English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explained: 2.09 रुपयांनी वाढलेलं प्रीमियम पेट्रोल आणि रेग्युलर पेट्रोलमध्ये नेमका फरक काय? किंमत जास्त का?

Premium Petrol India: ज्या सामान्य पेट्रोलच्या दरात सरकारने 2.09 रुपयांची वाढ केली आहे, ते प्रीमियम पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा किती आणि कसे वेगळे आहे? त्याचे काय फायदे आहेत? याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 05:38 PM IST
Premium Petrol vs Normal Petrol Which is Better: तुम्ही आज वेगवगेळ्या माध्यमातून वाचलं, बघितलंचं असेल की पेट्रोलच्या किंमतींमध्ये दोन रुपयांची वाढ झाली आहे. . 20 मार्च 2026 पासून तेल कंपन्यांनी प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतीत साधारण ₹2.09 ते ₹2.35 इतकी वाढ केली आहे. परंतु ही दरवाढ रेगुलर पेट्रोलची नसून प्रीमियम पेट्रोलची आहे. मग अशावेळी अनेक वाहनचालकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे की प्रीमियम पेट्रोल आणि साधं (रेग्युलर) पेट्रोल यात नेमका फरक काय असतो? आणि खरंच प्रीमियम पेट्रोल वापरणं फायदेशीर आहे का? तुम्हालाही हा प्रश्न पडणं साहजिकच आहे कारण ही रोजच्या वापरातली गोष्ट आहे. चला तर मग, प्रीमियम पेट्रोल आणि रेग्युलर पेट्रोलमध्ये नेमका फरक काय आहे हे अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोल म्हणजे काय आणि ते आपल्या वाहनांमध्ये कसं काम करतं?

सर्वात आधी सुरुवातीला समजून घेऊयात की पेट्रोल म्हणजे काय आणि ते आपल्या वाहनांमध्ये कसं काम करतं. पेट्रोल हे आपल्या गाडीच्या इंजिनमध्ये जळून ऊर्जा निर्माण करते. ही ऊर्जा इंजिनमधून गाडीच्या चाकेपर्यंत पोहोचते आणि गाडी चालू ठेवते. परंतु, सर्व इंजिन एकसारखे नसतात. काही इंजिन कमी कॉम्प्रेशनसाठी डिझाइन केलेले असतात, तर काही हाय परफॉर्मन्ससाठी तयार केलेले असतात. याच ठिकाणी रेग्युलर आणि प्रीमियम पेट्रोलमधला फरक महत्त्वाचा ठरतो.

रेग्युलर आणि प्रीमियम पेट्रोल यांच्यातला फरक

रेग्युलर आणि प्रीमियम पेट्रोल यांच्यातला सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे त्यांची ऑक्टेन रेटिंग. ऑक्टेन रेटिंग म्हणजे काय तर, पेट्रोल इंजिनमध्ये कितपत व्यवस्थित आणि नियंत्रित पद्धतीने जळू शकतो हे दाखवते. जर पेट्रोल इंजिनमध्ये चुकीच्या वेळी जळू लागलं, तर आवाज येतो, ज्यामुळे इंजिन खराब होण्याची शक्यता वाढते.

भारतामध्ये साध्या पेट्रोलची ऑक्टेन रेटिंग काय?

भारतामध्ये साध्या पेट्रोलची ऑक्टेन रेटिंग साधारण 87 ते 91 दरम्यान असते. हे बहुतेक सामान्य वाहनांसाठी पुरेसं असतं. प्रीमियम पेट्रोलची ऑक्टेन रेटिंग 91 ते 95 किंवा त्याहून जास्त असते. याचा फायदा असा होतो की जास्त ऑक्टेनमुळे पेट्रोल अधिक नियंत्रित पद्धतीने जळतो, नॉकिंग कमी होते आणि इंजिन अधिक सुरक्षित राहते. त्यामुळे हाय परफॉर्मन्स इंजिन जास्त काळ टिकतात आणि गाडीचा आवाजही कमी होतो.

