'ज्ञानेश कुमार जातील, हे सरकार जाईल आणि मग...', राहुल गांधींचं भाकित; महाराष्ट्राचाही आवर्जून केला उल्लेख

दिल्लीमध्ये आज कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतरला पोलीस छावणीचे स्वरुप आलं आहे. आज सकाळपासूनच जीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. याचबरोबर मुंबईतून दिल्लीत दाखल झालेले सीजेपीचे प्रमुख अभिजित दीपके, सौभर दास, आणि अशुतोश रांका यांना विमानातूनच पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. असं असतानाच दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते तसेच लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी थेट केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला असून हे सरकारही लवकरच जाईल असं भाकित केलं आहे. तसेच सरकार गेल्यानंतर पुढे काय होणार याबद्दलही भाष्य केलं आहे.
राहुल गांधींनी आपल्या अधिकृत एक्स (आधीचं ट्विटर) अकाऊंटवरुन स्वत:च्या भाषणाचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. खासदारांसमोर दिलेल्या या भाषणाचा व्हिडीओ पोस्ट करताना राहुल गांधींनी, "ज्ञानेश कुमार जातील. हे सरकार जाईल," असं कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे सरकार गेल्यानंतर काय होईल याबद्दलही राहुल यांनी भाष्य केलं आहे. "हे सरकार जाईल आणि मग लोकशाहीची दुरुस्ती सुरू होईल," असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. व्हिडीओमधील भाषणात राहुल गांधींनी, "2014 मध्ये भारतात एक मोठा बदल झाला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट भारतातील लोकांनी व्यक्त होणं असल्याचं मला लहानपणापासून शिकवण्यात आलं. माझ्या आयुष्यात मला असं शिकवण्यात आलं की लोकांचा व्यक्त होण्याचा अधिकार आपण जपला पाहिजे. याच विचाराने मी राजकारणात आलोय. आम्ही पण निवडणुका पाहिल्या आहेत. आपण सर्वजण निवडणुका लढलो आहोत. आपण निवडणुका जिंकतो आणि पराभूत होतो. हीच लोकशाही आहे. लोकांची मतं बदलतात आणि हा बदल होतो. 2014 नंतर हे बदलत गेलं," असं राहुल म्हणाले.
2014 नंतरच्या परिस्थितीवर बोलताना राहुल गांधींनी, "मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रात हे झालं. मला याचा धक्का बसला. यावर प्रश्न विचारण्याची हिंमत झाली नाही. भारताच्या लोकशाहीचा नाश केला जातोय का असं मला आता वाटू लागलं. अनेकदा मला असं वाटायचं पण मी बोललो नव्हतो. मी जेव्हा काही ठराविक, 100 टक्के पुरावे समोर आणले तेव्हाच प्रश्न उपस्थित केले. लोकशाहीवर असेच प्रश्न विचारता येत नाही. मी वाट पाहिली आणि मी सारं काही पाहत होतो. आपल्याकडे असे अनेकजण आहेत ज्यांनी यावर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये काम केलं आहे. त्यांनीच मला यासंदर्भातील पुरावे आणून दिले. मतदार याद्यांमधून नावं काढली, वेगळी नावं टाकलं. हा आकडा लाखोंच्या संख्येने होतं. त्यावेळी मला लोकशाही व्यवस्थेत अडचण असल्याचं जाणवलं. लोकशाही व्यवस्थेत बिघाड झाला तर संविधान काम करणार नाही. असं झालं तर संसदेत तयार होणारा प्रत्येक कायदा हा बेकायदेशीर आहे. आपण हे कधी पाहिलेलं नाही. मात्र आता या फेजमध्ये शिरतोय. आपण प्रश्न विचारु लागलो आणि आता लोकांचा यावर विश्वास बसतोय," असं म्हटलं.
तसेच, "आता कोणीतरी म्हणालं की, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, असं कोणीतरी म्हणालं. ज्ञानेश कुमार यांच्या जाण्याने ही अडचण सुटणार नाही. हा त्याहून अधिक खोलवर जाऊन विचार करण्यासारखा विषय आहे. ही अडचण सोडवायची असेल तर सध्याचं सरकार सत्तेतून जायला हवं. त्यानंतर अनेक वर्ष रिपेरिंग करावी लागेल यांनी जे नुकसान करुन ठेवलं आहे त्याचं," असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। https://t.co/spGmBxgXLn— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भातील म्हणजेच एसआयआरच्या वादासंदर्भात काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी एसआयआरमधून 13 कोटी मतदारांना यादीतून वगळल्याचा, तसेच पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केलाय. केंद्रीय निवडणूक आयोगचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार हे भाजपला अनुकूलता दर्शवत असल्या आरोप केला जातोय. 'द इंडियन एक्सप्रेस'मधील एका वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाचे दोन आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सुमारे 10 महिन्यांच्या कालावधीत किमान 14 वेळा एसआयआरसंदर्भात लेखी आक्षेप नोंदवले होते. मात्र त्यानंतरही ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा दावा केला जातोय. एसआयआरला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.