Monsoon Updates 2026: कधी पाहिला आहे वाऱ्यांचा प्रवास? मान्सूनही लांबचा प्रवास करून महाराष्ट्रापर्यंत येतो. याच मान्सूनबाबत आता एक नवा आणि यंदाचा पहिलावहिला अंदाज नुकताच वर्तवण्यात आला आहे.   

Updated: Mar 17, 2026, 10:34 AM IST
Explained : मान्सूनचा पहिला अंदाज! एल निनोनं आताच वाढवली चिंता, कुठून प्रवास करत महाराष्ट्र गाठणार मोसमी वारे?
Explained Monsoon predictions 2026 and the journey of rains from south

Monsoon Updates 2026: महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णता वाढत असतानाच पुन्हा एकदा पावसाळी स्थितीनं अनेकांचीच चिंता वाढवली. मात्र तरीही हा अवकाळी जाऊन पुन्हा उष्णपर्वाची सुरुवात होणार असाच इशारा हवामान विभागानं जारी करत यंदाच्या वर्षासाठीचा पावसाचा पहिला अंदाजही वर्तवला आहे. यंदाच्या वर्षी मोसमी पाऊस अर्थात मान्सूनची भारतावर कृपा असणार का, याबाबतची माहिती हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्या हवाल्यानं दिली जात असून, हा मान्सूनचा पहिला अंदाज ठरत आहे. 

ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार मार्च महिन्यात हवामानात होणारे सातत्यपूर्ण बदल आणि एल निनोच्या स्थितीचा परिणाम यंदा मान्सूनवर दिसून येईल. El Nino चा प्रभाव सुमारे 80 टक्के राहणार असून, एकतर या स्थितीत पाऊस अधिक असतो किंवा कमी. एल निनो सक्रिय असणं म्हणजे दुष्षाळ पडणं असं नाही हे स्पष्ट करत त्यांनी 2019 चं उदाहरण दिलं. जेव्हा एल निनो सक्रिय. होता, मात्र 'इंडियन ओशन डायपोल' (IOD) सक्रिय असल्यामुळं महाराष्ट्रात दमदार पाऊस झाला होता. सध्या मात्र हे परिमाण तटस्थ दिसत आहे. ज्यामुळं मान्सूनबाबतची अधिक स्पष्ट स्थिती 15 एप्रिलनंतर दिसू शकेल. मात्र तोवर यंदा पाऊस कमी म्हणता येणार नाही. 

एल निनो म्हणजे काय? 

 एल निनो म्हणजे ती स्थिती जेव्हा मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफित महासागरातील पाण्याच्या पृष्ठावरील तापमानात सरीसरीहून वाढ होते. या स्थितीत भारतीय उपखंडात मान्सून सरासरीहून कमी असतो. तर, याऊलट स्थिती असते, 'ला निनो'. जिथं भारतात पाऊस चांगला असला तरीही इतरस्तर मात्र विपरित परिणाम दिसून येतो. 

भारतात येण्यापर्यंतचा मान्सूनचा प्रवास कसा असतो? 

भारतात मान्सूनचं प्रत्यक्ष आगमन जून महिन्यात असतं. मान्सूनच्या बेटांवर सहसा मे महिन्याच्या अखेरीस मान्सून दाखल होतो. अरबी समुद्रापेक्षा बंगालच्या उपसागराकत मान्सून अधिक वेगानं पुढे येतो, जिथं तो मे महिन्याच्या तिसऱ्याच आठवड्यात 20अंश उत्तर अक्षांशापर्यंत पोहोचतो, जेव्हा केरळच्या भागात अरबी समुद्रातून येणारा मान्सून 7 अंश उत्तर अक्षांशावर असतो. 

मान्सूनची सुरुवात अतिशय थरारक आणि लक्षवेधी असते, जिथं मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि अर्थातच मुसळधार पावसाची हजेरी असते, या प्रक्रियेला Monsoon Blast असंही म्हणतात. भारतात मान्सूनचे वारे हे दोन भागांतून अर्थात अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून येतात. 

