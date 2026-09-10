Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: पेट्रोलवर 5 रुपये तर डिझेलवर 23 प्रति लिटर तोटा; क्रूड ऑईल 100 डॉलरपार, पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Explained: पेट्रोलवर 5 रुपये तर डिझेलवर 23 प्रति लिटर तोटा; क्रूड ऑईल 100 डॉलरपार, पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या वर गेल्यामुळे, सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 23 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या दरवाढीचा देशांतर्गत ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 10, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:57 AM IST
Explained: पेट्रोलवर 5 रुपये तर डिझेलवर 23 प्रति लिटर तोटा; क्रूड ऑईल 100 डॉलरपार, पेट्रोल-डिझेल महागणार?
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: मंदिर हटवलं, गूढ स्फोट झाला, अगदी JCB वापरला तरी हनुमानाची मूर्ती इंचभरही का हलली नाही? खरं कारण आलं समोर
2
3
4
5