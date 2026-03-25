Explained : Indian Railways मध्ये होतंय एक मोठं मर्जर; दोन सरकारी कंपन्या एकत्र येणार, फायदा कोणाचा?

Indian Railways : देशाच्या Business Sector मध्ये मोठी अपडेट. भारतीय रेल्वेमध्ये कोणत्या मर्जरची चर्चा सुरुय? कसा होणार फायदा? कोणत्या स्वरुपात पार पडणार ही विलिनीकरणाची प्रक्रिया?   

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 12:38 PM IST
Indian Railways Merger Plan: केंद्राच्या अख्तयारित येणाऱ्या बऱ्याच संस्था सध्या व्यवसाय क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रीत करताना दिसत असून, वेळोवेळी काही महत्त्वाचे बदल आणि तत्सम तरतुदीसुद्धा करण्यात आल्या. त्यातच आता आणखी एका निर्णयाची भर पडत आहे. जिथं रेल्वे विभागासंदर्भाक केंद्राकडून मोठं पाऊल उचललं जातं. ज्याअंतर्गत दोन कंपन्यांचं मर्जर होणार असल्याचं वृत्त समोर येतंय. 

कोणत्या कंपन्या येत आहेत एकत्र? 

सार्वजनिक क्षेत्रात सक्रीय असणाऱ्या रेल व‍िकास न‍िगम लिमिटेड (RVNL) आणि इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON) या दोन्ही कंपन्यांचं विलिनीकरण होणार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्येच स्पर्धा करण्यापेक्षा एकत्र येत देशासह देशाबाहेरच्या मोठ्या पायाभूत सुविधांसाठी काम करण्याचा मानस केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. 

मर्जर होण्यामागचं खरं कारण काय? 

संबंधित कंपन्यांशी संलग्न असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनुसार रेल्वे विभागाशी संलग्न असमाऱ्या या कंपन्या वेगवेगल्या कार्यकारिणीअंतर्गत अनेकदा एकमेकांसोबत स्पर्धा करताना दिसतात. अशा प्रकारच्या स्पर्धेमध्ये कोणा एका कंपनीला त्याचा फायदा होतो, तर दुसऱ्या कंपनीला नुकसानाचा सामना करावा लागतो. मात्र मर्जरनंतर या कंपन्यांमध्ये ड्युप्लिकेशनला चाप बसणार असून सर्व सुविधा आणि सेवा एकवटल्या जातील. इतकंच नव्हे, तर दोन कंपन्या एकत्र येऊन त्यांना अधिक प्रमाणात ऑर्डरचीही पूर्तता करता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करण्यात आल्यानुसार पीएफसी (PFC), आरईसी (REC) मर्जरनंतर पीएसयू (PSU) हे दुसरं मोठं मर्जर असेल. 

नव्या कंपनीची किंमत काय? 

सद्यस्थितीला आरवीएनएल (RVNL) चा मार्केट कॅर 53877 कोटी रुपये इतका आहे. तर  इरकॉन (IRCON)चा मार्केट कॅप 11159 कोटी रुपये इतका आहे. दोन्ही कंपन्यांचं मर्जर झाल्यानंतर 'जॉईंट ऑर्डर बुक' दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मर्जरनंतर ही कंपनी इतर मोठ्या कंपन्यांना टक्कर देईल. 

शेअर बाजारात या मर्जरमुळं धूम! 

रेल्वे विभागातील या दोन मोठ्या कंपन्यांच्या मर्जरमुळं शेअर बाजारातील आकड्यांवरही याचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. जिथं, मंगळवार 24 मार्च रोजी इरकॉनचा शेअक 2.9 टक्क्यांच्या वाढीसह 119 रुपयांवर बंद झाला तर, आरवीएनएल (RVNL) 3.3% च्या वाढीसह 258 रुपयांवर बंद झाला. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या दोन कंपन्या एकत्र येण्यामुळं एका नव्या कंपनीची सुरुवात होणार असून, शेअर बाजारातील किमतीतसुद्धा कंपनीला भक्कम स्थान मिळणार असून, मॅनपॉवर पूल आणि क्षमतासुद्धा वाढणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

मर्जरसाठी आणखी किती वेळ लागणार? 

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून विलीनीकरणाची ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरीही तिला अंतिम स्वरुप मिळण्यासाठी मात्र बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये विविध विभागांकडून या प्रक्रियेसाठीची मंजुरी मिळवण्यापासून कॅबिनेटकडून त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यापर्यंतच्या टप्प्यांचा समावेश असेल. या मर्जरमुळं अंतिम स्वरुपात तयार होणाऱ्या कंपनीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांवर उत्तमरित्या काम करणं शक्य होणार आहे. 

राहिला मुद्दा रेल्वेला यामुळं कसा फायदा होणार, तर देशातील अनेक रेल्वे प्रकल्पांना यामुळं चालना मिळेल. इतकंच नव्हे, तर रेल्वे कंपन्यांना मोठे प्रकल्पही मिळू शकणार आहेत. परदेशातही या कंपन्यांना पाय घट्ट रोवण्याची संधी मिळणार असून, गेल्या दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असणारं हे मर्जर आता पूर्णत्वास कधी जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

