भारताचा खरा 'धुरंधर'! पाकिस्तानच्या नाकाखाली टिच्चून त्यांच्यात लष्करात झाला होता भरती; RAW चा ब्लॅक टायगर, ज्युनिअरच्या चुकीने अडकवलं

Indias Real Dhurandhar Ravindra Kaushik: बॉक्स ऑफिसवर सध्या धुमाकूळ घातलेल्या 'धुरंधर' चित्रटामुळे भारताच्या गुप्तचर संस्थांमधील एजंट चर्चेचा विषय ठरले आहेत. याआधी पठाण आणि टायगर चित्रपटातून त्यांचं आयुष्य उलगडण्यात आलं होतं. पण या चित्रपटांमध्ये मनोरंजनाच्या हेतूने अनेक काल्पनिक गोष्टी दाखवण्यात आल्याने, यातील सत्यस्थितीत किती होतं असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. पण तुम्हाला माहितीये का...भारताची गुप्तचर संस्था रॉमध्ये असाच एक अंडकव्हर एंजट होता, जो पाकिस्तानी लष्करात भरती होऊन अधिकारी पदावर गेला होता. त्याला 'रॉ'चा ब्लॅक टायगर म्हणून आजही ओळखलं जातं.
रवींद्र कौशिक हे पाकिस्तानात अंडरकव्हर म्हणून गेले होते आणि त्यांच्यातील एक असल्याचं भासवत लष्करात दाखल झाले होते. त्यांनी तिथे भारतासाठी महत्त्वाची माहिती गोळा केली होती, ज्यामध्ये पाकिस्तानच्या न्यूक्लिअर प्रोगामसाठी लष्कराची होणारी हालचाल याचाही समावेश होता. 1983 मध्ये पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयने त्यांना पकडलं. यानंतर पुढील आयुष्य त्यांना जेलमध्ये घालवावं लागलं होतं.
त्यांना भारताचे खरे धुरंधर म्हणून ओळखलं जातं. ते एकदा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही भेटले होते. त्यांनीच त्यांनी 'ब्लॅक टायगर' ही उपाधी दिली होती.
रवीद्र कौशिक यांचा जन्म 11 एप्रिल 1952 रोजी राजस्थानच्या श्री गंगानगर येथे झाला. भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ हे शहर होतं. तिथे त्यांनी पंजाबी आणि इतर बोलीभाषा शिकल्या. गंगानगर येथील एस.डी. बिहानी महाविद्यालयात कॉमर्सचा अभ्यास करत असताना, त्यांनी नाटकात सहभाग घेतला आणि अभिनय शिकले.
1973 मध्ये, त्यांनी लखनौ येथील एका राष्ट्रीय नाट्यस्पर्धेत भाग घेतला. हे एक एकपात्री नाटक होतं. यामध्ये त्यांनी चौकशीला सामोरं जाणाऱ्या एका भारतीय सैनिकाची भूमिका साकारली होती. त्याच्या या सादरीकरणाने 'रॉ' (R&AW) चे लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर लवकरच, दिल्लीतील गुप्त मोहिमांसाठी एका नव्या नावाखील त्यांचं प्रशिक्षण सुरु झालं. या प्रशिक्षणादरम्यान, त्यांनी इस्लाम धर्म, पाकिस्तानी उर्दू भाषेतील फरक आणि भारताच्या शेजारील देशाचा भूगोल याविषयी सखोल माहिती मिळवली.
1975 मध्ये वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी, कौशिक पाकिस्तानात दाखल झाले. त्यांनी नबी अहमद शाकिर या नावाने पाकिस्तानात प्रवेश केला होता. त्यांनी कराची विद्यापीठात शिक्षण घेतलं. कायद्याची पदवी संपादन केली आणि पाकिस्तान सैन्यात भरती झाले. ते मेजर रँकपर्यत पोहोचले होते.
1979 ते 1983 या कालावधीत, कौशिक यांनी गुप्तपणे भारताला अत्यंत महत्त्वाची माहिती पुरवली होती. त्यांनी पंजाबमधील सैन्याच्या हालचाली आणि कहूटा येथील पाकिस्तानच्या अणुऊर्जा केंद्राशी संबंधित संवेदनशील तपशील पुरवले. त्यांनी 'अमानत' नावाच्या एका पाकिस्तानी महिलेशी विवाहही केला आणि त्यांना एक अपत्यही झाले.
1983 मध्ये, 'रॉ' (R&AW) ने इनायत मसिह नावाच्या एका कनिष्ठ गुप्तहेराला त्यांची भेट घेण्यासाठी पाठवलं होतं. मात्र, मसिहला 'आयएसआय'ने (ISI) लगेचच पकडलं. त्याची कसून चौकशी केली असता मसिहने माहिती उघड केली. ज्यानुसार मुल्तानमधील बागेत त्याची कौशिक यांच्याशी भेट होणार होती. अखेरीस सप्टेंबर 1983 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली.
कौशिक यांना सियालकोटमधील चौकशी केंद्रांमध्ये, तसंच कोट लखपत आणि मियानवाली येथील कडक सुरक्षा असणाऱ्या कारागृहांमध्ये हलवले जात असे. 1985 मध्ये, एका पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. नंतर त्या शिक्षेचं रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आलं. 21 नोव्हेंबर 2001 रोजी, मियानवाली मध्यवर्ती कारागृहात फुफ्फुसाचा क्षयरोग आणि हृदयविकारामुळे कौशिक यांचा मृत्यू झाला.