Explained : महायुद्धामुळं ओढावतंय अदृश्य महासंकट! सामान्यांच्या हाती पैसाच नाही राहणार? जागतिक मंदीच्या संकेतांमुळं भूकंप

Israel Iran war impact on india worldwide recession : मध्यपूर्वेमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावग्रस्त परिस्थितीचे परिणाम फक्त दर्शनीय नाहीत, तर काही अदृश्य परिणामही संपूर्ण जगाला संकटांच्या दरीत लोटताना दिसत आहेत. ज्यामध्ये सर्वसामान्य माणूस सर्वाधिक भरडला जाण्याची वस्तूस्थिती परिस्थिती नेमकी किती चिघळली आहे हेच दाखवून देत आहे. सामान्यांच्या हाती असणारा पैसा आखाती देशांतील या युद्धामुळं निसटताना दिसत आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशांवर या युद्धामुळं मोठं उर्जासंकट ओढावलं असून, दर दिवशी या झळा आणखी तीव्रच होत चाचल्या असल्यानं आता युद्ध कोण जिंकणार याहून अधिक महबत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या युद्धाच्या झळा सामान्यांना कुठवर आणि किती गंभीर स्वरुपात सोसाव्या लागणार?
इस्रायल अमेरिकेनं इराणवर केलेला आघात आणि त्यानंतर सुरु झालेल्या युद्धाला 20 दिवसांहून अधिक काळ लोटला असून, कुठंच हे युद्ध शमणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत नसून, भारतापासून प्रत्यक्षात हे युद्धा कैक हजार किमी अंतरावर लढलं जात असलं तरीही त्याचा पहिला परिणाम मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेसह सामान्य नागरिकांवर दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. देशात प्रिमीयम पेट्रोल आणि इंडस्ट्रीअल डिझेलच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीमुळं या वैश्विक संकटाच्या झळा स्थानिक वर्तुळापर्यंत आल्याचं स्पष्ट होत आहे. जिथं इंधनाच्या दरवाढीमुळं स्थानिक दळवळणावर परिणाम होत असून फळ, भाज्या आणि धान्यपुरवठ्यावर थेट दरवाढीच्या स्वरुपात हा प्रभव दिसत आहे.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार युद्ध सुरू होण्या आधी कच्चं तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति बॅरल 70 डॉलर मिळत होतं, जे आता 110 डॉलर प्रति बॅरल इतक्यावर पोहोचलं आहे. भारत एकूण आवश्यकतेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करत असल्यामुळं या दरांमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे.
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरील तणाव यामागचं मुख्य कारण असून, हा तोच भाग आहे जेथून जगातील पेट्रोलियम व्यापारातील जवळपास 20 टक्के इंथनाचं वहन केलं जातं, ज्यामध्ये सौदी अरेबिया, इराण आणि कुवेतसारखे प्रमुख तेल उत्पादक देश याच मार्गानं निर्यात व्यापार करतात. किंबहुना भारताच्या तेल आयातीतील 50 ते 55 टक्के पुरवठा याच मार्गानं होतो. ज्यामुळं येथील तणाव भारतासाठी प्रचंड मोठं संकट ठरत आहे.
आर्थित तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार तेलाच्या किमतींचा परिणाम अनेक स्वरुपांत पाहायला मिळू शकतो. जिथं एकिकडे प्रवास महागेल, तिथं दुसरीकडे डॉलरची मागणी वाढल्यानं रुपया त्यापुढं कमकुवत होताना दिसत आहे. याचाच परिणाम सोप्या भाषेत सांगावं तर, सामान्यांवर पडताना दिसेल, जिथं महत्त्वाच्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागू शकतात. याशिवाय ही स्थिती सरकारलाही संकटात आणत असून, शासकीय यंत्रणा गॅस आणि खतांसारख्या अनुदानांवर अधिक खर्च करताना दिसत असल्यानं देशाचीच आर्थिक गणितं कोलमडू शकतात. सध्या भारतावर या झळा तीव्रतेनं परिणाम करत नसल्या तरीही आतापासूनच केंद्रानं त्यासाठी रणनिती आखत आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे.
आखाती देशांमधील युद्धाचे परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यासह जागतिक आर्थिक मंदीचा वेग आणखी वाढवण्यास कारणीभूत ठरत असला तरीही गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत देशाची अर्थव्यवस्था सध्या आणखी सुस्थितीत असून लवचिकही आहे. मात्र, उर्जास्त्रोतांच्या आयातीवर अवलंबून असल्यानं जागतिक आर्थिक मंदीच्या दृष्टीनं हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा ठरत आहे. तेव्हा येत्या काळात नोकरी, पैसा, अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनावर हे युद्ध नेमकं कसं परिणाम करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.