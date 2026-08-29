/हिमालयात ‘डेथ ट्रॅप’चा धोका! ग्लेशियर-मातीच्या ढिगाऱ्याने अडले नद्यांचे प्रवाह; हे किती धोकादायक?

Nepal Flood: नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनानंतर संकट अद्याप टळलेले नाही. उलट, डोंगराळ भागात तयार झालेले काही तात्पुरते जलाशय आता नव्या धोक्याचे कारण ठरत आहेत. ग्लेशियरचा काही भाग कोसळणे आणि मोठ्या प्रमाणात मलबा नदीपात्रात जमा होणे यामुळे नदीचा प्रवाह अडला असून, त्यातून या जलाशय तयार झाले आहेत. या नैसर्गिक जलसाठ्यांचे बांध फुटल्यास पुन्हा एकदा खालच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जलप्रलय होण्याची शक्यता आहे. नेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले असून, आता पूरग्रस्त क्षेत्राच्या वरच्या बाजूला तयार झालेल्या दोन जलाशय धोकादायक स्थितीत पोहोचत आहेत.
यातील एका जलाशयामधून शुक्रवारी पाणी ओसंडून वाहू लागल्याचे समोर आले, तर दुसऱ्या झीलमधील पाण्याची पातळी सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे, या पाण्याचा सुरक्षितपणे निचरा होण्यासाठी सध्या कोणताही स्पष्ट मार्ग दिसत नसल्याने चिंता वाढली आहे.
उपलब्ध सॅटेलाइट छायाचित्रांमध्ये या दोन्ही जलाशय त्या परिसरात दिसत आहेत, जिथे ग्लेशियरचा मोठा भाग कोसळल्यानंतर बर्फ, दगड, माती आणि मोठ्या प्रमाणातील मलबा नदीत कोसळला होता. नदीचा प्रवाह अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मलब्यामुळे अडल्याने पाण्याचा प्रचंड दबाव तयार झाला. त्यानंतर आलेल्या पुराच्या लाटांनी खालच्या भागातील अनेक ठिकाणी मोठे नुकसान केले. या नव्या धोक्याची गंभीरता लक्षात घेऊन चीनच्या दूतावासानेही इशारा दिला आहे. नव्याने तयार झालेल्या जलाशयमध्ये पाणी वेगाने वाढत असून, हे नैसर्गिक बांध कधीही फुटू शकतो. असे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि मलबा पुन्हा खालच्या दिशेने वाहून जाऊ शकतो.
चीनच्या जलसंसाधन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या जलाशयमध्ये सध्या सुमारे 25 लाख घनमीटर पाणी साचले आहे. येत्या काही दिवसांत त्यात आणखी सुमारे 30 लाख घनमीटर पाणी जमा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्लेशियर कोसळणे किंवा मोठे भूस्खलन झाल्यानंतर नदीचा मार्ग प्रचंड प्रमाणात बर्फ, दगड आणि मातीच्या ढिगाऱ्याने बंद होतो. त्यामुळे नदीचे वाहते पाणी एका ठिकाणी साचू लागते आणि हळूहळू तिथे एक तात्पुरते जलाशय तयार होते. सुरुवातीला हे जलाशय शांत आणि सुरक्षित वाटू शकते. मात्र, नैसर्गिक बांध हा मजबूत खडकांऐवजी माती, दगड, बर्फ आणि मलब्यापासून तयार झालेला असतो. त्यामुळे जलाशयमधील पाण्याची पातळी वाढत गेली की या बांधावरचा दबावही वाढतो. अशा परिस्थितीत हा नैसर्गिक बांध अचानक तुटला, तर काही क्षणांतच प्रचंड वेगाने पाणी, चिखल आणि दगड खालच्या दिशेने वाहू लागतात. यालाच वैज्ञानिक भाषेत Landslide Dam Outburst असे म्हटले जाते.
अशा पुराच्या लाटेला वेग प्रचंड असू शकतो. त्यामुळे नदीच्या खालच्या प्रवाहातील गावांना आणि शहरांना परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो.
अचानक आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता पूर
अशा जलाशयचा बांध फुटल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी, चिखल, दगड आणि मलबा एकाच वेळी खालच्या दिशेने धावतो. या प्रवाहाचा वेग अत्यंत जास्त असल्याने त्याच्या मार्गातील रस्ते, पूल, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा काही क्षणांत उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
भूकंपासारखी प्रचंड ऊर्जा
26 ऑगस्ट रोजी नेपाळच्या लांगटांग परिसरात ग्लेशियरचा मोठा भाग कोसळून नदीत मलबा गेल्याने निर्माण झालेल्या घटनेची तीव्रता प्रचंड होती. या घटनेत मोठ्या प्रमाणावर बर्फ, दगड आणि माती खाली आली. या मलब्याच्या प्रवाहाने सुमारे 100 किलोमीटरपर्यंत परिणाम केल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर काही तासांनी त्याच परिसरात आणखी एका भूस्खलनाची नोंद झाली. त्यामुळे या भागातील परिस्थिती किती अस्थिर आहे, याची कल्पना येते.
महामार्ग, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांना धोका
अचानक येणाऱ्या अशा मलब्याच्या पुरामुळे केवळ मानवी वस्त्याच धोक्यात येत नाहीत, तर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान होते. नेपाळ आणि चीनला जोडणारा रसुवागढी सीमावर्ती भाग, महत्त्वाचे महामार्ग, पूल तसेच काही जलविद्युत प्रकल्प या आपत्तीमुळे प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे या घटनांचा परिणाम स्थानिक जनजीवनाबरोबरच वाहतूक आणि ऊर्जा व्यवस्थेवरही होऊ शकतो.
ग्लेशियर कोसळणे आणि भूस्खलन या दोन वेगळ्या नैसर्गिक घटना आहेत. ग्लेशियर कोसळताना बर्फाचा प्रचंड भाग अचानक तुटून खाली येतो. या बर्फासोबत दगड, माती आणि इतर मलबाही मोठ्या वेगाने घाटीच्या दिशेने वाहून जाऊ शकतो. तर भूस्खलनात प्रामुख्याने डोंगराच्या उतारावरील माती, दगड आणि खडकांचा मोठा भाग घसरून खाली येतो. मात्र हिमालयासारख्या पर्वतीय भागात या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी संबंध असू शकतो. ग्लेशियरचा भाग कोसळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दगड-माती नदीत जमा होऊ शकते. त्यामुळे नदीचा प्रवाह अडतो आणि त्यामागे पाणी साचून धोकादायक तात्पुरती झील तयार होऊ शकते.
हिमालयातील ग्लेशियरवर वाढत्या तापमानाचा आणि हवामान बदलाचा मोठा परिणाम होत आहे. तापमान वाढल्यामुळे अनेक ग्लेशियर वेगाने वितळत असून त्यांचा आकार कमी होत आहे आणि ते मागे सरकत आहेत. ग्लेशियर वितळल्यामुळे त्यांच्या आसपास किंवा पुढील भागात पाण्याचे नवीन साठे तयार होऊ शकतात. मात्र, ग्लेशियर कोसळण्यामागे केवळ हवामान बदल हेच एकमेव कारण नसते. तापमानातील बदल, मुसळधार पाऊस, बर्फाची कमकुवत झालेली रचना, पर्वतांमधील खडकांचे तडे जाणे आणि भूस्खलन अशा अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे हिमालयात तयार होणाऱ्या या तात्पुरत्या जलाशयकडे केवळ पाण्याचे साठे म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यांचा नैसर्गिक बांध अचानक फुटल्यास काही मिनिटांतच खालच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडू शकतो.