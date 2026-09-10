/Explained: पेट्रोलवर 5 रुपये तर डिझेलवर 23 प्रति लिटर तोटा; क्रूड ऑईल 100 डॉलरपार, पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Crude Oil Price: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दराने पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे देशातील सरकारी तेल कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पेट्रोलच्या विक्रीवर कंपन्यांना सुमारे 5 रुपये, तर डिझेलवर तब्बल 23 रुपये प्रति लिटरपर्यंत तोटा होत असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत या दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. गुरुवारी सकाळच्या व्यवहारात ब्रेंट क्रूडचा भाव 101 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला, तर WTI क्रूड जवळपास 97 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले होते.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव आता भारतीय तेल कंपन्यांवरही जाणवू लागला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल महाग होत असताना कंपन्यांचा मार्जिनवर मोठा परिणाम होत आहे.
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या पातळीवर सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीवर सुमारे 5 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलच्या विक्रीवर जवळपास 23 रुपये प्रति लिटर तोटा सहन करावा लागत आहे. इतकंच नाही तर 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती LPG सिलिंडरवरही तेल कंपन्यांना सुमारे 200 रुपये प्रति सिलिंडर नुकसान होत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरात बराच काळ बदल न झाल्याने तेल कंपन्यांच्या मार्केटिंग मार्जिनवर मोठा दबाव आला आहे. दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, अमेरिका-इराणमधील संघर्ष आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतून तेल वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. OPEC+ देशांकडून उत्पादनाबाबत घेतले जाणारे निर्णय आणि मर्यादित पुरवठ्याची शक्यता यामुळेही कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख कच्च्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या एकूण गरजेपैकी 88 टक्क्यांहून अधिक कच्चं तेल आयात केलं जातं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल महाग झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होतो. आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै या कालावधीत भारताचा तेल आयात खर्च 56 टक्क्यांनी वाढून 63.4 अब्ज डॉलर झाला आहे. आयात बिल वाढल्याने रुपयावरही दबाव निर्माण होतो. याशिवाय देशाच्या व्यापार तुटीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींपुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च वाढल्याने अनेक वस्तूंच्या उत्पादन आणि वितरण खर्चात वाढ होऊ शकते. विमान वाहतूक, टायर, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स आणि FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चावरही कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
जर कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिले, तर देशातील महागाईवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांसमोरही आव्हान निर्माण होऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या असल्या तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही दिवसांत क्रूड ऑईलच्या किमती कमी झाल्याने पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा तेजी आली आहे.
ताज्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर 102.12 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलचा दर 95.20 रुपये प्रति लिटर आहे. त्यामुळे सध्या ग्राहकांना दरवाढीपासून दिलासा मिळत असला तरी क्रूड ऑईल 100 डॉलरच्या वर दीर्घकाळ टिकल्यास पुढील काळात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींबाबत दबाव वाढू शकतो.