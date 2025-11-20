English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतासाठी ऐतिहासिक दिवस... राष्ट्रपतींच्या 'त्या' 14 प्रश्नांची आज सुप्रीम कोर्ट देणार उत्तरं

Explained Presidential Reference Supreme Court Verdict: मागील 10 महिन्यांपासून देशातील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या या प्रकरणात आज निकाल लागणार आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 20, 2025, 07:24 AM IST
आज होणार सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained Presidential Reference Supreme Court Verdict: राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल देणार आहे.  राज्य विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर वेळेची मर्यादा लादू शकते का? यावर आज निकाल दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे आजच्या निकालादरम्यान सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या 14 प्रश्नांची उत्तरंही देणार आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे ते समजून घेऊयात...

नेमकं प्रकरण काय?

राज्य विधेयकांवर निर्णय घेण्यास राज्यपालांनी केलेल्या विलंबाविरुद्धच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर राष्ट्रपतींचा संदर्भ आला होता. 8 एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांविरुद्ध तामिळनाडू राज्याच्या खटल्याची सुनावणी करताना असा निर्णय दिला होता की, राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता रोखल्यास किंवा राखून ठेवल्यास तीन महिन्यांच्या आत आणि विधेयक पुन्हा लागू झाल्यावर एका महिन्याच्या आत कारवाई करावी. असेही नमूद केले होते की राष्ट्रपतींनी असा संदर्भ प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत राज्यपालांनी विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्यावा.

राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले

या निकालानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंदर्भात मत मागवलं. 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संदर्भ प्रकरणावर आपला निर्णय राखून ठेवला, ज्यामध्ये राज्यपालांना मंजुरी देण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर वेळची मर्यादा लादता येईल का यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते. केंद्र, अनेक राज्य सरकारे, राजकीय नेते, पक्ष आणि इतर प्रतिवादी यांच्या विस्तृत सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

घटनापीठात कोण कोण?

राष्ट्रपती संदर्भ प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे अध्यक्षपद सरन्यायाधीश गवई आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे चार इतर वरिष्ठ न्यायाधीश होते, ज्यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुरकर यांचा समावेश होता.

राष्ट्रपतींनी विचारले 14 प्रश्न

राष्ट्रपती मुर्मूंनी विचारलेल्या 14 महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी, सर्वात महत्वाचे प्रश्न पुढीलप्रमाणे होते:

- 1) भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर केले जाते तेव्हा राज्यपालांसमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
- 2) भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर केले जाते तेव्हा राज्यपाल त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील असतात का?
- 3) भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांनी संवैधानिक विवेकाचा वापर न्याय्य आहे का?
- 4) भारतीय संविधानाच्या कलम 361 ही भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींशी संबंधित न्यायालयीन पुनरावलोकनावर पूर्णपणे बंदी घालते का?
- 5) संविधानाने विहित केलेली वेळ मर्यादा आणि राज्यपालांनी अधिकार वापरण्याची पद्धत नसल्यास, राज्यपालांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत सर्व अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतात आणि वापरण्याची पद्धत विहित करता येते का?

सरकारने काय बाजू मांडली?

22 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादेच्या मुद्द्यावरील 14 प्रश्नांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संदर्भाची तपासणी करण्यास सहमती दर्शविली होती. सुनावणीदरम्यान, केंद्राकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ कायदा अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी 8 एप्रिलच्या निकालात सुधारणा करण्याची मागणी केली आणि असा युक्तिवाद केला की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांवर आणि राष्ट्रपतींवर राज्य विधेयकांना संमती देण्यासाठी कालमर्यादा लादू शकत नाही. जरी त्यांनी मान्य केले होते की राज्यपालांना विधेयकांवर अमर्यादपणे बसण्याचा अधिकार नाही, परंतु त्यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालय या दोन घटनात्मक अधिकाऱ्यांवर कालमर्यादा घालू शकत नाही.

या राज्यांनी केला विरोध

दुसरीकडे, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि इतर अनेक राज्यांसह, प्रतिवादींनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भाला विरोध केला आणि असे सादर केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 एप्रिलच्या निर्णयात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधेयकांना संमती देण्यासाठी कालमर्यादा लादण्यात सुधारणा करू नये. 

