Explained: मुंबईपासून हजार किलोमीटरवर असलेली पुन्हा उघडणार भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण? KGF कडून अपेक्षा

Kolar Gold Fields KGF: भारताला एकेकाळी ‘सोन्याची चिडिया’ म्हटलं जायचं, आणि त्यामागे कारणही तसंच होतं. आपल्या देशात प्रचंड प्रमाणात सोन्याचे साठे उपलब्ध होते. कर्नाटकातील कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) ही त्यातील सर्वात प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक खाण मानली जाते. आता जवळपास अनेक दशकांनंतर ही खाण पुन्हा सुरू करण्याची चर्चा रंगू लागली आहे. मुंबईपासून साधारण 1000 किमी अंतरावर हे कोलार गोल्ड फील्ड्स आहेत. हे फिल्ड्स अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या या ऐतिहासिक खाणींमधून पुन्हा सोने मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे पण यावेळी खाणीतून नव्हे, तर खननानंतर उरलेल्या ‘टेलिंग्ज डंप’मधून.संसदेच्या स्थायी समितीने केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड(BGML) कडे साठवलेल्या सुमारे 3.3 कोटी टन टेलिंग्ज डंपचा लवकरात लवकर उपयोग (मोनेटायझेशन) करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या डंपमध्ये अजूनही सोने आणि इतर मौल्यवान धातू मोठ्या प्रमाणात दडलेले असल्याचं मानलं जात आहे.
जर ही खाण पुन्हा कार्यरत झाली, तर भारतासाठी हा मोठा आर्थिक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. कारण सध्या भारताला मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात करावं लागतं. KGF मधून पुन्हा सोने उत्पादन सुरू झाल्यास परदेशांवरील अवलंबित्व कमी होऊन विदेशी चलनाची बचत होण्याची शक्यता आहे. इतिहासाकडे पाहिलं तर, या खाणीतून ब्रिटिश काळात मोठ्या प्रमाणावर सोने काढण्यात आलं. अंदाजे 1880 ते पुढील 120 वर्षांत सुमारे 900 टन सोने येथे मिळालं, ज्यामुळे इंग्रजांना प्रचंड आर्थिक फायदा झाला. त्या काळात KGF ला ‘गोल्ड सिटी’ किंवा ‘मिनी इंग्लंड’ असंही म्हटलं जात होतं.
या भागात सोन्याचे साठे असल्याचे उल्लेख प्राचीन काळातही आढळतात. चोल साम्राज्याच्या काळातील शिलालेखांमध्ये आणि नोंदींमध्ये येथे खाणकाम होत असल्याचे संकेत मिळतात. त्यानंतर विजयनगर साम्राज्य आणि Tipu Sultan यांच्या कारकिर्दीतही या भागात सोन्याचे उत्खनन केल्याचे उल्लेख आहेत. ब्रिटिश राजवटीत मात्र या खाणींचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला. 19व्या शतकात इंग्रजांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून येथे खाणकाम सुरू केलं आणि मोठ्या प्रमाणावर सोने बाहेर काढलं. स्वातंत्र्याच्या आधीपर्यंत या खाणींनी शेकडो टन सोनं दिलं.
स्वातंत्र्यानंतर या खाणींवर भारतीय सरकारचं नियंत्रण आलं. काही काळ उत्पादन सुरू राहिलं, मात्र हळूहळू उत्पादन कमी होत गेलं आणि खर्च वाढू लागला. अखेरीस आर्थिक तोट्यामुळे 2001 मध्ये खाण बंद करण्यात आली. आता पुन्हा एकदा या खाणीला सुरू करण्याचा विचार होत आहे. अंदाजानुसार, जर सर्व काही सुरळीत झालं, तर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोने उत्पादन होऊ शकतं. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
खनन प्रक्रियेनंतर उरलेला कचरा म्हणजे टेलिंग्ज डंप. यात दगडांचे तुकडे, खडक, पाणी आणि रासायनिक अवशेष असतात. पण महत्त्वाचं म्हणजे या कचऱ्यातही थोड्या प्रमाणात सोने आणि इतर धातू शिल्लक राहतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे पुन्हा वेगळं करता येऊ शकतं.
समितीने खाण मंत्रालयाला स्पष्ट केलं आहे की या प्रकल्पावर जलदगतीने काम व्हावं आणि प्रगतीचा नियमित आढावा द्यावा. सरकारही विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. 206-27 च्या अर्थसंकल्पात BGML च्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यातून या प्रकल्पाबाबतची गंभीरता दिसून येते.
एकेकाळी भारताच्या सोन्याच्या उत्पादनात मोठा वाटा असलेलं कोलार गोल्ड फील्ड्स आता पुन्हा नव्या आशेने उभं राहताना दिसत आहे. कचऱ्यात दडलेलं सोने जर यशस्वीरित्या बाहेर काढता आलं, तर हा भाग पुन्हा एकदा देशाच्या खाण क्षेत्रात महत्त्वाचं स्थान मिळवू शकतो.
25 वर्षांनंतर निर्माण झालेली ही संधी फक्त कर्नाटकासाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी मोठा आर्थिक टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. एकंदरीत, कोलार गोल्ड फील्ड्स पुन्हा सुरू झाल्यास भारताच्या ‘सोन्याची चिडिया’ या ओळखीला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.