Explained: भारताचा मास्टरप्लॅन! पेट्रोल-डिझेलसह LPG दर कमी होणार, 35 टक्क्यांनी कोसळणार तेलाच्या किंमती; होर्मुझ संकटावर मात करणार हे दोन 'मित्र'

India Oil and Gas Supply: अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष कधी संपणार याची संपूर्ण जग वाट पाहत असताना, हे युद्ध मात्र दिवसेंदिवस लांबत चाललं आहे. यासह जगासमोर निर्माण होणाऱ्या संकटांमध्येही वाढ होत चालली आहे. इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी कधी खुली करणार याचं उत्तर कोणाकडेही नाही. अमेरिका- इराणमधील संघर्षादरम्यान भारताने देशासमोर उभं राहिलेल्या तेल आणि गॅस संकटाचा सामना करण्यासाठी एक मास्टरप्लॅन आखला आहे. भारत तेल आणि गॅससाठी आयातीवर निर्भर असल्याने मोठं संकट निर्माण झालं आहे. याचं संकटाला परतवून लावण्यासाठी भारताने रणनीती आखली आहे. या रणनितीचे परिणामही दिसू लागले आहेत.
भारताने पुरवठा साखळीत (supply chains) आवश्यक ते बदल करून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटाचा सामना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुरू असलेली घसरण आणि त्यासोबतच भारताच्या मित्रराष्ट्रांकडून होणाऱ्या तेल निर्यातीबाबतच्या सकारात्मक बातम्या यामुळे या संदर्भातील चिंता कमी होण्यास मदत होत आहे. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास तेल आणि वायूच्या पुरवठ्याबाबत भारताला दिलासादायक वृत्तं मिळत आहेत.
याचा परिणाम आगामी काळात तेल आणि वायूच्या किमतींवर होऊन त्या कमी होताना दिसतील का? जर पुरवठा स्थिर झाला, तर किमती खाली येतील का? हे प्रश्नही मनात येत आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण होताना दिसत आहे. 4 जून रोजी ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत 3.47 डॉलरने कमी होऊन 94.52 डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत पोहोचली. तर WTI 92.45 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 70 टक्के वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. जे तेल फेब्रुवारीत 72 डॉलर प्रती बॅरल किंमतीने विकलं जात होतं, ते 120 डॉलरपर्यंत पोहोचलं. तथापि, युद्धविरामाच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमती त्यांच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकावरून 25 टक्क्यांपर्यंत घसरल्या आहेत.
आतापर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास युद्धामुळे वाढलेल्या तेलाच्या किंमती जास्त काळ टिकल्या नाहीत. 1973 मधील अरब तेल निर्बंध (Arab Oil Embargo), 1990 मधील आखाती युद्ध आणि 2022 मधील रशिया-युक्रेन युद्ध ही या प्रवृत्तीचीच काही उदाहरणं आहेत. परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर, या संघर्षांच्या काळात गगनाला भिडलेल्या तेलाच्या किमतींमध्ये 30 ते 35 टक्क्यांची घसरण (correction) दिसून आली.
आपल्या संशोधन अहवालात 'व्हेंचुरा सिक्युरिटीज'ने नमूद केलं आहे की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात जर युद्धबंदी झाली, तर तेलाच्या किमती घसरून 80 ते 85 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या टप्प्यात येऊ शकतात. दरम्यान, 'व्हीटी मार्केट्स'च्या मते, जर हे युद्ध पूर्णपणे संपुष्टात आले, तर तेलाच्या किमती तब्बल 40 टक्क्यांपर्यंत कोसळू शकतात.
कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यास भारताला थेट फायदा होईल. कारण भारत आपल्या गरजेचं 85 टक्के तेल आयात करतं. तेलाच्या किंमती घसरल्यास भारताचं आयात बिल कमी होईल, व्यापारातील नुकसान कमी होईल, रुपयाला बळ मिळेल आणि तेल कंपन्यांना होत असलेल्या नुकसानाची भरपाई होत असल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होतील.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे दोन मित्रराष्ट्र इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी आखलेल्या योजना ऊर्जा संकट सोडवण्यात अत्यंत मोलाच्या ठरतील, अशी अपेक्षा आहे. इराकने आपल्या तेल निर्यातीत तिप्पट वाढ करण्याची रणनीती आखली आहे. विशेषतः, इराक आपल्या उत्तर आणि पश्चिम मार्गांद्वारे, ज्यासाठी 'कुर्दिस्तान-तुर्की पाइपलाइन'ची मदत घेतली जाईल, होणारी तेल निर्यात दररोज 2,20,000 बॅरल्सवरून 7,70,000 बॅरल्सपर्यंत वाढवण्याची योजना राबवत आहे. या घडामोडीचा भारतालाही फायदा होणार आहे; कारण इराककडून येणारे तेल आता कमी वेळात आणि कमी खर्चात भारतापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
ओपेक आणि ओपेक प्लस देशांमधून बाहेर पडल्यानंतर युएई वेगाने आपली तेल निर्यात वाढवत आहे. UAE होर्मुझला बाजूला करत आपला तेल पुरवठा वाढवण्यासाठी नव्या पाइपलाइनवर वेगाने काम करत आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझला मागे टाकण्यासाठी UAE फुजैराह क्रूड ऑयल पाइपलाइन वर आपलं लक्ष केंद्रीत करत आहे. हे काम 50 टक्के पूर्ण झालं आहे.
भारत संयुक्त अरब अमिरातीकडून (UAE) मोठ्या प्रमाणात तेलाची खरेदी करत आहे. 'Kpler' या कमोडिटी विश्लेषण संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, मे 2026 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीकडून दररोज 5,40,000 बॅरल्स कच्च्या तेलाची आयात करण्यात आली. या पाइपलाइनच्या मदतीने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'वरील (Strait of Hormuz) अवलंबित्व कमी होईल आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून होणारा तेलाचा पुरवठा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुनिश्चित करता येईल.
Kpler डेटा नुसार, भारताने मे महिन्यात अमेरिकाकडून एलपीजी पुरवठा वाढवून 666,000 टन केला आहे. भारताने एकूण LPG पुरवठ्यातील अमेरिकेची भागीदारी वाढवून 55 टक्के केली आहे, जी आधी 12 टक्के होती. होर्मुझचा संवेदनशील मार्ग बाजूला करत अमेरिकेकडून आयात वाढवण्यात आली आहे.
युद्धापूर्वी, भारत आपल्या गॅस आयातीचा बहुतांश भाग कुवेत आणि कतारसारख्या आखाती देशांकडून मिळवत असे. मात्र, आता या परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. भू-राजकीय परिस्थितीमुळे प्रेरित होऊन, भारताने आपल्या पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण केले आहेत. आता भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि अर्जेंटिना या देशांकडून, तसेच काँगो, अंगोला, नायजेरिया आणि कॅमेरून यांसारख्या आफ्रिकन राष्ट्रांकडूनही एलपीजीची आयात करत आहे.
अमेरिका-इराण युद्धातनंतर आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमीत आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय येत असल्याने भारतीय तेलं कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहेत. सरकारने उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केली, पण हे संकट संपत नाही आहे. तेल कंपन्यांना दिवसाला 1000 कोटींचं नुकसान होत होतं. यामुळेच अखेर तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत 7.50 रुपये प्रती लिटरची वाढ केली आहे. घरगुती सिलेंडरचा दर 60 रुपये आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे दर तीन महिन्यात 79 टक्क्यांनी वाढले आहेत. आता तेल आणि वायूबाबत दिलासादायक बातम्या समोर येऊ लागल्या असल्यामुळे, येत्या काही दिवसांत आपल्या नुकसानीची भरपाई झाल्यानंतर तेल कंपन्या तेल आणि वायूचे दर कमी करण्याची शक्यता आहे.