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हिमालयात ‘डेथ ट्रॅप’चा धोका! ग्लेशियर-मातीच्या ढिगाऱ्याने अडले नद्यांचे प्रवाह; हे किती धोकादायक?

Nepal flood landslide crisis: नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्रचंड विनाशानंतर, आता पर्वतीय भागात तयार झालेले 'डेथ ट्रॅप' हे एक नवे संकट म्हणून समोर आले आहेत. हिमनद्या आणि ढिगाऱ्यामुळे नद्यांचा प्रवाह अडल्याने तयार झालेले तात्पुरते जलाशय कोणत्याही क्षणी फुटू शकतात; यामुळे गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 29, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:26 PM IST
हिमालयात ‘डेथ ट्रॅप’चा धोका! ग्लेशियर-मातीच्या ढिगाऱ्याने अडले नद्यांचे प्रवाह; हे किती धोकादायक?
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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