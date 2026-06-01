/Explained: भारतातील नागरिकांची पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्याची क्षमता सर्वात कमी? जगभरातील अवस्था काय?

Indian fuel affordability: पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे केवळ वाहनचालकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. इंधनाचे दर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवरही होतो. मात्र, इंधन किती महाग किंवा स्वस्त आहे हे फक्त दरांवरून ठरत नाही. नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ते किती परवडते, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. याच पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अहवालाने भारताबाबत चिंताजनक चित्र समोर आणले आहे. अहवालानुसार, जगातील 10 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतातील नागरिकांची पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्याची क्षमता सर्वात कमी आहे. देशातील सरासरी उत्पन्न असलेली व्यक्ती आपल्या एका दिवसाच्या कमाईतून अवघे 8 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकते. त्यामुळे उत्पन्नाच्या तुलनेत इंधनाचा खर्च भारतीय नागरिकांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.
ही आकडेवारी विविध देशांतील सरासरी उत्पन्न आणि स्थानिक इंधन दर यांची तुलना करून तयार करण्यात आली आहे. अभ्यासात एखाद्या देशातील नागरिकाच्या एका दिवसाच्या कमाईतून किती लिटर इंधन खरेदी करता येते, याला महत्त्वाचा निकष मानण्यात आला आहे. या निकषावर भारताची स्थिती इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत सर्वात कमकुवत असल्याचे दिसून आले.
याउलट, अमेरिकेतील नागरिकांची इंधन खरेदी क्षमता खूपच मजबूत आहे. अहवालानुसार, सरासरी अमेरिकन नागरिक एका दिवसाच्या कमाईतून सुमारे 199 लिटर पेट्रोल किंवा 171 लिटर डिझेल खरेदी करू शकतो. म्हणजेच भारतीयांच्या तुलनेत अमेरिकन नागरिकांची इंधन खरेदी क्षमता अनेक पटींनी जास्त आहे. यावरून दोन्ही देशांतील उत्पन्न आणि क्रयशक्तीतील मोठी तफावत अधोरेखित होते.
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा विचार केला असता, भारतानंतर ब्राझीलची स्थिती तुलनेने कमकुवत आहे. तेथील सरासरी नागरिक आपल्या एका दिवसाच्या कमाईतून सुमारे 20 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकतो. हा आकडा भारतापेक्षा जास्त असला तरी विकसित देशांच्या तुलनेत तो कमी मानला जातो.
दुसरीकडे, युरोपमधील अनेक देशांमध्ये नागरिकांची इंधन खरेदी क्षमता अधिक चांगली आहे. इटली, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि जपान यांसारख्या देशांतील नागरिक एका दिवसाच्या उत्पन्नातून 50 लिटरपेक्षा अधिक पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकतात. विशेष म्हणजे, कच्च्या तेलाचा मोठा उत्पादक देश असलेल्या रशियाची स्थितीही काही युरोपीय देशांपेक्षा मागे असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.
इंधन सर्वाधिक परवडणाऱ्या देशांच्या यादीत लिबियाचे नाव सर्वात वर आहे. तेथील नागरिक आपल्या एका दिवसाच्या कमाईतून तब्बल 789 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकतो. हा आकडा इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत मोठा आहे. लिबियासारख्या तेलसमृद्ध देशांमध्ये स्थानिक बाजारात इंधनाचे दर कमी असल्याने नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा मिळतो.
डिझेलच्या बाबतीत व्हेनेझुएला अव्वल स्थानावर आहे. तेथील सरासरी नागरिकाच्या एका दिवसाच्या कमाईतून तब्बल 2,573 लिटर डिझेल खरेदी करता येते. इराणमध्ये हे प्रमाण 1,866 लिटर इतके आहे. कुवेत, कतार, इराण, व्हेनेझुएला आणि लिबिया यांसारख्या तेल उत्पादक देशांमध्ये इंधनाची उपलब्धता आणि कमी दर यामुळे नागरिकांची खरेदी क्षमता लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
मात्र, जगातील सर्वात कठीण परिस्थिती आफ्रिकेतील काही गरीब देशांमध्ये असल्याचेही या अभ्यासातून दिसून आले आहे. मलावी आणि मध्य आफ्रिकी प्रजासत्ताकात एका दिवसाची सरासरी कमाई एक लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करण्यासाठीही पुरेशी नाही. यामुळे तेथील नागरिकांवर इंधन खर्चाचा किती मोठा बोजा आहे, याची कल्पना येते. तसेच बुरुंडी, मोझांबिक, मादागास्कर आणि इतर काही आफ्रिकी देशांमध्ये एका दिवसाच्या उत्पन्नातून 2 लिटरपेक्षाही कमी इंधन खरेदी करता येते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये इंधनाचे दर आणि उत्पन्न यातील असमतोल अधिक तीव्र असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जागतिक क्रमवारीत 158 देशांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये पेट्रोल खरेदी क्षमतेच्या बाबतीत भारत 121 व्या स्थानावर, तर डिझेल खरेदी क्षमतेच्या बाबतीत 118 व्या स्थानावर आहे. ही क्रमवारी भारतासाठी विशेष उत्साहवर्धक नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या देशातील इंधनाचे दर स्वतंत्रपणे पाहण्यापेक्षा तेथील नागरिकांचे उत्पन्न, क्रयशक्ती आणि जीवनमान यांचाही विचार करणे आवश्यक असते. भारतात इंधनाचे दर जागतिक बाजारातील चढ-उतार, कररचना आणि इतर आर्थिक घटकांवर अवलंबून असतात. मात्र, उत्पन्नाच्या तुलनेत इंधनाचा खर्च अजूनही मोठा असल्याने सामान्य नागरिकांवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे इंधन परवडण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत भारतासमोर अजूनही मोठे आव्हान कायम असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.