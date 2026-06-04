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Explained: भारताचा मास्टरप्लॅन! पेट्रोल-डिझेलसह LPG दर कमी होणार, 35 टक्क्यांनी कोसळणार तेलाच्या किंमती; होर्मुझ संकटावर मात करणार हे दोन 'मित्र'

India Oil and LPG Crisis: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे अनेक आव्हानं उभी राहिलेली असताना, भारताला आता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:08 PM IST
Explained: भारताचा मास्टरप्लॅन! पेट्रोल-डिझेलसह LPG दर कमी होणार, 35 टक्क्यांनी कोसळणार तेलाच्या किंमती; होर्मुझ संकटावर मात करणार हे दोन 'मित्र'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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