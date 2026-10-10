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'ज्ञानेश कुमार जातील, हे सरकार जाईल आणि मग...', राहुल गांधींचं भाकित; महाराष्ट्राचाही आवर्जून केला उल्लेख

राहुल गांधींनी संसदेच्या सभागृहामध्ये खासदारांसमोर दिलेल्या भाषणामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडताना 2014 नंतर काय होऊ लागलं आणि पुढे काय होणार याबद्दल भाष्य केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 11:27 AM IST
'ज्ञानेश कुमार जातील, हे सरकार जाईल आणि मग...', राहुल गांधींचं भाकित; महाराष्ट्राचाही आवर्जून केला उल्लेख
Image Credit: राहुल गांधींनी भाषणात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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