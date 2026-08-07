/Explained : वेळ नाही, 5000 पाठवते, वडिलांचे अंत्यसंस्कार Video कॉलवर पाहिले; ज्येष्ठ नागरिकांना का वाऱ्यावर सोडलं जातंय?

ज्या आई वडिलांनी आपल्या रक्ताचे पाणी करून मुलांना लहानाचं मोठं केलं असतं तेच पोरं आज नोकरी आणि त्यांच्या संसारासमोर आपल्या पालकांना वृद्धाश्रमात सोडताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. मनाला चटका लावणारी एक घटना समोर आली आहे. ज्यात तीन मुली असूनही त्याही भारतात राहतात पण वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी वेळ नाही. पैसा पाठवून आपलं कर्तव्य संपलं असा समज आणि व्हिडीओ कॉलवरून वडिलांच्या अंत्यसंस्कार पाहिला. या घटनेमुळे पालकांबद्दलची मुलांची ही उदासिनता आणि नात्यांमधील हरवत चालेला प्रेमाचा ओलावा याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात वृद्ध पालकांना आश्रमात सोडण्याचे प्रमाण वाढल्याचा घटना समोर आल्या आहेत. मुलांचं शिक्षण आणि नोकरीसाठी परदेशात जाणं आणि मग तिथेच स्थायिक होणं. यामुळे भारतात पालक एकटे राहत आहेत. वेळ प्रसंगी त्यांची काळजी घेणारा कोणी नसल्याने त्यांची परवानगी वृद्ध आश्रमात करण्यात येते. अनेक वेळा हे चित्र उलट पण पाहायला मिळतं. घरात वृद्ध लोकांची जबाबदारी किंवा त्यांची संसारात होणारे हस्तक्षेप या मतभेद आणि वादातून वृद्ध पालकांना आश्रमात ठेवण्यात येत आहे. कधी कधी तर पैसा किंवा प्रॉपटीसाठीही हे असं निर्णय घेतले जातात.
मानसोपचार तज्ज्ञांशी आम्ही संवाद साधला. डॉ.अल्केश पाटील यांनी याबद्दल पाच कारणं सांगितली आहे. पहिलं कारण म्हणजे जे जवळजवळ नेहमीच, आर्थिक दबाव असतो. शाळेची फी, गृहकर्ज आणि घराचे भाडे यावर मासिक उत्पन्नाच्या 30 ते 40 टक्के खर्च होतो. अशा स्थितीत नवरा बायको दोघेही कमावणारे असलेले तरी या शहरी कुटुंबाकडे, वृद्ध होत असलेल्या पालकांच्या वैद्यकीय उपचारांचा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा पैसा हवा तसा नसतो.
कारण हल्ली वृद्धांच्या आरोग्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील आजार असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला केवळ औषधोपचार आणि सल्लामसलतीसाठी दरमहा 8000 ते 15000 रुपयांचा खर्च लागतो. जर ज्येष्ठ व्यक्ती स्वतःची काळजी घेऊ शकत नसेल, तर नर्स ठेवण्याची गरज भासल्यास हा खर्च जोडल्यास तो 25000 च्या पार जातो.
दुसरं अजून एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भौगोलिक विलगीकरण. गेल्या चाळीस वर्षांत, प्रौढ मुले कामासाठी शहरांमध्ये आणि परदेशात अशा संख्येने स्थलांतरित झाली पाहिला मिळतात. ज्याची पूर्वीच्या पिढ्यांनी कल्पनाही केली नसेल. अंदाजे 32 दशलक्ष भारतीय देशाबाहेर राहतात आणि त्याहूनही अधिक लोक त्यांच्या आई-वडिलांच्या गावांपासून किंवा शहरांपासून दूर महानगरांमध्ये राहतात. परदेशातून पाठवलेला पैसा येतो, पण प्रत्यक्ष भेट होत नाही. एकाच ठिकाणी वृद्ध होणे म्हणजे एकटे वृद्ध होणे आणि एका विशिष्ट टप्प्यानंतर एकटे वृद्ध होणे क्वचितच सुरक्षित मानले गेले आहे.
