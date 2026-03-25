Explained: पेट्रोल पंपवर स्टॉक संपल्याचे बोर्ड आणि मारामारी,सिलेंडरबाबत काय अपडेट?; महाराष्ट्रासह देशात काय सुरुय? Report समोर!

LPG latest Update: युद्धाची भीती आणि सोशल मीडियावरची चुकीची माहिती यामुळे लोक घाईघाईने इंधन आणि गॅस खरेदी करायला लागले आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 25, 2026, 03:56 PM IST
पेट्रोल, एलपीजी स्थिती

LPG latest Update: देशभरात एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत अफवा पसरल्या आहेत. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जगभरात इंधनाची किंमत आणि पुरवठा प्रभावित होत असल्याची चर्चा आहे. झी न्यूजने देशभरातून रिपोर्टिंग केली आहे. सिलिंडर मिळणे कठीण होणार आहे, असे अनेक ठिकाणी लोकांना वाटतय. पण पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे, असे सरकार सांगतय. तरीही अफवांमुळे लोक घाबरून जास्त प्रमाणात बुकिंग करत आहेत. यामुळे पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सीवर गर्दी वाढलीय. साध्या भाषेत सांगायचे तर, भारतातील विविध शहरांमध्ये काय घडतंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

हैदराबाद आणि सिद्धार्थनगरमध्ये मारामारी 

हैदराबादमध्ये पेट्रोल पंपांवर लोकांमध्ये मारामारी झाली. गर्दी इतकी वाढली की पोलिसांना तैनात करावे लागले. काही पंपांवर 'नो स्टॉक' बोर्ड लावले गेले. सिद्धार्थनगर (दुमरियागंज) येथे अनेक पंप पूर्णपणे रिकामे झाले आहेत. उरलेल्या पंपांवर लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. लोकांना गाडी चालवण्यासाठी इंधन मिळत नाही म्हणून खूप त्रास होत आहे. सर्वसामान्य माणूस म्हणतो, 'दररोजची कामे करायची आणि इंधनासाठीही रांग लागवयाची, हे कसे चालेल?' अशा परिस्थितीत छोट्या गावांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे.

दिल्लीत एलपीजी सिलिंडरची गंभीर टंचाई

दिल्लीत एलपीजी सिलिंडरची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. लोक 10 ते 15 दिवस आधी बुकिंग करतात तरी सिलिंडर मिळत नाही. झंडेवालन येथील तीन एजन्सींवर सकाळी 5 वाजल्यापासून रांगा लागतात. स्त्रिया, वृद्ध स्त्रिया आणि पुरुष तासंतास उभे राहतात. एक महिला म्हणाली, 'घरात गॅस संपला, चूल पेटवायची कशी?' असे सांगत तिच्या डोळ्यात पाणी आले. लखनौमध्येही त्याच स्थिती आहे. लोक दिवसभर रांग घालतात पण सिलिंडर मिळत नाही. यामुळे घरगुती कामे ठप्प पडली आहेत. 

कोल्हापूर आणि नागपूरमध्ये पेट्रोल पंपांवर काय चित्र?

कोल्हापूरमध्ये सकाळपासून पेट्रोल आणि डिझेल पंपांवर मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. लोक आपल्या गाड्या भरून घेण्यासाठी तासंतास उभे राहत आहेत. पंप मालक म्हणतात की पुरवठा आहे, पण तरीही भीतीमुळे गर्दी होतेय. नागपूरमध्ये तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अनेक पंपांवर 'स्टॉक संपला' असे बोर्ड लावले गेले आहेत. तेल कंपन्यांच्या नवीन नियमांमुळे काही पंपांवर तात्पुरती कमतरता जाणवली. जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की संपूर्ण जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेल मुबलक प्रमाणात आहे, अफवांवर विश्वास ठेवू नका. तरीही रांगा कमी होत नाहीत. लोक घाबरलेले आहेत आणि एकमेकांशी बोलताना दिसतात की 'काय होणार आता?' अशी भीती व्यक्त करत आहेत. 

जनतेच्या मनातील भीती

साध्या कुटुंबात एलपीजी सिलिंडर हा रोजच्या जेवणाचा आधार आहे. सिलिंडर न मिळाल्याने अनेक कुटुंबे चिंताग्रस्त आहेत. पेट्रोल न मिळाल्याने गाडी चालवणारे लोक, रिक्षा चालक, छोटे व्यापारी यांचा रोजगार प्रभावित होत आहे. एका नागरिकाने सांगितले, 'अफवा ऐकल्या की घाबरतो, कारण कुटुंब चालवायचे असते.' देशभरात ही भीती पसरली आहे. काही ठिकाणी लोक एकमेकांशी भांडताना दिसतात. यामुळे सामाजिक तणाव वाढला आहे.

सरकार आणि तेल कंपन्यांची काय भूमिका?

केंद्र सरकारने जनतेला आवाहन केले आहे की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका. देशात एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने एक्स (ट्विटर) वर सांगितले की पेट्रोल-डिझेलची कमतरता असल्याची बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. देशात तेल साठे मुबलक आहेत आणि पुरवठा साखळी सामान्य आहे. सरकारने जनतेला अनावश्यक बुकिंग करू नका, फक्त गरजेनुसारच घ्या असे सांगितले आहे. यामुळे अनावश्यक गर्दी टाळता येईल.

भविष्यात काय होईल?

संसदेच्या मकर द्वारावर विरोधक खासदारांनी एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईबाबत निषेध व्यक्त केला. जनतेला का त्रास होतोय?, असा प्रश्न विरोधक सरकारला विचारतायत झी न्यूजने देशभरातून ही सत्य परिस्थिती समोर आणली आहे. सध्यातरी सरकार आणि कंपन्या आश्वासन देत आहेत की, लवकरच सर्व ठिकाणी पुरवठा पूर्ववत होईल. जनतेने शांत राहावे, अफवा पसरवू नयेत आणि गरजेनुसारच खरेदी करावी असे आवाहन आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अफवांमुळे छोट्या समस्या मोठ्या होतात. सर्वांनी एकत्र राहून या परिस्थितीला सामोरे जावे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