प्रगत अॅडिटिव्ह्जची उपस्थिती

दुसरा महत्त्वाचा फरक म्हणजे पेट्रोलमध्ये वापरलेले अॅडिटिव्ह्ज (विशेष रसायने). साध्या पेट्रोलमध्ये फक्त बेसिक क्लिनिंग एजंट्स असतात, जे इंजिनची साधी साफसफाई करतात. पण प्रीमियम पेट्रोलमध्ये आधुनिक डिटर्जेंट आणि अॅडिटिव्ह्ज असतात, जे इंजिनला सक्रियपणे स्वच्छ ठेवतात. ही रसायने कार्बन जमा होण्यापासून प्रतिबंध करतात, फ्यूल इंजेक्टर आणि व्हॉल्व्ह यासारख्या महत्त्वाच्या पार्ट्सची कार्यक्षमता टिकवून ठेवतात आणि इंजिन दीर्घकाळ चालू ठेवतात. त्यामुळे दीर्घकालीन वापरात प्रीमियम पेट्रोल इंजिनसाठी अधिक फायदेशीर ठरतो.

रोजच्या वापरावर कसा पडतो प्रभाव?

बहुतेक सामान्य वाहनांसाठी रेग्युलर पेट्रोल पूर्णपणे पुरेसं असतो. अशा गाड्यांचे इंजिन कमी कॉम्प्रेशनसाठी डिझाइन केलेले असतात आणि त्यांना जास्त ऑक्टेनची आवश्यकता नसते. मात्र, लक्झरी कार, स्पोर्ट्स कार किंवा जास्त परफॉर्मन्स इंजिन असलेल्या वाहनांसाठी प्रीमियम पेट्रोल योग्य ठरतो. अशा इंजिनमध्ये प्रीमियम पेट्रोल वापरल्यास गाडी अधिक स्मूद चालते, इंजिनची कार्यक्षमता वाढते आणि काही वेळा मायलेजमध्येही सुधारणा होते.

मायलेजचा फायदा कशात?

मायलेजचा फायदा पूर्णपणे इंजिनच्या प्रकारावर आणि ड्रायव्हिंग स्टाइलवर अवलंबून असतो. जर इंजिन कमी ऑक्टेनसाठी डिझाइन केलेले असेल, तर प्रीमियम पेट्रोल वापरल्यानंतर फारसा फरक जाणवत नाही.

प्रीमियम पेट्रोल महाग का असते?

प्रीमियम पेट्रोलची किंमत जास्त असण्यामागचं मुख्य कारण त्याची निर्मिती प्रक्रिया आणि त्यात मिसळलेली रसायने आहेत. हाय ऑक्टेन मिळवण्यासाठी पेट्रोलला विशेष रिफायनिंग प्रक्रियेतून जातं. त्यात अॅडव्हान्स्ड डिटर्जेंट आणि अॅडिटिव्ह्ज मिसळल्यामुळे खर्च वाढतो. त्यामुळे रेग्युलर पेट्रोलच्या तुलनेत प्रीमियम पेट्रोलची किंमत जास्त असते.

शेवटी असं म्हणता येईल की प्रीमियम पेट्रोल हे प्रत्येक वाहनासाठी आवश्यक नाही. जर तुमची गाडी साधी इंजिनसह आहे आणि कमी कॉम्प्रेशनसाठी डिझाइन केलेली आहे, तर रेग्युलर पेट्रोल वापरणे पुरेसं आहे. पण हाय परफॉर्मन्स इंजिन, लक्झरी कार किंवा स्पोर्ट्स कारसाठी प्रीमियम पेट्रोल फायदेशीर ठरतो. यामुळे इंजिन अधिक सुरक्षित राहते, नॉकिंग कमी होते, गाडी स्मूद चालते आणि काही वेळा मायलेजमध्ये सुधारणा होते. म्हणून प्रीमियम पेट्रोल हा 'सर्वांसाठी चांगला' नसून, 'योग्य गाडीसाठी योग्य पर्याय' आहे. तुमच्या वाहनाच्या गरजेनुसार इंधन निवडणं हेच सर्वात शहाणपणाचं पाऊल ठरतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
