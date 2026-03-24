English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explained: 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत 543 ऐवजी 816 जागा, महाराष्ट्रवर काय परिणाम? विधेयकात नेमकं काय?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 24, 2026, 05:55 PM IST
लोकसभा जागा

Modi Government New Bill: केंद्र सरकार सध्याच्या संसद सत्रातच एक महत्त्वाचे विधेयक आणणार आहे. यामुळे लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढणार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील लोकप्रतिनिधींची संख्या जवळपास दीडपट होणार आहे.  वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना अधिक चांगले प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या प्रत्येक खासदाराला सरासरी २५ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. नवीन जागा वाढल्यानंतर हे प्रमाण कमी होईल आणि लोकांच्या समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे सोडवल्या जातील. हा बदल २०२६ मध्ये होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतर लागू होईल.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण 

नवीन ८१६ जागांपैकी ३३ टक्के जागा म्हणजे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. याचा अर्थ असा की, लोकसभेत एकूण एक तृतीयांश जागा महिलांना मिळतील. सध्या महिलांचा सहभाग कमी असल्याने हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने मोठा पाऊल आहे. महिलांना राजकारणात समान संधी मिळावी म्हणून २०२३ मध्ये पारित झालेल्या महिल आरक्षण कायद्याला आता प्रत्यक्षात आणले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील, शिक्षित आणि कार्यक्षम महिला उमेदवारांना मोठी संधी मिळेल. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी असेल आणि नंतर पुन्हा तपासले जाईल, अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 

२०११ जनगणनेचा घेणार आधार

जागा वाढवण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर केला जाणार आहे. याला ‘परिसीमन’ म्हणतात. म्हणजे लोकसंख्येनुसार प्रत्येक राज्याला आणि मतदारसंघाला नवीन सीमा ठरवल्या जातील. १९७६ नंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परिसीमन होत आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये फक्त सीमा समायोजन झाले होते, पण जागा वाढ नव्हती. आता लोकसंख्येच्या वाढीला अनुसरून जागा वाढवल्या जातील. यामुळे उत्तर भारतातील मोठ्या राज्यांना जास्त फायदा होईल, पण दक्षिण भारतातील राज्यांनाही प्रमाणानुसार जागा मिळतील.

कोणत्या राज्यांना मोठा फायदा?

नवीन प्रस्तावानुसार राज्यांची जागा आनुपातिक प्रमाणात वाढेल. उत्तर प्रदेशात ८० वरून १२०, बिहारमध्ये ४० वरून ६०, पश्चिम बंगालमध्ये ४२ वरून ६३, तमिळनाडूमध्ये ३९ वरून ५९, महाराष्ट्रात ४८ वरून ७२, कर्नाटकात २८ वरून ४२, केरळमध्ये २० वरून ३०, आंध्र प्रदेशात २५ वरून ३८, गुजरातमध्ये २६ वरून ३९, राजस्थानात २५ वरून ३८, दिल्लीत ७ वरून ११, ओडिशामध्ये २१ वरून ३२ आणि झारखंडमध्ये १४ वरून २१ जागा होतील. याशिवाय इतर राज्यांमध्येही छोट्या प्रमाणात वाढ होईल. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याला २४ अतिरिक्त जागा मिळतील, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलतील.

दक्षिण भारताच्या चिंतेला उत्तर

यापूर्वी दक्षिण भारतीय राज्ये (तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र) यांना भीती होती की, उत्तर भारतातील मोठ्या राज्यांना जास्त जागा मिळून त्यांचे वर्चस्व वाढेल. पण आता सरकारने ‘आनुपातिक वाढ’ ठरवले आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येनुसार जागा मिळतील. यामुळे दक्षिण भारतातही जागा वाढतील आणि कोणताही राज्य अन्यायग्रस्त होणार नाही. यामुळे देशातील संघटित विकासाला चालना मिळेल आणि उत्तर-दक्षिण मतभेद कमी होतील.

राजकीय घडामोडींना वेग 

या विधेयकाबाबत विरोधकांचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कालच सर्व विरोधक सांसदांची महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात या प्रस्तावावर चर्चा झाली. दुसरीकडे आज मंगळवारी एनडीए (सत्ताधारी पक्षांची युती) नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत विधेयकाचा पूर्ण रोडमॅप ठरेल. सरकारला बहुमत असल्याने विधेयक सहज पास होण्याची शक्यता आहे. पण विरोधक कदाचित काही सुधारणा मागतील. हा निर्णय २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू होणार आहे.

याचे फायदे काय?

हा बदल झाल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. अधिक जागांमुळे युवा, महिला आणि दुर्बल घटकांना राजकारणात प्रवेश मिळेल. परिसीमन आयोग लवकरच स्थापन होईल आणि तो २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करेल. त्यानंतर नवीन जागांसाठी निवडणूक आयोग सीमा निश्चित करेल. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य राहील. हा निर्णय देशाच्या भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक संतुलनासाठी महत्त्वाचा ठरेल. एकूण ८१६ जागा आणि २७३ महिला आरक्षणामुळे भारताची लोकशाही जगाला नवा आदर्श देईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Lok Sabha seatsLok Sabha seats increase 816 proposalwomen reservation 33 percent India billdelimitation 2011 census India