आता आपण तिसरं कारण पाहूयात, यात काळजी घेण्याची पद्धत म्हणून संयुक्त कुटुंबाचे विघटन. काही वर्तुळांमध्ये यावर शोक व्यक्त करणे ही एक फॅशन झाली आहे. पण हा बदल नैतिक नसून संरचनात्मक आहे. संयुक्त कुटुंबे यशस्वी ठरली कारण त्यांनी विनामोबदला काळजी घेण्याच्या कामाची विभागणी केल्याच पाहिला मिळालं. जी जवळजवळ नेहमीच स्त्रियांवर सोपवली जात असते. जेव्हा स्त्रियांनी घराबाहेर काम करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा तो मनुष्यबळाचा स्रोत संपुष्टात आल्याचा पाहिला मिळालं. इतर वृद्ध देशांनी त्याची जागा घेण्यासाठी ज्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, जसे की घरगुती काळजी सेवा, वृद्धांसाठी डे-केअर सेंटर्स आणि विश्रांतीसाठीची काळजी, उभारल्या, तशा सुविधा भारतीय शासनाने कधीच उभारल्या नाहीत. याचा परिणाम असा झाला आहे की, कुटुंबांकडे आपल्या अशक्त पालकांची चोवीस तास काळजी घेण्यासाठी कोणताही व्यवहार्य मार्ग नाही आणि मदतीसाठी संपर्क साधण्याकरिता कोणतीही व्यावसायिक सेवा उपलबद्ध नाही हे दिसून आलं.
आता चौथं महत्त्वाचे कारण म्हणजे जे अनेकदा अदृश्य असते, ते म्हणजे बौद्धिक क्षीणता. स्मृतिभ्रंश झालेल्या व्यक्तीची काळजी घेणे हे इतर प्रकारच्या काळजी घेण्यापेक्षा अधिक थकवणारे पाहिला मिळतं. तुम्ही ओळखत असलेली ती वृद्ध व्यक्ती दिवसातून चाळीस वेळा तोच प्रश्न विचारणारी, पहाटे 2 वाजता घरातून बाहेर भटकणारी किंवा सुनेवर चोरीचा आरोप करणारी असे अनेक उदाहरण मी देऊ शकतो. माझ्याकडे येणारे अनेक जोडपी घरातील या वृद्धांच्या अशाप्रकारचा त्रासामुळे तणावात किंवा नैराश्यात जातात. स्मृतिभ्रंशाचे निदान झाल्यानंतर अठरा महिन्यांच्या आत, एरवी कर्तव्यदक्ष असलेली कुटुंबेही विस्कळीत झालेली मी स्वत: पाहिली आहेत. पालकांना एखाद्या निवारागृहात किंवा त्याहूनही वाईट ठिकाणी सोपवण्याचा निर्णय हा अनेकदा निर्दयपणा नसून, उपचार न झालेला मानसिक थकवा असतो.
आता पाचवे कारण म्हणजे मालमत्तेचे वाद. येथूनच कथेला कमी सहानुभूती मिळते. आश्रयगृहांनी अशा रहिवाशांना दाखल करून घेतले आहे, ज्यांच्या प्रौढ मुलांनी कौटुंबिक मालमत्तेवर मालकी हक्क मिळवला आणि नंतर पालकांना रेल्वे स्टेशनवर सोडलं जातं. 2007 चा निर्वाह कायदा वृद्धांना ती मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग देतो, पण त्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे, आणि त्याहूनही कमी लोकांकडे न्यायालयात मुलाशी लढण्यासाठी संसाधने किंवा इच्छाशक्ती उरते.
एक गोष्टी हे देखील विसरुन चालणार नाही की, मुलींचं लग्न झाल्यानंतर संसारच्या लोकांकडून माहेरबद्दलचे दबाव या त्या सांगू शकत नाही. एकुलती एक मुलगी असून आईची जबाबदारी ती फक्त नवऱ्यामुळे अनेक वेळा घेऊ शकत नाही. ती तिला आपल्या घरी आणून तिची सेवा करु शकत नाही. नाण्याचा दोन बाजू असतात, त्या समजून घेणही तेवढंच महत्त्वाचे आहे. एक नक्की बदलेली जीवनशैलीमुळे प्रत्येक नात्यामधील ओलावा हा कमी होताना दिसतोय. भौतिक सुखाकडे लोक आकर्षित होत आहेत.
खरंतर वृद्धांना वृद्धश्रमात सोडण्यामागे दोन्ही बाजू पाहिणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. एकाच बाजूवर आपण याबद्दल कुठलाही तर्क काढू शकत नाही. तसंच मी दिलेली कोणतीही कारणे या परिणामाचे समर्थन करत नाहीत. हे असे का घडत आहे, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर देण्यासाठी ती कारणे समजून घेणे हाच एकमेव मार्ग असतो. ज्येष्ठांबद्दल अनादराची संस्कृती हे याचं स्पष्टीकरण नाही. याचं स्पष्टीकरण म्हणजे आर्थिक, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि वैद्यकीय दबावांचा एक संच, ज्याचा सामना कुटुंबे मोठ्या प्रमाणावर एकटीच करत आहेत आणि त्यांच्याकडे आधारासाठी फारच कमी संरचनात्मक पाठिंबा ही अनेक मुद्द असतात. जोपर्यंत या दबावांवर उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत कितीही नैतिक उपदेश केला तरी ही समस्या आपण सोडवू शकत नाही.