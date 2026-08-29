/Explained: हिमालयातील 9000 हून अधिक ग्लेशियल लेक्स धोकादायक? 56 तलाव ‘हाय रिस्क’! हे ‘ग्लेशियर बॉम्ब’ फुटले तर भारताचं काय होणार?

नेपाळमध्ये ग्लेशियरशी संबंधित एका दुर्घटनेनंतर हिमालयातील धोकादायक ग्लेशियल लेक्सचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हिमालयात अशा 9 हजारांहून अधिक हिमनदीजन्य तलावांची नोंद आहे. त्यापैकी भारतात असलेल्या शेकडो तलावांवर सध्या नजर ठेवली जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, एखादा ग्लेशियल तलाव अचानक फुटला, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या महापुराचा फटका भारताला किती मोठा बसू शकतो? आणि अशा ‘ग्लेशियर बॉम्ब’चा सामना करण्यासाठी भारत खरंच तयार आहे का?
सर्वात आधी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी. ग्लेशियर म्हणजे एखादा फुगा नाही की तो थेट फुटतो. प्रत्यक्षात धोका असतो तो हिमनदी सरोवराच्या फुटण्यामुळे येणाऱ्या पुराचा. ग्लेशियर वितळत जातो आणि त्याच्या आसपास बर्फ, माती, दगड आणि गाळ साचत जातो. या नैसर्गिक ढिगाऱ्यामुळे एका ठिकाणी पाणी अडून तलाव तयार होतो. या नैसर्गिक बांधाला ‘मोरेन’ म्हणतात. हळूहळू तलावातील पाण्याची पातळी वाढत जाते. त्यात भूस्खलन, हिमस्खलन, मोठे दगड किंवा बर्फाचा प्रचंड भाग तलावात कोसळला, तर अचानक मोठी लाट तयार होऊ शकते. मोरेनचा हा नैसर्गिक बांध तुटला की काही मिनिटांत प्रचंड वेगाने पाणी, बर्फ, दगड आणि चिखल खालच्या दऱ्यांकडे धावू लागतो. यालाच ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड म्हणजेच GLOF म्हणतात.
हिमालयातील ग्लेशियल लेक्सची संख्या पाहिली तर परिस्थितीची गंभीरता लक्षात येते. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थेच्या अभ्यासानुसार हिमालयात सुमारे 8,357 ते 9,280 ग्लेशियल लेक्स असल्याचे आढळले आहे. 1990 नंतरच एक हजाराहून अधिक नवीन तलाव तयार झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.
ग्लेशियर मागे सरकत आहेत आणि त्यांच्यामुळे उंच पर्वतीय भागात पाणी साठण्यासाठी नवीन जागा तयार होत आहेत. त्याच वेळी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या तलावांचा आकारही वाढत आहे. विशेषतः 4,000 ते 5,000 मीटर उंचीच्या भागात ग्लेशियल लेक्सच्या क्षेत्रफळात मोठी वाढ झाल्याचे संशोधनातून दिसून आले आहे.
हिमालयातील विविध नदीखोऱ्यांमध्येही अशा तलावांची संख्या मोठी आहे. कोसी खोऱ्यात 1,125, यारलुंग झांगबोमध्ये 773, मानस परिसरातील दांगमे चू खोऱ्यात 715, तर वरच्या सिंधू खोऱ्यात 619 ग्लेशियल लेक्स आढळतात. भारताच्या दृष्टीने चिनाब, झेलम, तीस्ता आणि ब्यास नदीखोऱ्यांना विशेष संवेदनशील मानले जाते.
धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मॉनिटरिंग सुरू केले आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या माहितीनुसार, भारतातील 2,485 ग्लेशियल लेक्स आणि संबंधित जलस्रोतांवर देखरेख ठेवली जात आहे. त्यापैकी 56 तलाव अत्यंत उच्च जोखमीच्या श्रेणीत असल्याचे आकलन करण्यात आले आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशातील अनेक ग्लेशियल लेक्सवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या 2025 च्या मॉनिटरिंग रिपोर्टनुसार, भारतातील 681 ग्लेशियल लेक्सपैकी 432 तलावांच्या क्षेत्रफळात वाढ होत असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये अरुणाचल प्रदेशातील 197 तलाव, लडाखमधील 120, जम्मू-काश्मीरमधील 57, सिक्कीममधील 47, हिमाचल प्रदेशातील 6 आणि उत्तराखंडमधील 5 तलावांचा समावेश आहे.
आणखी चिंतेची बाब म्हणजे या तलावांचे एकूण क्षेत्रफळही वाढले आहे. 2011 मध्ये हे क्षेत्र सुमारे 1,917 हेक्टर होते. 2025 पर्यंत ते वाढून सुमारे 2,508 हेक्टर झाले. म्हणजेच प्रश्न केवळ तलाव किती आहेत, एवढाच नाही. प्रश्न हा आहे की हे तलाव किती वेगाने मोठे होत आहेत आणि त्यांच्यामुळे खालील भागांना किती धोका निर्माण होऊ शकतो.
उत्तराखंडमध्ये परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. इथे धोका केवळ ग्लेशियल तलाव फुटण्याचा नाही, तर उंच कड्यांवर लटकलेल्या ग्लेशियरचा म्हणजेच हँगिंग ग्लेशियरचा देखील आहे. अलकनंदा खोऱ्यात झालेल्या एका अभ्यासात तब्बल 219 हँगिंग ग्लेशियर आढळले आहेत. यापैकी एखादा ग्लेशियर तुटला तर फक्त बर्फच खाली येत नाही. त्यासोबत मोठमोठे दगड, माती आणि इतर मलबाही प्रचंड वेगाने खाली येऊ शकतो. बद्रीनाथ-माणा परिसरासह खालील नदीखोऱ्यांमध्ये त्यामुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
हिमालयात अशा घटनांचा इतिहास जुना आहे. कुठे कुठे या घटना घडल्या आहेत जाणून घेऊयात.
1) केदारनाथ, 2013
2013 मध्ये उत्तराखंडमध्ये आलेली केदारनाथ आपत्ती हा हिमालयातील सर्वात भीषण घटनांपैकी एक मानली जाते. चोराबारी ग्लेशियल लेकमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानंतर त्याचा नैसर्गिक अडथळा तुटला. मुसळधार पाऊस आणि ग्लेशियरशी संबंधित प्रक्रियांमुळे मंदाकिनी नदीत अचानक प्रचंड पाण्याचा लोंढा आला. पाणी, दगड आणि मलब्याने केदारनाथ परिसरासह नदीच्या खालच्या भागात मोठी हानी केली. हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या.
2) चमोली, 2021
2021 मध्ये चमोली जिल्ह्यात आलेल्या महापुरात मोठ्या प्रमाणात बर्फ आणि खडकांचा भाग कोसळून ऋषिगंगा आणि धौलीगंगा नदीखोऱ्यात प्रचंड मलबा वाहून आला. या दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. ऋषिगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचेही मोठे नुकसान झाले.
3) सिक्कीम, 2023
3-4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिक्कीममधील South Lhonak Lake परिसरात मोठी आपत्ती घडली. तलावातील नैसर्गिक अडथळ्याला मोठा धक्का बसल्यानंतर पाण्याचा प्रचंड लोंढा तीस्ता नदीच्या खोऱ्यात उतरला. पूल, रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले. ही घटना हिमालयातील वाढत्या ग्लेशियल लेक्सचा धोका किती गंभीर आहे, याची मोठी आठवण ठरली.
ग्लेशियल लेक फुटण्यामागे एकच कारण नसते. अनेक नैसर्गिक आणि मानवी घटक एकत्र येऊ शकतात.
अभ्यासांनुसार हिमालय-काराकोरम परिसरात नोंद झालेल्या शेकडो GLOF घटनांमध्ये हिमस्खलन हे महत्त्वाचे कारण राहिले आहे.
होय, हा या संपूर्ण समस्येचा सर्वात मोठा दीर्घकालीन मुद्दा आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हिमालयातील ग्लेशियर वेगाने मागे सरकत आहेत. ग्लेशियर मागे हटला की त्याच्या जागी पाणी साचण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे नवीन ग्लेशियल लेक्स तयार होतात आणि जुन्या तलावांचा विस्तार होतो. काही वैज्ञानिक अभ्यासांनी इशारा दिला आहे की तापमानवाढीचा सध्याचा वेग कायम राहिला तर पुढील काही दशकांत हिमालय-काराकोरम भागातील मोठ्या प्रमाणावर बर्फ गमावला जाऊ शकतो. याचा अर्थ भविष्यात ग्लेशियल लेक्सची संख्या आणि त्यांचा आकार दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे.
नेपाळ-तिबेट सीमेवरील अलीकडील घटनेने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आणला आहे. USGSच्या प्राथमिक विश्लेषणानुसार, 26 ऑगस्ट रोजी सकाळी झालेल्या भूकंपीय हालचालीची सुरुवातीला भूकंप म्हणून नोंद झाली होती. मात्र पुढील विश्लेषणात ही हालचाल प्रत्यक्षात मोठ्या भूस्खलनामुळे निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. या भूस्खलनामुळे मोठ्या प्रमाणात बर्फ आणि खडक खाली कोसळले आणि नदीत मलब्याचा प्रचंड लोंढा तयार झाला. त्यानंतर हा मलबा आणि पाण्याचा प्रवाह खालील भागांकडे गेला. या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, हिमालयातील आपत्ती नेहमी केवळ ‘ग्लेशियर फुटल्यामुळे’ घडत नाही. भूस्खलन, हिमस्खलन, पाऊस आणि नैसर्गिक तलावांची अस्थिरता यांचा एकत्रित परिणामही मोठ्या आपत्तीला जन्म देऊ शकतो.
