Explained : भारताची दुप्पट किमतीत तेल खरेदी, वसुली तुमच्या खिशातून? Israel Iran युद्धामुळं महिन्याचं बजेट कोलमडणार

Explained Impact of US-Israel vs Iran war on India: इस्रायल इराण युद्धामुळं कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये प्रचंड घडामोडी सुरू असतानाच सध्यातरी भारतातील सामान्यांवर या परिस्थितीमुळं थेट परिणाम होताना दिसत नाही. मात्र, येत्या काळात शासनाचा हिशोब या व्यवहारांमुळं गडबडू शकतो. सरकारी तिजोरीवर येणाऱ्या या ताणाचा परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या शेअर बाजार आणि देशातील सामान्य जनतेवरही होताना दिसेल, ज्यामुळं केंद्राचा प्रत्येक निर्णय सध्या कमालीचा महत्त्वाचा आणि लक्षवेधी ठरत आहे.
19 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात मागील 22 महिन्यांतील सर्वात मोठी पडझड पाहायला मिळाली. ज्यानंतर सेंसेक्स 2,497 अंकांनी पडून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये 776 अंकांनी घट होऊन 23,002 वर बंद ढाला. कच्च्या तेलाच्या दरांनी एका दिवसातच शेअर बाजारात मोठी पडझड केली, ज्यामुळं हे युद्ध आखाती देशांमध्ये सुरु असलं तरीही भारतात यामुळं शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या तब्बल 12 लाख कोटी रुपयांचा पालापाचोळा झाल्याचं पाहायला मिळालं.
भारताचा संरक्षण खर्च 8 लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास असून, त्यातील दीडपट रकमेचं नुकसान एकाच दिवसात झालं आहे. या आर्थिक नुकसानामध्ये फक्त शेअर बाजारच नव्हे तर सोन्याचांदीच्याही दरांचा समावेश आहे. सराफा बाजारात 10 ग्राम सोन्याची किंमत 7000 रुपयांपर्यत पोहोचली असून, हे दर 1 लाख 48 हजार रुपयांवर आले असून, त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर, चांदीचे दरही 20 हजारांनी घसरले आहेत. जगातील सर्वाधिक मोठ्या आर्थिक संस्थांपैकी एक असणाऱ्या जेपी मॉर्गन समुहानं केलेल्या निरीक्षणानुसार युद्ध आणि भू राजकीय स्थितीत उलथापालथ होत असताना सोन्याचे दर निर्विवादपणे वाढतात, मात्र या युद्धाच्या आकलनामध्ये ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच जगभरातील तज्ज्ञसुद्धा अपयशी ठरले.
सध्या सोन्याचांदीमध्ये गुंतवणुकीची संधी योग्य असल्याचा समज असणाऱ्यांसाठी ही योग्य संधी असली तरीही तेलाच्या दरांमध्ये आलेल्या उसळीमुळं शेअर बाजारात अगदी सोन्या-चांदीच्या गुंतवणूकदारांनाही नुकसानाचा फटका बसत आहे. या नुकसानाचा परिणाम भारत सरकारवरही होत असून, युद्धापूर्वीची तुलना केली असता सध्या भारत दुप्पट दरानं कच्चं तेल खरेदी करत आहे. जागतिक स्तरावर तेलाचे दर 115 डॉलर असले तरीही भारत मात्र प्रति बॅरलसाठी 146 डॉलर इतकी रक्कम खर्च करत आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भारतानं सरासरी 69 डॉलर प्रति बॅरल इतक्या खरेदी मुल्यानं तेल खरेदी केली. म्हणजे एका महिन्यामध्ये भारतासाठी कच्चं तेल 112 टक्के महाग ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय दरांच्या तुलनेत भारताचं खरेदी मुल्य अधिक असल्यामुळं भारत कोणा एका देशाकडून नव्हे तर, अनेक देशांकडून तेल खरेदी करतो. जसंकी, इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, संयुक्त अरब अमिरातीमधून भारत विविध पद्धतीचं तेल खरेदी करतं. या सर्व विविध प्रकारच्या तेलांची सरासरी किंमत काढली असता त्या सरासरीला 'इंडियन बास्केट' म्हटलं जातं.
तेलांच्या अधिक किमतींमुळं सध्या जहाजांसह इन्शुरन्सवरील खर्च वाढसा असून, ज्या कच्च्या तेलाची किंमत 150 डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची भविष्य केली जात होती, त्या आकड्याच्या नजीक भारत पोहोचताना दिसत आहे, ज्यामुळं येत्या काळात भारताच्या तेल आयात खर्चात वर्षाकाशी 1.5 अब्ज डॉलर इतकी वाढ होते. म्हणजेच भारताला साधारण 10 लाख 71 हजार कोटी रुपये इतकी मोठी वाढीव रक्कम खर्च करावी लागणार असून हा आकडा चालू अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींपैकी 20 टक्के रकमेइतका आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पातील 20 टक्क्यांइतकी रक्कम ही या तेलावर खर्च केली जाईल.
इराणनं आखाती देशांवरील हल्ले असेच सुरू ठेवल्यास भारताला पुरवठ्यात अनेक अडचणी येतील. किंबहुना होर्मुझ सामुद्रधुनी भारतासाठी खुली असूनही गॅस आणि तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ज्यामुळं आता या युद्धाचे परिणाम आणि झळा सामान्यांपर्यंत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे हीच बाब चिंताजनकरित्या समोर येत आहे.