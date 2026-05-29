/भारतात लवकरच प्लास्टिकच्या नोटा? RBI चा मास्टर प्लॅन काय? तुमच्यासाठी व्यवहार कसा बदलणार?

Indian Plastic Notes: आरबीआयचा पॉलिमर चलन नोटांचा पायलट प्रोजेक्ट; टिकाऊपणा, खर्च बचत आणि वाढती रोख मागणी यामागचं गणित समजून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...
Indian Plastic Notes: “कागदी नोटा” हा शब्दप्रयोग भविष्यात इतिहासजमा होणार का? कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता प्लास्टिक अर्थात पॉलिमर चलन नोटांकडे गंभीरपणे पाहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ₹१० आणि ₹२० च्या नोटांपासून पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार RBI स्तरावर सुरू असून, अलीकडील बोर्ड बैठकीत यावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, देशात UPI आणि डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असतानाही रोख पैशांची मागणी कमी झालेली नाही. उलट, छोट्या व्यवहारांसाठी आणि ग्रामीण भागात कॅशचा वापर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने टिकाऊ चलनाची गरज RBI ला जाणवत आहे.
पॉलिमर नोटा या विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकपासून तयार केल्या जातात. त्या पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या असतात. या नोटा सहज फाटत नाहीत, पाण्यामुळे खराब होत नाहीत आणि त्यांच्यावर धूळ-मळ कमी साचतो.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि सिंगापूरसारख्या अनेक देशांमध्ये पॉलिमर नोटा यशस्वीपणे वापरल्या जात आहेत.
भारतात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर चलनी नोटा छापाव्या लागतात. ₹१० आणि ₹२० च्या नोटा सर्वाधिक वापरल्या जात असल्याने त्या लवकर खराब होतात. परिणामी नोटा बदलण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.
RBI च्या मते पॉलिमर नोटा पारंपरिक नोटांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त काळ टिकू शकतात. त्यामुळे:
* नोटा वारंवार छापण्याची गरज कमी होईल
* नोटा बदलण्याचा खर्च कमी होईल
* बनावट नोटांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल
* नोटांची गुणवत्ता अधिक काळ टिकेल
UPI व्यवहारांनी विक्रमी उंची गाठली असली तरी भारतात
ख व्यवहारांचे महत्त्व अजूनही कमी झालेले नाही. किरकोळ व्यवहार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वाहतूक, बाजारपेठा आणि लहान व्यावसायिक यांच्यासाठी कॅश अजूनही महत्त्वाची आहे.
याच पार्श्वभूमीवर “कमी खर्चात जास्त काळ टिकणाऱ्या नोटा” हा RBI साठी महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे.
RBI ने याआधीही पॉलिमर नोटांबाबत चाचपणी केली होती. काही वर्षांपूर्वी निवडक शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर प्लास्टिक नोटा आणण्याची चर्चा झाली होती. मात्र त्यावेळी हा प्रकल्प पुढे सरकला नव्हता. आता पुन्हा एकदा या कल्पनेला गती मिळताना दिसत आहे.
जर हा पायलट प्रकल्प यशस्वी ठरला तर भविष्यात भारतीयांच्या हातात प्लास्टिक चलनी नोटा दिसू शकतात. आकार, रंग आणि मूल्य तेच राहील; मात्र नोटांचा पोत आणि टिकाऊपणा वेगळा असेल.
सध्या RBI कडून अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी आर्थिक क्षेत्रात या चर्चेने उत्सुकता वाढवली आहे. त्यामुळे येत्या काळात “कागदी नोटां”पासून “प्लास्टिक नोटां”कडे भारताची वाटचाल सुरू होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.