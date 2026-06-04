देशातील पहिली 'Islam-friendly' जीम सुरु; ड्रेस कोडचा नियम, म्युझिक लागणार नाही; मालक म्हणाला, 'कठोर प्रथा...'

Kerala Islam Friendly Gym: केरळच्या पलक्कडमध्ये एका फिटनेस सेंटरने इस्लामला साजेशी जीम सुरु करत असल्याची घोषणा केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनेकांनी या कल्पनेलाच विरोध करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुथुनगरम येथील एका जीमने प्रमोशनल व्हिडीओ रिलीज केला आणि त्यानंतर वादाला सुरुवात झाली. या व्हिडिओमध्ये जिमचा मालक नवाज मुथू टी यांनी सांगितलं होते की, ही जीम मोठ्या आवाजातील म्युझिकशिवाय चालवली जाईल आणि येथे पुरुष व महिलांसाठी व्यायामाच्या वेळा व जागा स्वतंत्र असतील. प्रशिक्षकांना वेगळं केलं जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
"आम्ही एका 'इस्लाम प्रिय' व्यायामशाळेचं (जीमचे) उद्घाटन करत आहोत आणि मला विश्वास आहे की केरळमध्ये अशा प्रकारची ही पहिलीच व्यायामशाळा असेल. ज्यांना कोणाला यात स्वारस्य असेल, त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधावा आणि या जीमला भेट द्यावी," असं नवाज यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे. तसंच, ही व्यायामशाळा काही नवीन उपक्रम नसून, गेल्या सुमारे 15 वर्षांपासून कार्यरत असलेले आणि सध्या नूतनीकरणाच्या टप्प्यात असलेल्या एक विद्यमान फिटनेस केंद्रच असल्याचंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
हा व्हिडीओ समोर येताच मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरु झाली. सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सनी हा उपक्रम केवळ मुस्लिमांसाठीच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. टीका होऊ लागल्यानंतर हा व्हिडिओ काढून टाकण्यात आला. एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवाज यांनी स्पष्ट केलं की, ही सुविधा सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी खुली आहे आणि ती केवळ मुस्लिमांसाठीच मर्यादित असलेली व्यायामशाळा (जिम) म्हणून सुरू करण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता.
"अनेक लोक म्हणत आहेत की, ही मुस्लिम जीम आहे किंवा फक्त मुस्लिमांसाठी असणारी जीम आहे. मी असं काही म्हणत नाही आहे. मी असं कधीही म्हटलं नाही की, ही जीम फक्त मुस्लिमांसाठी आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
या प्रोजेक्टमागील संकल्पना स्पष्ट करताना नवाज यांनी सांगितलं की, 'इस्लाम-स्नेही' ही कल्पना या उपक्रमात कोण सहभागी होऊ शकते यावरील निर्बंधांऐवजी, काही विशिष्ट कार्यपद्धतींशी संबंधित आहे. "जेव्हा एखाद्या 'इस्लाम-प्रिय' व्यायामशाळेचा (Gym) प्रश्न येतो, तेव्हा स्त्रिया आणि पुरुष यांनी एकत्र व्यायाम करू नये. स्त्रियांसाठी एक वेगळी वेळ आणि वेगळी जागा असावी. तसंच पुरुषांसाठीही एक वेगळी वेळ असावी. तिथे मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजवलं जाऊ नये," असं त्यांनी सांगितलं.
नवाज यांनी म्हटलं की, अनेक लोक जे फार कठोरपणे प्रथांचं पालन करतात त्यांना एकत्रित व्यायाम करताना किंवा मोठ्या आवाजातील म्युझिकमुळे अस्वस्थ वाटतं ज्यामुळे ते जिमला जाणं टाळतात.
"अनेक मुस्लिम लोक इस्लामिक तत्त्वांनुसार आपले जीवन जगतात. ते म्युझिक ऐकत नाहीत. त्यांच्यासाठी जिमची सोय उपलब्ध नसते. जेव्हा तुम्ही एखाद्या जिममध्ये जाता, तेव्हा तिथले म्युझिक बंद करणं शक्य नसते. अशा काही स्त्रिया आहेत, ज्यांना स्त्री-पुरुष एकत्र असलेल्या ठिकाणी व्यायाम करणं अस्वस्थ वाटते. हे असे लोक आहेत ज्यांना आतापर्यंत जिममध्ये जाण्याची संधीच मिळाली नव्हती," असं ते म्हणाले आहेत. काही कारणांमुळे त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यही फिटनेस केंद्रांपासून दूर राहिले होते असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"मी मुस्लिम असल्याने मला असे अनेक लोक माहिती आहेत. माझ्या नातेवाईकांपैही अनेकजण जीमला जात नाहीत. ही सुविधा सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जिममध्ये भेदभाव केला जाण्यासंबंधीच्या आरोपांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, सदस्यत्व कोणत्याही धार्मिक कारणास्तव मर्यादित केले जाणार नाही. "येथे कोणीही येऊ शकतं. एकमेव अट अशी आहे की, येथे मोठ्या आवाजात संगीत लावले जाणार नाही. ज्यांना संगीत ऐकायचं असेल, ते हेडफोन्सचा वापर करून ते ऐकू शकतात. यात काहीही गैर नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जीम मालकाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी व्यायामासाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करण्याच्या या उपक्रमाचं कौतुक केलं आहे. "हे काही विशिष्ट धर्मापुरतं मर्यादित असण्याची किंवा तसा प्रचार करण्याची गरज नाही. स्त्री-पुरुषांसाठी स्वतंत्र जीम असणं ही मुळीच वाईट कल्पना नाही! मी खात्रीने सांगतो की, जर महिलांना अनोळखी पुरुषांसमोरून फिरावं लागणार नसेल तर नक्कीच अधिक महिलांनी व्यायामशाळेत प्रवेश घेतला असता," असं एका युजरने म्हटलं आहे.
"असं काही नाहीये की इतर सर्वच जिमना 'इस्लाम-सुसंगत' जिममध्ये रूपांतरित होणं भाग पडणार आहे! तुमच्यासाठी अगदी सामान्य, नेहमीच्या जिम उपलब्ध असतीलच, जिथे तुम्ही जाऊ शकता; त्यामुळे ज्या लोकांचा या पद्धतीवर विश्वास आहे, त्यांना इथे जाऊ द्या," असं एकाने लिहिलं आहे.