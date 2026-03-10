इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू; तुमच्यावर काय परिणाम होणार?

Explained What Is ESMA LPG Gas Supply: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या झळा भरताला बसू लागल्या आहेत. भारतामध्ये गॅस पुरवठ्यावर याचा परिणाम होऊ लागला असून यासंदर्भात केंद्र सरकारने आधीपासूनच हलचाली सुरु केल्या आहेत. तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजी गॅसची अधिक अधिक निर्मिती करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला आहे. हा कायदा लागू झाला म्हणजे नेमकं काय घडलं? याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार? हेच आपण जाणून घेणार आहोत.
भारतात केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा कायद्याचं अधिकृत नाव 'इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट (एस्मा) 1971' (Essential Services Maintenance Act (ESMA) 1971) आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. जर या सेवांमध्ये संप, कामबंदी किंवा साठेबाजी झाली तर सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, म्हणून सरकारला विशेष अधिकार देतो.कोणत्या सेवांना
सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या सेवा सुरळीत असाव्यात या हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. म्हणजेच हा कायदा अशा सेवासंदर्भात आहे ज्या बंद पडल्या अथवा खंडित झाल्या तर त्याला सर्वसामान्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच अनेकदा डॉक्टरांचे किंवा सेवा पुरवणाऱ्या संघटनांच्या संपांदरम्यान 'एस्मा कायदा लागू', 'सरकारने 'एस्मा' लावण्याचा इशारा दिला' अशा मथळ्याच्या बातम्या पाहायला मिळतात. हा कायदा नेमका कोणासाठी लागू होतो ते आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांनुसार पाहूयात...
सार्वजनिक आरोग्य: रुग्णालये, दवाखाने, औषध दुकाने, स्वच्छता सेवा
वाहतूक विभाग: एसटी, बस, रेल्वे, विमानतळ इत्यादी सार्वजनिक वाहतूक
वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा
इतर: टेलिफोन, पोस्ट, पेट्रोलियम
शिक्षणासंदर्भात काही प्रकारांमध्ये हा कायदा लागू होतो. काही वेळा बँकिंग क्षेत्रालाही हा कायदा लागू करण्यात आल्याची उदाहरणं आहेत. सरकार विशेष अधिसूचना काढून कोणतीही सेवा ‘अत्यावश्यक’ घोषित करू शकते.
अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांनी संप पुकारला किंवा काम बंदचा इशारा दिला तर हा कायदा लागू होतो. कायदा लागू केल्यानंतर 6 आठवडे ते 6 महिने किंवा जाहीर कालावधीपर्यंत हा कायदा प्रभावी असतो. संप केल्यास, सेवा खंडित केल्यास संबंधित कर्मचारी, युनियन नेते आणि मुख्य अधिकारी यांना अटक करता येते.
पूर्वी एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जायचा आता हा दंड 3 लाखांपर्यंत करण्यात आला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारावासाचीही तरतूद कायद्यात आहे. सरकारला कर्मचाऱ्यांना सक्तीने कामावर बोलावण्याचे आणि न मानणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.
सामान्य नागरिकांवर याचा सकारात्मक परिणाम अधिक होतो. मात्र सकारात्मक फायदे अधिक आहेत. एस्माच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात खंड पडणार नाही याची काळजी सरकार घेतलं. म्हणजेच गॅसचा परदेशातून पुरवठा कमी झाला तरी पुरवठा कायम राहणार आहे. म्हणजे सर्वसामान्य माणूस ‘वेठीस धरला’ जाणार नाही याची काळजी घेतली जाते. संपामुळे होणारी गैरसोय, आर्थिक नुकसान, आरोग्य धोका टाळण्यासाठीच हा कायदा लागू केला जातो. सध्याच्या स्थितीमध्ये गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची एकमेव नकारात्मक बाजू म्हणजे आंदोलनकर्त्या, संपकर्त्यांवर कारवाई केली जाते. म्हणजेच त्यांच्या आंदोलन करण्याच्या हक्कावर गदा येते.
यावरच आधारित महाराष्ट्रात असलेल्या कायद्याचं नाव महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 (मेस्मा) लागू झाला. 2023 मध्ये यात सुधारणा करून 'महाराष्ट्र इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अॅक्ट 2023'(Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023) (मेस्मा) म्हणून लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात अधिनियम क्रमांक 29 नुसार हा कायदा 5 वर्षांसाठी किंवा अधिसूचना काढेपर्यंत लागू करण्यात आला.