Explained: खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण', राहुल गांधी संतापले, थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली मागणी, 'तुम्ही आधी...'

उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर शुद्धिकरण करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभेला संबोधित केल्यानंतर, ज्या ठिकाणी ही सभा झाली होती तिथे कथितरीत्या 'शुद्धीकरण' विधी करण्यात आला. यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या'न्वये (SC/ST Act) एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी 8 ऑगस्ट रोजी हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर काँग्रेसच्या एका सभेला संबोधित केले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी, 'श्री राम सेना'च्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी कथितरीत्या 'शुद्धीकरण' हवन केले. खर्गे हे दलित असल्यानेच हा विधी करण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधींनी सांगितले की, देशात सध्या राज्यघटनेची विचारधारा आणि भाजप व आरएसएसची विचारधारा यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू आहे. राहुल म्हणाले, "राजस्थानमधील आमचे विधिमंडळ पक्षनेते (CLP leader) जेव्हा एखाद्या मंदिराला भेट देतात, तेव्हा भाजपचे नेते तिथे 'शुद्धीकरणा'चा विधी करतात. ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देश आणि राज्यघटनेसाठी समर्पित केले आहे, ते काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे जी जेव्हा हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर भाषण करण्यासाठी जातात, तेव्हा तिथेही शुद्धीकरणाचा विधी केला जातो. हे कोण करते? तर भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित लोकच हे करतात."
देश के हर दलित व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक, हर जगह, हर कदम अपमान किया जाता है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2026
उनकी जितनी बुलंद आवाज़ होती है, उनपर उतना तेज़ हमला होता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ हल्द्वानी में जो भी हुआ वो "शुद्धिकरण" का नाम दे कर उनके खिलाफ़ छुआछूत है - और छुआछूत भारत… pic.twitter.com/MJpDFRm9Zj
दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, हा कथित विधी 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या'नुसार आक्षेपार्ह कृत्य आहे.
"हे कृत्य SC/ST कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. 'शुद्धीकरणा'चा विधी करणे हा गुन्हा आहे. तरीही, कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, उत्तराखंडमध्ये ज्यांनी हा शुद्धीकरणाचा विधी केला, त्यांच्याविरुद्ध त्वरित एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात यावा, अशी आम्ही मागणी करतो," असे राहुल गांधी म्हणाले. त्यांना यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही निशाणा साधला आणि या कथित विधीबाबत भाजप नेतृत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
"पंतप्रधान आपण सर्व जातींचे असल्याचे आणि संपूर्ण भारताचे पंतप्रधान असल्याचे सांगतात. तरीही, त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख म्हणतात की ते शुद्धीकरण योग्य होते," अशी टीका त्यांनी केली. "पंतप्रधानांनी या व्यक्तींविरुद्ध SC/ST कायद्यांतर्गत त्वरित एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. उत्तराखंडमध्ये खर्गेंना न्याय मिळेल याची खात्री करणे हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांचेही कर्तव्य आहे," असेही त्यांनी नमूद केले.
हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर, जिथे खर्गे यांनी काँग्रेसच्या रॅलीला संबोधित केले होते, तिथे कथितरीत्या 'शुद्धीकरण' विधी पार पडल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. हा विधी कथितरीत्या दोन दिवसांनंतर करण्यात आला. खर्गे हे दलित असल्यामुळेच हा विधी करण्यात आला, असा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आणि या घटनेचे वर्णन जातीय भेदभावाचे उदाहरण म्हणून केले.
भाजपने या विधीमध्ये आपला सहभाग असल्याचे नाकारले आहे. तसेच, हा समारंभ म्हणजे एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा होती आणि त्याचा खर्गे यांच्या भेटीशी कोणताही संबंध नव्हता, असे भाजपने म्हटले आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खर्गे यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. आपल्या भाषणानंतर 'शुद्धीकरण विधी' करण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी ही घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. तसेच भाजप अशा कृत्याचे समर्थन करत नाही, असे सांगत या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
काँग्रेसने याप्रकरणी कारवाईची मागणी कायम ठेवली आहे. नड्डा यांनी आश्वासन देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत, पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने 24 ऑगस्ट रोजी उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमित सिंग (निवृत्त) यांची भेट घेतली आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली.