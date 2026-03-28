  Explained: लॉकडाऊन, पेट्रोल अन् गॅसचा तुटवडा... पंतप्रधान मोदींच्या ॲक्शन प्लॅनमधील 10 महत्त्वाचे मुद्दे समजून घ्या

Explained: लॉकडाऊन, पेट्रोल अन् गॅसचा तुटवडा... पंतप्रधान मोदींच्या ॲक्शन प्लॅनमधील 10 महत्त्वाचे मुद्दे समजून घ्या

PM Modi Meeting with CM's Highlights: सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य-पूर्वेतील संघर्षातून निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारच्या तयारीची रूपरेषा देणारा एक ॲक्शन प्लॅन सादर केला. त्यांनी घेतलेल्या या बैठकीतून पुढे आलेले 10 महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 28, 2026, 07:59 AM IST
Amid Iran war global fuel crisis PM Modi action plan 10 Big Updates:  मिडल ईस्टमधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक काल २७ मार्च रोजी घेतली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांमध्ये भीती पसरू नये यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेला ॲक्शन प्लॅन सादर करण्यात आला. या बैठकीत मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सध्या देशात कोणत्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्याचा विचार नाही आणि इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जागतिक परिस्थिती बिकट असली तरी भारतात त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी सरकार सज्ज आहे.

अफवा आणि चुकीच्या माहितीबाबत इशारा

पंतप्रधानांनी विशेषतः अफवा आणि चुकीच्या माहितीबाबत इशारा दिला. लोकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये यासाठी अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहितीच प्रसारित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “घाबरण्याचे काही कारण नाही, आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम केल्यास कोणतेही संकट आपण पार करू शकतो,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारची तयारी काय? 

सरकारच्या तयारीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की देशात सध्या किमान दोन महिन्यांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे आणि त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीच्या कमतरतेची भीती बाळगण्याची गरज नाही.

 

ॲक्शन प्लॅनमधील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

मिडल ईस्टमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या बैठकीतून पुढे आलेले 10 महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे 

1. इंधनटंचाईची भीती नाही

देशात सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही.

2. लॉकडाऊनचा कोणताही विचार नाही

सध्याच्या परिस्थितीत लॉकडाऊन लागू करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

3. अफवांवर नियंत्रण आवश्यक

चुकीची माहिती आणि अफवा पसरू नयेत यासाठी केंद्र व राज्यांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी.

4. विश्वासार्ह माहितीचा प्रसार

जनतेपर्यंत फक्त अधिकृत आणि अचूक माहिती पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला.

5. पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवणे

आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंडित राहावा यासाठी वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे.

6. साठेबाजी आणि नफेखोरीवर कारवाई

कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश.

7. तेलसाठा वाढवण्याची तयारी

सध्या असलेल्या साठ्यासोबतच भविष्यासाठी अतिरिक्त तेलसाठा उभारण्याचे प्रयत्न सुरू.

8. कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष

खतांचा साठा आणि त्याचे योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्यावर भर.

9. केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करणे

कोणत्याही परिस्थितीत जलद निर्णय घेण्यासाठी समन्वय यंत्रणा सक्षम ठेवण्याचे निर्देश.

10. सीमावर्ती आणि किनारी राज्यांसाठी विशेष सूचना

जहाजवाहतूक, व्यापार आणि आवश्यक पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सतर्कता बाळगण्याचा सल्ला.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे आणि नागरिकांवर कोणताही ताण येऊ न देणे.

मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या उपाययोजनांचे केले स्वागत!

या बैठकीत सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांचे स्वागत केले. त्यांनी सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे नमूद केले आणि देशात पेट्रोल, डिझेल तसेच एलपीजीचा पुरेसा साठा असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. तसेच भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास केंद्रासोबत समन्वयाने काम करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

इंधनावरील करांमध्ये सवलत

काही मुख्यमंत्र्यांनी इंधनावरील करांमध्ये सवलत देण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत केले. यामुळे सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याच्या निर्णयालाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

चर्चेचा मुख्य उद्देश काय? 

या संपूर्ण चर्चेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशात स्थिरता राखणे, आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवणे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ न देणे. सरकार, राज्ये आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास कोणतेही संकट सहजपणे पार करता येते, हा विश्वास या बैठकीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज

एकूणच, या बैठकीतून एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला की जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज आहे. सरकारने आवश्यक ती सर्व तयारी केली असून नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही. अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखणे आणि अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे हेच सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचे आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

