एकाकी गैरवर्तनाचं' नसून, संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये पसरलेले एक मोठं 'नेटवर्क' असण्याची दाट शक्यता असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
कर्ज मंजुरी आणि निधी पुरवठा प्रक्रियेदरम्यान उच्च-स्तरीय निर्णय घेताना काही अनियमितता घडल्या होत्या का? तसेच या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा संगनमत किंवा प्रस्थापित नियमांची हेतुपुरस्सर अवहेलना करण्यात आली होती का? हे शोधण्याचा तपास यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर हे प्रकरण भारतातील 'एनबीएफसी' क्षेत्रात आतापर्यंत दिसून आलेल्या 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स'च्या (कंपनी प्रशासनाच्या) सर्वात मोठ्या अपयशांपैकी एक म्हणून समोर येऊ शकते.
'एसएफआयओ'ने 'कंपनी कायद्या'च्या (Companies Act) विविध कलमांन्वये 'एनसीएलटी'मध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी मार्च 2026 मध्ये झाली आणि पुढील सुनावणी मे 2026 साठी नियोजित आहे. हे प्रकरण आता एका दीर्घकालीन कायदेशीर लढाईत रूपांतरित होण्याची दाट शक्यता आहे.
हे प्रकरण केवळ एका फसवणुकीचा तपास नसून संपूर्ण बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या सचोटीबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
> सरकारी मालकीच्या वित्तीय संस्था कर्जे देताना योग्य कार्यपद्धतींचे पालन करतात?
> मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांना अवाजवी किंवा विशेष सवलती दिल्या गेल्या होत्या का?
> यामध्ये अंतर्गत संगनमत सामील होते का?
अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांचे परिणाम सामान्यतः खालीलप्रमाणे होतात:
> बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासाला तडा जातो.
> एनबीएफसी क्षेत्रावर नियामक संस्थांची देखरेख वाढते.
> गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासात कमी होतो.
'एनसीएलटी'मधील सुनावण्यांनंतर:
> ज्या व्यक्तींना जबाबदार धरले जाईल, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.
> यामध्ये सामील असलेल्या कंपन्यांविरुद्ध नवीन निर्देश किंवा आदेश जारी केले जाऊ शकतात.
> कर्ज वसुलीची प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही पार पडेल.
6855 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याने भारतात मोठ्या प्रमाणावरील कर्जे मंजूर करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात आणि या कर्जांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा किती सक्षम आहेत, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. सर्वांचे लक्ष आता 'एनसीएलटी'च्या आगामी सुनावणीवर लागून राहिले आहे. ही सुनावणीच या मोठ्या आर्थिक वादाचा अंतिम निकाल निश्चित करेल.