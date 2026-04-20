मोदी-ट्रम्प कॉलनंतर सूत्रं हलली... भारताला मोठा फायदा? तुम्ही काम करत असलेल्या क्षेत्राचीही भरभराट? प्लॅन काय?

Explained India-US Trade Talks: भारत आणि अमेरिकेतील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) पहिल्या टप्प्यावरील महत्त्वाच्या चर्चा आज (20 एप्रिल) पासून वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सुरू झाल्या आहेत. भारताकडून सुमारे डझनभर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचा प्रतिनिधीमंडळ आज सकाळी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झालं असून, 20 ते 22 एप्रिल या तीन दिवसांच्या बैठकीत दोन्ही देश पहिल्या टप्प्यातील कराराचे फ्रेमवर्क पुन्हा आढावा घेणार आहेत.
भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य विभागातील अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करत आहेत. या टीममध्ये वाणिज्य, सीमाशुल्क, परराष्ट्र व्यवहार आणि इतर संबंधित मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. अमेरिकेकडून यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) कार्यालयाचे अधिकारी आणि व्हाइट हाउस प्रतिनिधी चर्चेत सहभागी होत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय अधिकारी रविवारी रात्री उशिरा (अमेरिकन वेळेनुसार) वॉशिंग्टन डलास विमानतळावर उतरले. भारतातून 14-16 तासांच्या दीर्घ उड्डाणानंतर ते थेट चर्चेच्या ठिकाणी पोहोचले. आज सकाळपासून अधिकृत द्विपक्षीय बैठका सुरू झाल्या आहेत. ही बैठक पीएम मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात 14 एप्रिल रोजी झालेल्या फोन कॉलनंतर घेण्यात आली आहे.
दोन्ही देश पहिल्या टप्प्यातील करार लवकरात लवकर अंतिम करण्यावर ठाम आहेत. प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे:
- वस्तू आणि सेवांवरील टॅरिफ संरचनेचा फेरआढावा
- डिजिटल व्यापार, डेटा नियम आणि ई-कॉमर्स
- कृषी उत्पादने (दूध, बदाम, अक्रोड, सोयाबीन ऑइल, फळे इत्यादी) आणि औद्योगिक उत्पादने यावरील बाजार प्रवेश
- फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य
- गुंतवणूक सुलभता, पुरवठा साखळी (सप्लाय चैन) मजबुतीकरण आणि गैर-टॅरिफ अडथळे दूर करणे
फेब्रुवारी 7 रोजी जाहीर झालेल्या प्राथमिक फ्रेमवर्कनुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंपर्यंत टॅरिफ 18% पर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले होते (पूर्वी 50% पर्यंत होते). मात्र, अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने 24 फेब्रुवारीपासून सर्व देशांवर 10% अतिरिक्त टॅरिफ (Section 122 अंतर्गत, 150 दिवसांसाठी) लागू केला. या बदलामुळे कराराच्या फ्रेमवर्कमध्ये फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी 20 रोजी ट्रम्प प्रशासनाच्या काही टॅरिफ धोरणांना अवैध ठरवले. त्यानंतर ट्रम्प सरकारने 10% वैश्विक टॅरिफ लागू केला (काही सूत्रांनुसार 15% पर्यंत वाढवण्याची चर्चा होती). यामुळे फेब्रुवारीमध्ये नियोजित बैठक पुढे ढकलावी लागली. आता दोन्ही बाजू नव्या टॅरिफ परिस्थितीत कराराचे कायदेशीर मजकूर आणि वचनबद्धता पुन्हा तपासत आहेत.
भारताने अमेरिकन औद्योगिक वस्तू, कृषी उत्पादने आणि इतर क्षेत्रात टॅरिफ कमी करण्याची तयारी दाखवली आहे, तर अमेरिका भारतीय निर्यातीवर (फार्मा, जेम्स अँड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स इ.) अधिक सुलभ प्रवेश देण्याची अपेक्षा करत आहे.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 2025 मध्ये 200 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला असून, अमेरिका भारताची प्रमुख व्यापार भागीदार आहे. या करारामुळे:
- भारतीय निर्यात (फार्मा, आयटी, ऑटो कंपोनेंट्स, ज्वेलरी) वाढेल
- अमेरिकन कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी चांगली संधी
- चीनवरील अवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळी मजबूत होईल
- AI, क्लीन एनर्जी, डिफेन्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढेल
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, हा करार एप्रिल 2026 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, टॅरिफ बदलामुळे टाइमलाइनमध्ये बदल होऊ शकतो.
तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर पहिल्या टप्प्यातील कराराबाबत स्पष्ट रोडमॅप जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देश जून 2026 पर्यंत पहिला टप्पा अंतिम करण्याचे लक्ष्य ठेवू शकतात. यशस्वी झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात सेवा क्षेत्र, गुंतवणूक संरक्षण आणि बौद्धिक संपदा यावर चर्चा होईल.