Explained: RBI कडून बँकिंग क्षेत्रात अचानक फेरबदल, सामान्य खातेदार, कर्जदारांवर मोठा परिणाम; आताच जाणून घ्या!

RBI New Rules: भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 27 एप्रिल रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता 'इनकर्ड लॉस' (Incurred Loss) ऐवजी 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) या प्रणालीचा अवलंब करावा लागणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कर्ज बुडाल्यावर तरतूद करण्याऐवजी, कर्ज बुडण्याची 'शक्यता' दिसताच बँकांना आतापासूनच आपल्या नफ्यातून पैसा बाजूला काढून ठेवावा लागेल. या निर्णयामुळे बँकांच्या बॅलेन्सशीटवर काय परिणाम होईल आणि सामान्य ग्राहकांसाठी याचे काय संकेत आहेत? हे समजून घेऊया.
आतापर्यंत भारतीय बँका कर्ज पूर्णपणे बुडित निघेपर्यंत (NPA होईपर्यंत) थांबत होत्या आणि त्यानंतरच त्या तोट्याची तरतूद केली जात होती. मात्र, जागतिक मानकांनुसार (IFRS 9) आरबीआयने आता 'ईसीएल' मॉडेल अनिवार्य केले आहे. यात बँकांना कर्ज दिल्यापासूनच त्या कर्जाच्या भविष्यातील जोखीमेचा अंदाज घ्यावा लागणार आहे. जर एखाद्या क्षेत्राची परिस्थिती खालावली असेल तर कर्ज प्रत्यक्षात न बुडताही बँकांना त्याची आर्थिक तरतूद आधीच करावी लागणार आहे.
आरबीआयने बँकांना त्यांचे कर्ज पोर्टफोलिओ तीन विभागांत विभागण्याचे आदेश दिले आहेत. स्टेज 1 मध्ये ज्या कर्जांची परतफेड नियमित आहे, तिथे 12 महिन्यांच्या संभाव्य तोट्याची तरतूद करावी लागेल.स्टेज 2 मध्ये जिथे कर्जाची जोखीम वाढली आहे म्हणजेच जिथे 30 दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकी असेल तिथे संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीसाठी तरतूद करावी लागणार आहे.स्टेज 3 मध्ये जे कर्ज 90 दिवसांहून अधिक काळ थकीत आहे (NPA), तिथे सर्वाधिक तरतूद असेल.
या नवीन नियमामुळे बँकांना त्यांच्या नफ्यातील मोठा हिस्सा 'प्रोविजनिंग' म्हणून बाजूला ठेवावा लागणार आहे. साहजिकच, यामुळे बँकांच्या निव्वळ नफ्यात घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या बँकांचा बॅड लोनचा (Bad Loans) वारसा मोठा आहे, अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) भांडवलाची नवी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.
बँकांना जेव्हा अधिक तरतूद करावी लागते, तेव्हा त्यांचा निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. हा वाढलेला बोजा बँका ग्राहकांवर टाकू शकतात. परिणामी वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan), गृहकर्ज (Home Loan) आणि वाहन कर्जाचे व्याजदर काही अंशी वाढण्याची चिन्हे आहेत. बँका आता कर्ज देताना ग्राहकाचा 'क्रेडिट स्कोर' आणि 'रिस्क प्रोफाईल' अधिक गांभीर्याने तपासणार आहेत.
आरबीआयचा हा निर्णय म्हणजे बँकांसाठी एक 'वेक-अप कॉल' आहे. आधी बँका त्यांचे एनपीए लपवून ठेवू शकत होत्या, परंतु आता संभाव्य तोटा दाखवणे बंधनकारक असल्याने बँकिंग ताळेबंद अधिक स्वच्छ आणि पारदर्शक होतील. यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील 'विंडो ड्रेसिंग'ला (आकडे फुगवून दाखवणे) पूर्णपणे चाप बसेल.
शेअर बाजारात बँकिंग स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे. बँकांच्या 'प्रोविजनिंग'मध्ये वाढ झाल्यामुळे अल्पकाळात बँकांच्या शेअर्समध्ये चढ-उतार दिसू शकतात. मात्र, दीर्घकालीन विचार करता, यामुळे बँकांची पायाभूत आर्थिक स्थिती मजबूत होणार असून गुंतवणूकदारांचे पैसे अधिक सुरक्षित राहतील.
हे नवीन नियम तात्काळ लागू न करता, आरबीआयने बँकांना ही प्रणाली स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलाय. असे करताना आरबीआयने छोट्या बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (RRBs) यात काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. मोठ्या कमर्शियल बँकांना मात्र 1 एप्रिल 2027 पर्यंत आपले संपूर्ण सिस्टीम या नवीन मॉडेलवर शिफ्ट करावे लागणार आहे, ज्याची प्रक्रिया एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार आहे.