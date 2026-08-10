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Explained: खरंच Rapido सुरक्षित आहे का? ₹20 लाख खर्च करुनही ती मृत्यूशी देतेय झुंज; असं घडलं काय? कंपनीचं म्हणणं काय?

रोज कारने ऑफिसला जाणाऱ्या तिने एक दिवस रॅपिडो बूक केली आणि तिची तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली; नक्की झालं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:33 AM IST
Explained: खरंच Rapido सुरक्षित आहे का? ₹20 लाख खर्च करुनही ती मृत्यूशी देतेय झुंज; असं घडलं काय? कंपनीचं म्हणणं काय?
Image Credit: ती आता सोशल मीडियावरुन मागतेय न्याय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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