नेपाळमधील भोटेकोशी नदीचा प्रवाह पुढे सुनकोशी आणि त्यानंतर सप्तकोशी नदीप्रणालीत मिसळतो. ही नदीप्रणाली पुढे बिहारमध्ये प्रवेश करते. त्यामुळे नेपाळच्या उत्तरेकडील भागात अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी किंवा मलबा नदीत आला, तर त्याचा परिणाम खालील प्रवाहावर होण्याची शक्यता असते. बिहारमधील सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आणि खगडिया यांसारख्या जिल्ह्यांसाठी त्यामुळे सतर्क राहणे महत्त्वाचे ठरते. 2008 मधील कोसी पुराचा अनुभव भारत अजूनही विसरलेला नाही. नेपाळमधील कुसाहा परिसरात तटबंध तुटल्यानंतर कोसीने आपला प्रवाह बदलला आणि बिहारच्या मोठ्या भागाला त्याचा फटका बसला. लाखो लोक प्रभावित झाले. मात्र सध्याच्या नेपाळमधील घटनेत नदीने आपला मुख्य प्रवाह बदलल्याचे संकेत नसल्यामुळे 2008 सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका तात्काळ तितका मोठा मानला जात नाही. तरीही नदीतील पाण्याची वाढ लक्षात घेऊन बिहारमधील प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. वाल्मीकिनगर गंडक बॅरेजचे सर्व 36 दरवाजे उघडण्यात आले असून अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारताने ग्लेशियल लेक्सच्या मॉनिटरिंगमध्ये मोठी पावले उचलली आहेत. सॅटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन, सेन्सर्स आणि जमिनीवरील उपकरणांच्या मदतीने संवेदनशील तलावांवर नजर ठेवली जात आहे. ग्लेशियरची जाडी, तलावाचा आकार, पाण्याची पातळी, मोरेनमधील बदल आणि बर्फातील भेगा यांचा अभ्यास केला जातो. या निरीक्षणाचा उद्देश एकच की, तलाव फुटण्यापूर्वी धोक्याचे संकेत मिळवणे आणि खालील भागातील लोकांना वेळेत सावध करणे. कारण GLOFचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे वेळ फार कमी मिळतो. एखादा तलाव फुटल्यानंतर काही तासांतच पाण्याचा लोंढा नदीखोऱ्यातील रस्ते, पूल, वीज प्रकल्प, गावे आणि शहरांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणून फक्त तलावांची संख्या मोजणे पुरेसे नाही. त्या तलावाच्या खाली किती लोक राहतात, कोणती गावे आहेत, कोणते पूल आहेत, कोणते महामार्ग आहेत आणि किती जलविद्युत प्रकल्प आहेत की, या संपूर्ण ‘डाउनस्ट्रीम रिस्क’चा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर आहे बहुधा नाही. ग्लेशियर ही नैसर्गिक भौगोलिक व्यवस्था आहे आणि तिच्यात होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीला थांबवणे शक्य नाही. मात्र धोका कमी करणे नक्कीच शक्य आहे. सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करणे. जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणे, कार्बन उत्सर्जन घटवणे, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे आणि हवामानबदलाचा वेग कमी करणे हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. त्याचबरोबर हिमालयातील संवेदनशील भागात सातत्याने वैज्ञानिक निरीक्षण, पूर्वसूचना यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाची तयारी मजबूत करावी लागेल.
हिमालयाला भारताची नैसर्गिक ढाल म्हटलं जातं. पण हवामान बदलामुळे याच पर्वतरांगांमध्ये काही नवीन धोके निर्माण होत आहेत. 9 हजारांहून अधिक ग्लेशियल लेक्स, त्यापैकी वाढत असलेले शेकडो तलाव, भारतातील 56 अत्यंत उच्च जोखमीचे तलाव आणि वेगाने बदलणारे हिमालयीन हवामान, ही सगळी आकडेवारी एक गंभीर इशारा देते. ‘ग्लेशियर बॉम्ब’ हा शब्द कदाचित आकर्षक वाटेल, पण त्यामागचा धोका खरा आहे. हा धोका केवळ ग्लेशियरचा नाही. तो पाणी, हवामान, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप आणि मानवी विकास या सगळ्यांच्या परस्पर संबंधातून तयार होतो. त्यामुळे उपायही एकाच ठिकाणी नाही.
कमी कार्बन उत्सर्जन, हवामान बदलावर नियंत्रण, ग्लेशियल लेक्सचे सतत मॉनिटरिंग, प्रभावी अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम आणि हिमालयातील पायाभूत विकासाचे अधिक वैज्ञानिक नियोजन हाच भविष्यातील मोठ्या आपत्तीचा धोका कमी करण्याचा मार्ग आहे. कारण ग्लेशियरचा प्रवाह थांबवता येणार नाही. पण तो धोकादायक होण्याआधी त्याची चाहूल घेता येऊ शकते आणि कदाचित त्यातून हजारो जीव वाचवता येऊ शकतात.