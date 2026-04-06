Explained:पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त की वाढणार किंमत?, ओपेकच्या निर्णयचा तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

Petrol and Diesel Price: ओपेक+ गटाने तेल उत्पादन वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासोबतच त्यांनी जगभरातील तेल बाजाराबाबत एक गंभीर इशाराही दिला आहे. या निर्णयामुळे जगभरातील पेट्रोल-डीझेलच्या किंमतींवर काय परिणाम होईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. खासकरून भारतासारख्या देशांत इंधनाच्या दरात काय बदल होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
ओपेक+ या मोठ्या तेल उत्पादक देशांच्या गटाने मे 2026 महिन्यापासून दररोज 2.06 लाख बॅरल अतिरिक्त तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय गेल्या महिन्यातही घेण्यात आला होता, म्हणजे सलग दुसऱ्या महिन्यात ही वाढ होतेय. या गटात सौदी अरेबिया, रशियासह इतर अनेक मोठे तेल उत्पादक देश सामील आहेत. जगभरातील तेल पुरवठा स्थिर ठेवणे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवणे हा मुख्य हेतू या निर्णयामागे आहे. सध्या जगातील अनेक देशांना इंधनाची गरज वाढत असल्याने, पुरवठा वाढवून बाजारात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे छोट्या प्रमाणात तरी बाजाराला थोडासा दिलासा मिळेल, असे अपेक्षित आहे.
या निर्णयानुसार, मे महिन्यापासून दररोज 2.06 लाख बॅरल इतके अतिरिक्त तेल बाजारात आणले जाईल. यापूर्वी एप्रिल महिन्यातही हाच आकडा वाढवण्यात आला होता. ओपेक+ गटाने कोट्यावधी बॅरल तेलाचे उत्पादन नियंत्रित ठेवले होते, पण आता हळूहळू वाढ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे जगातील एकूण तेल पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल. सौदी अरेबिया आणि रूससारख्या देशांकडून मुख्य उत्पादन होणार आहे. या वाढीमुळे तेलाच्या किंमती अस्थिर होऊ नयेत, यासाठी काळजी घेतली जात आहे. या निर्णयामुळे बाजाराला दिलासा मिळेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
ओपेक+ ने हा निर्णय घेताना जगातील तेल मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्याचा विचार केला आहे. सध्या काही देश वैकल्पिक मार्गाने तेल निर्यात करत असल्याने बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता आली आहे. तरीही, पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवणे इतकेच महत्त्वाचे आहे, असे गटाने स्पष्ट केले आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना इंधनाची गरजही वाढते. यामुळे उत्पादन वाढवून किंमती नियंत्रित ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, किंमती अचानक वाढल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवर भार पडेल. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
तेल उत्पादन वाढवताना ओपेक+ ने एक मोठा इशारादेखील दिला आहे. सध्याचा भू-राजकीय तणाव आणि युद्धांमुळे तेल सुविधा आणि पायाभूत सुविधांना मोठे नुकसान होतय. या सुविधा दुरुस्त करण्यासाठी खूप वेळ आणि पैसा खर्च होईल. जर ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले सुरू राहिले किंवा समुद्री मार्ग बंद झाले, तर तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होईल. फक्त तेलाच्या किंमतीच वाढणार नाहीत, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, असे या इशाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. यामुळे वाहतूक, उत्पादन आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमती वाढणार आहेत.
सध्याचे मुख्य संकट मध्यपूर्वातील तणाव आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढते संघर्ष याला कारणीभूत आहेत. जगातील 20 टक्के तेल आणि गॅस पुरवठा होर्मुज जलडमरूमध्यातून होतो. इराणकडून टँकरवर हल्ल्याची धमकी दिल्याने या मार्गावरील वाहतूक जवळपास थांबली आहे. यामुळे तेल पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा निर्माण झालाय. काही देश वैकल्पिक मार्गांचा वापर करत असले तरी, मुख्य मार्गावरील धोका कायम आहे. यामुळे पुरवठ्यात अनिश्चितता वाढली आहे. ओपेक+ ने याकडे लक्ष वेधले आहे.
जर हे संकट कायम राहिले तर तेलाच्या किंमती चढ-उतार करतील आणि महागाई वाढेल. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्व वस्तूंच्या किंमती प्रभावित होतील. उत्पादन क्षेत्र, उद्योग आणि रोजच्या जीवनावर याचा परिणाम होईल. इंफ्रास्ट्रक्चरचे नुकसान भरून काढणे सोपे नाही. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ शकते, असे ओपेक+ ने म्हटले आहे. काही प्रमाणात बाजार स्थिर असला तरी, दीर्घकाळ तणाव कायम राहिल्यास मोठे नुकसान होईल. यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
भारतासारख्या मोठ्या इंधन आयात करणाऱ्या देशात या निर्णयाचा थेट परिणाम दिसू शकतो. एकीकडे उत्पादन वाढल्याने किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे भू-राजकीय तणावामुळे किंमती वाढण्याची भीती आहे. सध्या पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात काय बदल होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. सरकार आणि तज्ज्ञ यावर लक्ष ठेवून आहेत. जर पुरवठा स्थिर राहिला तर किंमती नियंत्रणात राहतील, पण जर होर्मुज मार्ग पूर्णपणे बंद झाला तर दर वाढू शकतात. सर्वसामान्य नागरिकांना याचा थोडा तरी फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो. यासाठी बाजारातील बदलांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.