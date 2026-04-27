Explained : का वाढलीय इतकी उष्णता? 140 वर्षांनंतर विनाशकारी राक्षसाला जाग; मे- जुलैदरम्यान श्वास घेणंही कठीण?

Super El Noni Impact on India : एप्रिल महिन्याच्या अगदी सुरुवातीपासूनच उन्हाचा तडाखा प्रचंड वाढला आहे. विदर्भात सूर्य अक्षरशः आग ओकत अकोल्यात तापमानाचा पारा 46.9 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. तर, उत्तर प्रदेशातसुद्धा तापमानाचा आकडा 45 ते 46 अंशांदरम्यान पोहोचला आहे. ज्यामुळं फक्त दिवस नव्हे तर रात्रीचं तापमानसुद्धा प्रचंड वाढल्याचं चित्र आहे. सध्याच्या घडीला असणारा हा आकडा पाहता यंदाच्या मोसमातील आतापर्यंतचा हा उच्चांक ठरत आहे. ज्यामुळं आता राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये रस्तेसुद्धा दुपारच्या वेळी निर्मनुष्य असल्याचं पाहायला मिळत आहे. देशभरात ही उष्णतेची लाट सक्रीय असण्यामागे अनेक कारणं असून, पश्चिमी झंझावातसुद्धा भारतातील हवामानावर परिणाम करत आहे. मात्र याहूनही आणखी एक गंभीर कारण उष्णतेस कारणीभूत ठरत आहे. हे कारण म्हणजे सुपर एल निनोचं सावट.
युरोपातील सर्वात मोठी हवामान अंदाज संस्था असणाऱ्या ECMWF च्या नव्या निरीक्षणानुसार मागील 140 वर्षांमधील सर्वात मोठा एल निनो आता पुन्हा सक्रिय होणार असून, हवामानरुपी हा राक्षस बराच विद्ध्वंसकारी असेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक तज्ज्ञांनी त्याचा उल्लेख मेगा एल निनो/ अल निनो असाही केला आहे. 2026 चा उकाडा हा मानवी इतिहासातील सर्वात भीषण उकाडा असेल असाही इशारा दिला आहे. ज्यामुळं भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं (IMD) आतापासून उष्णतेच्या लाटांचा इशारा जारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
सोप्या शब्दांत सांगावं तर पॅसिफिक समुद्रातील पूर्वीय आणि मध्यभाग जिथं पाण्याचं तापमान कमी असणं अपेक्षित आहे, पाणी थंड असणं अपेक्षित आहे तिथं एकाएकी पाणी तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अतिप्रचंड प्रमाणात पाणी एकाच वेळी तापत असल्यामुळं त्यातून इतकी उष्णता उत्सर्जित होत आहे की संपूर्ण पृथ्वीवरील वाऱ्यांसह पावसाचं रुपच बदलत आहे.
पॅसिफिक महासागर हा जगातील सर्वात मोठा आणि खोल असा महासागर आहे, त्यावर पूर्वेकडून पश्चिमेकडे म्हणजेच अमेरिकेपासून आशिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दिशेनं वारे वाहतात. ट्रेड विंड्स असंही त्यांना म्हणतात. यामध्ये पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठावरील पाणी पश्चिमेस वाहतं आणि वरील पाण्याच्या या दिशेमुळं पूर्वेकडे समुद्रतळाचं पाणी वर येण्यास सुरुवात होते, जे तुलनेनं थंड असतं. मात्र सध्या पाण्याचं तापमान अधिक आहे. ज्यामुळं बाष्पीभवनाच्या प्रक्रियेला वेग मिळत असून, पावसाची स्थिती निर्माण होते. आता मात्र ट्रेड विंड्स कमकुवत झाले असून, हवा इतक्या वेगानं वाहत नाहीय. समुद्रतळाचं थंड पाणी पृष्ठावर येण्याचं प्रमाण मोठ्या तुलनेनं कमी झालं आहे. पावसामध्येसुद्धा अनियमितता आहे. ही स्थिती जेव्हा सुरू होते तेव्हा ती 6 ते 12 महिन्यांसाठी चालते आणि संपूर्ण जगभरात सुरूच राहते. यादरम्यान दुष्काळ, वणवा असं भयाण चित्र पाहायला मिळतं.
दक्षिणपूर्वेकडील देश आणि भारतात ही स्थिती दिसून येते जिथं (Monsoon 2026) मान्सून कमकुवत होतो. एल निनोची सामान्य स्थितीच भारतासाठी घातक असताना यंदा तर, सुपर एल निनोचा (Super El Nino) इशारा जारी करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या एका उच्चस्तरिय सागरी निरीक्षण संस्थेनं नुकत्याच काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. ज्यामध्ये मे ते जुलै 2026 मध्ये सुपर एल निनो सक्रिय होण्याची 61 टक्के शक्यता असल्याचं म्हटलं.
हा एल निनो तेव्हा अधिक तीव्र होईल जेव्हा भारतात मान्सूनचीही प्रचंड सुरुवात असेल. ज्यामुळं एल निनो सारंकाही उद्ध्वस्त करण्याचा धोका आहे. अधिक मोठं संकट म्हणजे या एल निनोची तीव्रता. NOAA च्या माहितीनुसार ही स्थिती अधिक तीव्र होऊ शकते. ज्यामध्ये पॅसिफिक महासागरातील तापमान 2 अंश सेल्सिअसनं वाढेल. 2 अंश सेल्सिअस हा आकडा कमी असला तरीही महासागरातील प्रचंड जलस्तराच्या तापमानात इतकी वाढसुद्धा धोक्याचं द्योतक असतं. 2015 मध्ये असाच सुपर एल निनो आला होता, जेव्हा मराठवाड्यात 40 टक्के कमी पाऊस झाला. भारतात 14 टक्के सरासरी पर्जन्यमान कपात आणि विक्रमी उकाडा असं भीषण चित्र पाहायला मिळालं. हजारोंचे मृत्यू ओढावले होते. जागतिक तापमानवाढीमुळं हे संकट आणखी भयंकर रुप धारण करताना दिसेल. एकंदरच हवामानाची ही स्थिती अतिशय भीषण स्वरुप धारण करणार असल्यामुळं तज्ज्ञसुद्धा धास्तावल्याचं स्पष्ट होत आहे.