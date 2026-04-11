English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Explained: महिला का घेतायत पतींचा जीव, जाणून घ्या यामागचे मानसशास्त्रिय कारण? क्षणिक राग 'इतकाही' भयंकर असू शकतो का?

Psychological Reasons Behind Angry Wife: तुमचीही पत्नी सतत रागवत असते का? जर हो तर, यामागे दडलेलं मानसशास्त्रिय कारण तुम्ही जाणून घेतलंच पाहिजे. कारण हा लहान राग इतका भयंकर असू शकतो की, तो लहानसे भांडण हत्येच्या स्वरूपात बदलू शकतो.

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 11, 2026, 03:37 PM IST
Explained Psychological Reasons Behind Wife Killing Husbands: गेल्या अनेक महिन्यांपासून 'रागाच्या भरात पत्नीकडून पतीचीच हत्या' किंवा 'पतीकडून पत्नीची हत्या' अशा अनेक बातम्या समोर येत आहेत. अगदी किरकोळ प्रकरणांवरून पती-पत्नीमध्ये वाद होतात आणि हे वाद थेट हत्येच्या थराराचे स्वरूप घेतात. आणि क्षणात होत्याचे नव्हते होते. काही प्रकरणात पती किंवा पत्नीच्या अनैतिक संबंधांमध्ये येत असलेल्या अडथळ्यांचा काटा काढण्यासाठीही हत्येचा कट रचला जातो. पण काही प्रकरणं अशी आहेत जिथे किरकोळ वादातून रागाच्या भरात पती-पत्नी एकमेकांचा काळ ठरतात. तुमचीही पत्नी कधी अशी लहान-लहान कारणांवरून रागवते का? तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की यामागे काय कारण असेल? 

अनेक जोडपे त्यांचा जोडीदार सतत रागवू लागला की; 'आता तो आधीसारखे प्रेम करत नाही', 'त्याचे बाहेर दुसरीकडे अनैतिक संबंध असतील' असे संशयास्पद विचार करू लागतात. पण तुम्ही याकडे थोडं वेगळ्या नजरेनं पाहिलं पाहिजे. कारण यामागे एक मानसशास्त्रीय कारण दडलं आहे. जे समजून घेतल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या नाते टिकवून ठेवण्यास नक्कीच मदत होईल. 

 

मानसशास्त्रिय कारण काय? 

किरकोळ वादातून राग आणि त्यातून हत्या, याला 'इम्पल्सिव्ह मर्डर' असे म्हणतात. हा खूनाचा एक प्रकार आहे, जो कोणताही पूर्वतयारी किंवा विचार न करता, अचानक उद्भवलेल्या तीव्र भावनेच्या भरात घडतो. याला सडन इम्पल्स किंवा हीट ऑफ द पासन असेही म्हणतात. जेव्हा एखादा व्यक्ती या मानसिक परिस्थितीला बळी जातो, तेव्हा त्याच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते. याचवेळी रागाच्या भरात तो व्यक्ती हत्येसारखे क्रूर कृत्य करून बसतो. 

इम्पल्सिव्ह अॅग्रेशनचा व्यक्तीच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम होतो? 

विशेष म्हणजे यामधील मारेकरी कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नसतो. मनोवैज्ञानिकांच्या मते, इम्पल्सिव्ह अॅग्रेशन ही एक अधिक प्रभावी मानसिक स्थिती असते. ज्यामध्ये मेंदूचा भावना नियंत्रित करणारा भाग अतिउत्तेजित होतो आणि निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत होत जाते. यामुळे व्यक्तीचे स्वतःवरचे नियंत्रण हरवते. संशोधनानुसार असे समोर आले आहे की, इम्पल्सिव्ह मर्डरच्या प्रकारात व्यक्तीच्या मनात कोणताही पूर्वविचार नसतो, फक्त क्षणिक राग आणि भीती असते. 

 

explainer1

 

या घटनेला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरतात?

