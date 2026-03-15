Explained : मासिक पाळीची रजा महिलांसाठीच घातक; SC असं का म्हणालं?

SC on Period Menstrual Leave : महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा देण्यात यावी यावरून मागील काही वर्षांपासून बरीच मतमतांतरं पाहायला मिळाली. हा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला, जिथं मासिकपाळीच्या रजेसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात यावं अशी मागणी करण्याची याचिका देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था असणाऱ्या सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंही याचिका फेटाळल्यानंतर याच मुद्द्याला अनुसरून पुन्हा एकदा दोन गट पडत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. कायदेतज्ज्ञांसह सामाजिक कार्यकर्ते असे हे गट असून, प्रत्यक्ष सामन्य नागरिकांमध्येसुद्धा या मुद्द्याला अनुसरून दोन गट पडताना दिसत आहेत. (Menstrual Leave)
सर्वोच्च न्यायालयात मासिक पाळीच्या रजेसंदर्भातील याचिका करण्यात आली असता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. 'मासिक पाळीदरम्यान अनिवार्य रजा जिल्यानं महिलांना असंही वाटू शकतं की त्या पुरुश सहकाऱ्यांच्या बरोबरीच्या नाहीत. ज्यामुळं त्यांच्या नोकरीच्या किंवा कार्यक्षेत्रातील कारकिर्दीसाठी यामुळं नुकसान होई शकतं. किंबहुना काही ठिकाणी महिलांना नोकरी देताना पुनर्विचारही केला जाईल', असं मत न्यायालयानं समोर ठेवलं.
ज्येष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देत मासिक पाळी आणि वेदना ही जैविक स्थिती असून, किमान एक दिवसाची भरपगारी रजा ही एक चांगली सुरुवात ठरली असती, अशी भूमिका मांडली. मात्र काही वकिलांनी न्यायालयाचा मुद्दासुद्धा विचारात घेतला. मासिक पाळी रजेचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्यचा मुद्दा या मंडळींनी पुढे केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळं पुन्हा एकदा हा रजेचा मुद्दा चर्चेच आला असतानाच काही राज्यांसह काही खासगी कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यानच्या रजा देण्यास सुरुवात केली आहे.
शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेवर न्यायालयानं सुनावणी केली ज्यामध्ये संपूर्ण देशात मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी दिली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दोन ते तीन दिवसांच्या सुट्टीची बाब अधोरेखित करण्यात आली होती, मात्र न्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळत महिलांना या धोरणाचा काहीच फायदा होणार नाही असं स्पष्ट केलं. सदर भावना लिंगभेदाच्या मुद्द्याला आणखी खतपाणी घालत असून, त्यामुळं महिलांना नोकरीच्या संधी गमावाल्या लागतील किंवा त्यावर परिणाम होईल असा मुद्दा न्यायालयानं पुढे केला. खासगी क्षेत्रातील महिलांच्या नोकरीवर याचा थेट परिणाम होईल ही बाब न्यायालयानं पुढं केली.
BBC शी संवाद साधताना सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात असणाऱ्या वकील सुकृती चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मासिक पाळीदरम्यानच्या रजेत महिला या कमी प्रभावी कर्मचारी ठरतील ही भावना समाजात अद्यापही असणारे न्यूनगंड अधोरेखित करते. 'भारतात नोकरीच्या ठिकाणी मर्यादा, लैंगिक समानता आणि सुरक्षितता अशा निकषांना अनुसरून काही कायदे आहेत. अशा स्थितीत मासिक पाळीदरम्यान रजा न देणं म्हणजे याच सिद्धांतांचं उल्लंघन ठरू शकतं. यामुळं महिलांना असुविधाजनक आणि असुक्षित स्थितीत काम करावं लागू शकतं' असा विचार त्यांनी अधोरेखित केला.
सर्वोच्च न्यायालयानं मासिक पाळी रजेविषयीच्या यातिकेवर सुनावणी करताना यामुळं कार्यक्षेत्रात महिलांबाबतच्या संधींवर परिणाम होईल असं मत व्यक्त केलं असलं आणि रजेची मागणी करणारी याचिका फेटाळली असली तरीही केंद्र शासनाकडे याबाबतचं धोरण लागू करण्याचे अधिकार असल्याचं म्हणत सर्व घटकांचा विचार करून निर्णय घ्यावा म्हणत चेंडू केंद्राच्याच कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळं आता या मुद्द्यावर केंद्र शासन कोणतं धोरण राबवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सध्या मासिक पाळीच्या रजेवरून मतमतांतरं पाहायला मिळत असली तरीही देशाच्या काही राज्यांमध्ये सदर सुविधा मर्यादित स्तरावर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये ओडिळा आणि बिहारमध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला दोन सुट्ट्या मिळतात. तर, केरळ विद्यापीठ आणि आयटीआयमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही मासिक पाळी रजा लागू आहे.
कर्नाटकातही कायदा पारित करत मासिक पाळी रजा तरतुदीअंतर्गत महिलांना एका दिवसाची रजा देण्यात येते. मागील काही वर्षांमध्ये इथं कंपन्यांनी हे धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 2025 मध्ये आरपीजी समुदानं सिएटच्या कर्मचारीऱ्यांसाठी दोन दिवसांच्या पिरियड लिव्हची घोषणा केली, तर लार्सन अँड टुब्रोकंपनीनंही महिला कर्मचाऱ्याना एका दिवसाची मासिक पाळी रजा देऊ केली आहे. तर, झोमॅटोसुद्धा यामध्ये मागे नसून वर्षाला 10 दिवसांची मासिक पाळी रजा ही कंपनी महिला कर्मचाऱ्यांना देते.
काही कंपन्यांनी उत्स्फूर्तपणे वस्तुस्थिती आणि महिलांच्या गरजा लक्षात घेत कोणताही लिंगभेदाचा मुद्दा मध्ये न आणता हे धोरण स्वयंस्फूर्तीनं लागू केलेलं असातानात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळं या बाबतीच अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. तेव्हा आता केंद्र शासन यावर नेमकी काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.