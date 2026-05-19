/आता अत्यंत सहज काढा तात्काळ तिकिट, रेल्वेने आणली Q-Mitra सिस्टीम; दलालांची कटकटच मिटली, समजून घ्या सोपी प्रक्रिया

Q-Mitra Indian Railways: तात्काळ तिकिटीचं बुकिंग करण्यासाठी होणारी मारामारी आणि दलालांची मध्यस्थी यामुळे त्रासलेल्या प्रवाशांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रेल्वेने आता ऑफलाइन तात्काळ तिकीट बुकिंग पारदर्शी आणि सुरक्षित करण्यासाठी नवी यंत्रणा आणली आहे.
Q-Mitra Indian Railways: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी गतवर्षी ऑनलाइन तात्काळ तिकीट बुकिंगमध्ये बदल केले होते. याअंतर्गत आधारित OTP व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. यामुळे ऑनलाइन तिकीट बूक कऱणं अधिक सुरक्षित आणि सोपं झालं होतं. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, बनावट खातं तयार करुन तिकीटं काढणाऱ्यांना दलालांवर चाप बसला होता. पण दलालांनी यातूनही मार्ग काढला होता आणि ऑनलाइन ऐवजी रेल्वे स्थानकांवरील तिकीट काऊंटरकडे (ऑफलाइन) आपलं लक्ष वळवलं होतं. बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे ते तिकीट बूक करत होते. यामुळे गरजू प्रवाशांचं नुकसान होत होतं. आता रेल्वेने या दलालांवर कायमचा प्रतिबंध घालण्याची तयारी केली आहे.
प्रवाशांना तिकीट काऊंटरवर होणारा त्रास रोखण्यासाटी रेल्वेने Q-Mitra (क्यू-मित्रा) नावाची एक सिस्टम लाँच केली आहे. सध्या त्याची टेस्टिंग सुरु आहे. बिहारच्या बेगूसराय रेल्वे स्थानकापासून याची सुरुवात करण्यात आली आहे. हे स्थानक पूर्व मध्य रेल्वे (ECR) च्या सोनपूर डिव्हिजन अंतर्गत येतं. बेगुसराय स्थानकावर ऑफलाइन तिकीटासाठी ही यंत्रणा कार्यन्वित झाली आहे. याचा अर्थ आता येथे दलालांना प्रवेश मिळणार नाही.
- सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास Q-Mitra एक डिजिटल टोकन व्यवस्था आहे. याचं मुख्य काम तात्काळ काऊंटरवर लागणारी रांग आणि अनियंत्रित यंत्रणेची व्यवस्थित हाताळणी करणं आहे.
- या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ खऱ्या आणि गरजू प्रवाशांनाच टोकन प्राप्त करता येईल.
- टोकन मिळवण्यासाठी प्रवाशांना आपला मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्ड वापरून नोंदणी करणे आवश्यक आहे
- प्रत्येक आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकावर केवळ एकच टोकन तयार करता येईल
ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यात आली आहे.
1) तात्काळ काउंटर उघडण्याच्या अगदी आधी, प्रवाशाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक डिजिटल टोकन पाठवले जाईल. या टोकनमध्ये एक QR कोड असेल.
2) हे विशिष्ट टोकन तुम्ही तुमच्यासोबत घेऊनच तात्काळ काउंटरवर जाणे आवश्यक आहे.
3) काउंटरवर बसवण्यात आलेल्या एका यंत्राचा वापर करून तुमचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण केले जाईल.
4) या प्रक्रियेमध्ये Facial Recognition तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. काउंटरवर उपस्थित असलेल्या व्यक्तीचा चेहरा, त्यांच्या आधार कार्डवरील छायाचित्राशी जुळल्यास आणि केवळ तरच, त्यांना तात्काळ तिकीट दिले जाईल.
5) या कडक सुरक्षा उपायांमुळे, दलालांना (Touts) बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून टोकन्स मिळवणे शक्य होणार नाही.
1) आपल्या भाषेत सुविधा
'Q-Mitra' प्रणालीची रचना अनेक भारतीय भाषांना सामावून घेण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, ही प्रणाली तमिळ, तेलुगू, बंगाली आणि पंजाबी यांसारख्या प्रादेशिक भाषांमध्येही कार्यरत आहे.
2) ही प्रणाली पूर्णपणे आधार कार्डवर आधारित आहे. परिणामी, कोणत्याही व्यक्तीला दुसऱ्याची ओळख किंवा बनावट ओळखपत्र वापरणे शक्य होणार नाही.
3) या प्रणालीमध्ये Facial Recognition समाविष्ट आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावावर आधार कार्ड नोंदणीकृत आहे, केवळ तीच व्यक्ती काउंटरवरून तिकीट प्राप्त करू शकेल.
4) या प्रणालीमध्ये एक विशिष्ट मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक आधार कार्डवर, दररोज केवळ एकच टोकन दिले जाईल. या उपाययोजनेमुळे दलालांकडून केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील तिकीट आरक्षणाला (Bulk Bookings) आळा बसेल.
5) AC आणि Non-AC तिकिटांसाठी होणारी गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने, या दोन्हींसाठी स्वतंत्र रांगा आणि वेगळ्या टोकनची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
6) ही प्रणाली ऑफलाइन स्थितीतही कार्य करण्यास सक्षम आहे. याचा अर्थ असा की, इंटरनेट नसतानाही, टोकन मिळवण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीतपणे सुरू राहील.