अशा प्रकारच्या प्रकरणात मारेकरी आधी कधीही कोणाला मारण्याचा विचार करत नाही. तर, पत्नीचे दुसऱ्याशी संबंध असल्याचे समजणे, अपमान आणि भांडण अशा एकाएकी उद्भवलेल्या घटनांमधून मनावरील ताबा निसटतो आणि व्यक्तीच्या हातून दुर्दैवी घटना घडते. तसेच राग, मत्सर, अपमान, भीती किंवा मनावरील आघात इतका तीव्र असतो की यामुळे व्यक्तीचे स्वतःवरील नियंत्रण हरवते. यावेळी हल्ला करण्यासाठी मारेकरी बऱ्यचदा घरात किंवा आजूबाजूला उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचाच वापर करतो. 

अशा प्रकरणात अनेकदा मारेकऱ्याला त्याने केलेल्या कृत्याचा त्वरीत पश्चाताप होतो आणि तो समर्पण करतो. किंवा बऱ्याचवेळा मारेकरी घाबरून जाऊन स्वतःला लपवण्याचा प्रयत्न करतो. 

 

भारतीय कायदा याबाबत काय सांगतो? 

भारतीय दंड संहितेनुसार, कलम 300 नुसार हत्या आणि कलम 304 नुसार कोणताही निर्धान न ठेवता केलेली हत्या यामध्ये मुख्य फरक असतो, तो म्हणजे व्यक्तीचा हेतू आणि परिस्थिती यांचा. जर एखाद्या व्यक्तीने मारण्याचा हेतू आधीपासून ठरवला असेल तर ती हत्या मानली जाईल. पण जर ती हत्या व्यक्तीकडून परिस्थितीमुळे अचानक घडली असेल तर तो सदोष मनुष्यवध मानला जाईल. या हत्या प्रकारामधील परिस्थितीची तुलना केली तर, जाणूनबुजून केलेल्या हत्येसाठी फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तर रागाच्या भरात, इम्पल्सिव्ह अॅग्रेशनच्या मानसिक अवस्थेला बळी पडून केलेली हत्येसाठी 10 वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. हे परिस्थितीच्या गंभीरतेवर अवलंबून आहे. 

 

explainer2

 

 

तुमच्या नात्यात असे होऊ नये यासाठी काय कराल? 

प्रत्येत नात्यात लहान-मोठे मतभेद होतच असतात. अशावेळी फक्त रागावणे हा योग्य पर्याय नाही; तर अशावेळी एकमेकांना समजून घेणे, विश्वास संपादन करणे, तसेच नात्यातील प्रेम जपणे अत्यंत आवश्यक असते. जर तुमचा जोडीदार लहान गोष्टींवरून चीडचीड करत असेल तर, वैतागून न जाता त्याची मानसिक परिस्थिती समजून घेऊन, परिस्थिती शांततेत हाताळायला हवी. यासाठी काय करू शकता? ते पुढे जाणून घ्या...

 

  1. दररोज एकमेकांविषयीच्या लहान-लहान गोष्टी शेअर करा, राग किंवा शंका असेल तर लगेच बोलून काढा. 
  2. एकमेकांविषयी विश्वास संपादन करा. 
  3. भांडणात सतत अपमान करून, आरडा-ओरडा करू नका. दोघांपैकी एक रागवला असेल तर दुसऱ्याने त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करा.
  4. पार्टनरला कशामुळे सतत राग येतो, हे समजून घ्या आणि तसे करणे टाळा.
  5. नात्यातील प्रेम दाखवणार्‍या लहान गोष्टींना महत्त्व द्या. 
  6. किरकोळी वादाला अधिक महत्त्व न देऊन ते, दुसऱ्याच क्षणाला विसरा आणि पुन्हा एकत्र या. 
  7. रागाच्या वेळी मद्यपान करणे टाळा.
  8. कोणतीही कृती करण्यासाठी जोडीदारावर दबाव आणू नका. त्यांना त्यांचा वेळ द्या. 
  9. एकमेकांसह क्वालिटी टाईम घालवा.
  10. भांडणाची तीव्रता वाढत असेल तर, मारहाण न करता शांततेत परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करा. 

 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Psychological FactWife Killing HusbandsImpulsive MurderExplainer