एल निनो : छाया सौजन्य- नासा

अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या प्रवाहामध्ये मान्सून पश्चिम किनाऱ्यावर आदळून त्यामुळं पश्चिम किनारपट्टीवरील मैदानी क्षेत्रात 250 सेमीपेक्षा अधिक पाऊस पडतो, मात्र घाटमाथा ओलांडताना वाऱ्यांचं तापमान वाढून आर्द्रता कमी होते आणि पूर्वेकडील घाटावर पाऊस कमी होतो. संपूर्ण पश्चिम घाटातही अशीच स्थिती दिसून येते. दुसरीकडून येणारा मान्सूनचा प्रवास नर्मदा- तापी कुंडामध्ये प्रवेश करत मध्य भारतात पोहोचतो. या प्रवाहामुळं नागपुरात 60 सेमी पाऊस पडतो. मान्सूनच्या तिसऱ्या प्रवाहाची वाटचाल अरवली पर्वतरांगेला समांतर उत्तर-पूर्व दिशेने होते. जिथं वाऱ्यांना कोणताही अडथळा नसल्यानं ते पुढे सरकतात, हा तोच भाग आहे जिथं राजस्थानचा वाळवंटी प्रदेश आहे.

हेसुद्धा वाचा : Explained : 26 नव्हे, 16 जुलै! मुंबईवर समुद्रातून येणार संकट, कोण आहे या निसर्गचक्राचा सूत्रधार?

नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावरून येणाऱ्या वाऱ्यांचं विभाजन पुढं आणखी दोन प्रवाहांमध्ये होतं. जिथं एक प्रवाह मेघालयाच्या दिशेनं जातो, इथं पावसाचे वारे अडवून धरणारे पर्वत अर्थात 'ओरिग्राफिक' असल्यामुळं या भागात पावसाचं प्रमाण सर्वाधिक असतं. तर, हिमालयाच्या पायथ्याशी गेल्यानंतर या वाऱ्याची आणखी एक शाखा हिमालयाच्या अडथळ्यामुळं पश्चिमेला वळते आणि गंगेच्या मैदानापर्यंत पुढे जाते. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरून आलेल्या मान्सून प्रवाहाच्या या शाळा आग्रा, फिरोजपूरमध्ये विलिन होतात आणि एकच प्रवाह तयार होतो. जो, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि काश्मीरपर्यंत धीम्या गतीनं पुढे जातो. 

भारतीय मान्सून का आहे इतका खास? 

भारतीय मान्सून जागतिक स्तरावरील हवामान संशोधकांसाठी अतिशय कुतूहलाचा विषय आहे. भारतात वाऱ्यांच्या या रचनेमुळं जून ते सप्टेंबरदरम्यान प्रचंड पाऊस पडतो. इथं हिमालय आणि पश्चिम घाटामुळं मान्सून वाऱ्यांना अडवतात आणि त्यामुळं सिंधू-गंगा-ब्रह्मपुत्रा मैदानात पावसाची हजेरी पाहायला मिळते. 

परतीचा प्रवास... 

मान्सूनच्या परतीचा प्रवास उत्तरेसह मध्य भारतातून साधारण 1 सप्टेंबरपासून सुरू होते. यावेळी परतीच्या वाटेवर पाऊस पडत नाही. मात्र, काही अपवादात्मक स्थितीत बंगालच्या उपसागरातून पुन्हा मागे वरून या वाऱ्यांमुळं पावसाची शक्यता नाकारता येत नाही. तामिळनाडू, विदर्भामध्ये अनेकदा या परतीच्या पावसाची हजेरी असते. एक मोठा प्रवास करत मोसमी वारे भारतात येतात, मुक्कामी राहतात, भरपूर पाऊस पाडतात आणि ठरलेल्या कालावधीत परतीची वाटसुद्धा धरतात. मात्र, यंदाच्या वर्षी एल निनो याच मान्सूनवर कसा परिणाम करतो हे येत्या काळातील वाऱ्याची स्थिती, वादळांची निर्मिती आणि सागरी हालचालींवर अवलंबून आहे हे नक्की. 

इतर बातम्या

धर्मस्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात पहिला गुन्हा! ध...

महाराष्ट्र बातम्या