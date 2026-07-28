/Explained: मोठी बातमी! फेसबुकने हटवला PM नरेंद्र मोदींचा व्हिडीओ; नंतर दिलं स्पष्टीकरण, सांगितलं खरं कारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडीओ अचानक त्यांच्या अधिकृत फेसबुक अकाऊंटवरुन अचानक गायब झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. थेट पंतप्रधांचाच व्हिडीओ हटवण्यात आल्याने खळबळ उडाली आणि त्यानंतर राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या होत्या. प्रकरण वाढू लागल्यानंतर Meta ने अखेर याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे. कंपनीने स्पष्ट केलं आहे की, हे कोणत्याही कायदेशीर आदेशामुळे किंवा धोरणाचं उल्लंघन झाल्यामुळे नव्हे, तर तांत्रिक बिघाडामुळे झालं होतं.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'फेसबुक'वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अलीकडील एक व्हिडिओ अचानक काढून टाकण्याच आल्याने खळबळ उडाली होती. 23 जुलै रोजी प्रदर्शित झालेला हा व्हिडिओ विद्यार्थी आणि तरुणांना (Gen Z) उद्देशून केलेले पंतप्रधान मोदींचे पहिलेच संबोधन होते. या व्हिडीओत त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर 'पेपर लीक'च्या घटनांविरुद्ध कठोर कायदे आणले जातील, अशी ग्वाही दिली होती. हा व्हिडिओ लाखो युजर्सनी पाहिला होता. मात्र 28 जुलैच्या सकाळी तो युजर्ससाठी उपलब्ध नव्हता.
Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.— ANI (@ANI) July 28, 2026
"The content was removed in error and has since been restored." says a Meta Spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw
23 जुलै रोजी अपलोड करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये, 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) आयोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी Gen Z ला उद्देशून दिलेला संदेश समाविष्ट होता.
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी सांगितले की, परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकार कठोर उपाययोजनांची घोषणा करेल. परीक्षांचे पेपर फुटण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकार अधिक कडक पावले उचलणार असून, यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर कठोर कायदेशीर तरतुदींचा प्रस्ताव मांडण्याचाही समावेश असेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना दिली.
त्यांनी सांगितले की, फास्ट-ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच पेपर लीक प्रकरणांसाठी कठोर शिक्षा आणि विशेष न्यायालयांची तरतूद असलेला कायद्याचा मसुदा संसदेत मांडण्यापूर्वी मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल.
पंतप्रधानांनी हे देखील नमूद केले की, सरकारने सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष बाधित होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्याचबरोबर, "आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे दुसरे काहीही नाही," यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
जेव्हा युजर्सनी नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडिओ पाहण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिथे एक मेसेज आला. त्यात लिहिलं होतं की, कायदेशीर विनंती मुळे या मजकुराचा ॲक्सेस (प्रवेश) मर्यादित करण्यात आला आहे. ही सूचना दिसल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि सोशल मीडिया युजर्सनी यावर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधानांच्या अधिकृत संदेशावर अशा प्रकारची कायदेशीर निर्बंधाची कारवाई कशी काय केली जाऊ शकते, असा सवाल अनेक नेत्यांनी केला.
हा मुद्दा तापू लागल्यानंतर फेसबुकची मूळ कंपनी असलेल्या 'मेटा'ने (Meta) तातडीने पावलं उचलली. मेटाच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केलं की, तो व्हिडिओ चुकीने हटवण्यात आला होता आणि आता तो पूर्णपणे पूर्ववत करण्यात आला आहे. कंपनीच्या सूत्रांनी हे स्पष्ट केलं की, व्हिडिओ हटवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर विनंती करण्यात आली नव्हती. तर तो एका तात्पुरत्या तांत्रिक बिघाडामुळे हटवला गेला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या घटनेकडे गांभीर्याने पाहत असून मेटाचा खुलासा आणि तो व्हिडिओ काढून टाकण्यास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची तपासणी करत आहे. स्पष्टीकरण देण्यासाठी मेटाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलं जाऊ शकतं, असंही सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींचा फेसबुक व्हिडिओ तात्पुरत्या स्वरूपात ब्लॉक केल्याप्रकरणी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटा आणि इन्स्टाग्रामच्या जागतिक प्रमुखांना बोलावल्याचे वृत्त 'आयएएनएस' (IANS) या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मेटाने त्रुटी मान्य करून व्हिडिओ पूर्ववत केल्यानंतर तो आता युजर्ससाठी उपलब्ध झाला आहे. मात्र, या घटनेमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या 'कंटेंट मॉडरेशन' आणि तांत्रिक प्रणालींबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.