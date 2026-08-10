/Explained: खरंच Rapido सुरक्षित आहे का? ₹20 लाख खर्च करुनही ती मृत्यूशी देतेय झुंज; असं घडलं काय? कंपनीचं म्हणणं काय?

ऑनलाइन वाहन बूक करुन प्रवास करण्याचं प्रमाण मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड वाढलं आहे. त्यातही मागील काही काळात ऑनलाइन माध्यमातून दुचाकी बूक करुन प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही वाढत असतानाच बेंगळुरूमध्ये अशाच सेवेच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या महिलेसोबत अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 32 वर्षीय महिलेचा 'रॅपिडो' या बाईक टॅक्सी ॲग्रीगेटरच्या माध्यमातून बूक केलेल्या दुचाकीवरुन जाताना एवढा डेंजर अपघात झाला की तिला रुग्णालयात दाखल करावं लागलं आणि तिच्यावर उपचारासाठी तब्बल 20 लाख रुपये खर्च आला. आता या महिलेच्या घरच्यांनी कंपनीने हा सर्व वैद्यकीय खर्च नुकसानभरपाई म्हणून द्यावा अशी मागणी केली आहे. या महिलेवरील उपचारांचा खर्च 20 लाख रुपयांहून अधिक झाला असून 'रॅपिडो'ने तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याबाबत फारशी आस्था दाखवलेली नसून तिला पूर्णपणे इग्नोर केल्याचा आरोप केला आहे. नेमकं घडलं काय? कुटुंबाचा दावा काय आहे? पोलिसांनी या प्रकरणात काय केलं आहे? जाणून घेऊयात सविस्तर...
मूळची केरळची रहिवासी असलेली आणि सध्या बेंगळुरूमध्ये राहणाऱ्या 'इंटीरियर डिझायनर' सानी कृष्णासोबत हा विचित्र प्रकार घडला आहे. 17 जून रोजी कामावर जात असताना, 'बगमाने टेक पार्क'जवळ ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करताना सानी कृष्णा प्रवास करत असलेल्या रॅपिडो बाईकचा अपघात झाला. या अपघातातून अगदी थोडक्यात सानी कृष्णाचे प्राण बचावले.
सानीने दिलेल्या माहितीनुसार, 17 जूनच्या सकाळी तिने बायरासंद्रा येथील घरापासून डोमलूर येथील कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी रॅपिडो बाईक टॅक्सी बूक केली होती. चालकाने मला पिकअप केल्यानंतर निष्काळजीपणे गाडी चालवली आणि प्रवासाच्या सुरुवातीलाच एका किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर कापलेलं असतानाच ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे चालकाचं बाईकवरील नियंत्रण सुटलं. या अपघातात सानीला अनेक गंभीर आणि जीवघेण्या दुखापती झाल्या. या अपघातामध्ये सानीच्या बरगड्या सात ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्या. तिच्या खांद्याचं हाड मोडलं, चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाली. चेहऱ्यावरील जखमा एवढ्या भयंकर होत्या की तिला प्लास्टिक सर्जरी करावी लागली. सानीच्या शरीरातून प्लीहा (spleen) काढावी लागली. प्लीहा हा आपल्या पोटाच्या वरच्या डाव्या बाजूला, बरगड्यांच्या मागे असलेला मुठीच्या आकाराचा अवयव आहे. हा अवयव रक्त शुद्ध करण्यासाठी मदत करतो आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतो.
अपघातानंतर सानी यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर तिला बेंगळुरूच्या मणिपाल रुग्णालयात हलवण्यात आले. जिथे तिच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी तिला केरळमधील कोझिकोड येथील 'मिथ्रास हॉस्पिटल'मध्ये हलवण्यात आले. सानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या दाव्यानुसार, तिच्यावरील उपचारांसाठी 20 लाखांहून अधिक खर्च आला. तसेच, सानीचा चुलत भाऊ अद्वैतने दिलेल्या दाव्यानुसार, उपचारांचा एकूण खर्च 25 लाख रुपयांच्या पुढे गेला असून त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अपघातानंतर दोन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही सानी अजूनही अंथरुणाला खिळून आहे. ती सध्या 'पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर'संदर्भातील उपचार घेत आहेत.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सुविधांची जाहिरात करूनही, रॅपिडो पुरेशी मदत करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप सानीने केला आहे. "महिलांसाठी अतिरिक्त सुरक्षिततेचे आश्वासन देणारे फिचर निवडूनही, या दुर्दैवी घटनेनंतर मला अपेक्षित मदत किंवा कंपनीची जबाबदारी स्वीकारल्याचं दिसून आलं नाही," असे तिने सोशल मीडियावर लिहिले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत रॅपिडोचे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोपही सानीने केला आहे. "रॅपिडोवाले महिलांच्या सुरक्षिततेची जाहिरात करतात, पण ते सर्व दावे खोटे आहे," असं सानी म्हणाली. तसेच, अशा प्रकारच्या घटनेला सामोरे जाणारी मी एकमेव प्रवासी नाहीत, असेही सानीने नमूद केले.
रॅपिडोच्या वतीने नंतर कुटुंबाला मदतीचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी, अद्याप कोणत्याही नुकसानभरपाईबाबत निश्चित निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सानीचा भाऊ दिबुलने दिली. सानी सहसा स्वतःच्या कारने प्रवास करायची आणि अपघाताच्या दिवशीच तिने बाईक टॅक्सी बुक केली होती, असंही दिबुल म्हणाला.
सानीच्या कुटुंबीयांनी 'रॅपिडो'ने दिलेल्या रिस्पॉन्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपनीशी वारंवार संपर्क साधूनही यासंदर्भातील नुकसानभरपाईसंदर्भात फारशी प्रगती झालेली नाही, असे सानीच्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. सानीचा चुलतभाऊ अद्वैतने दावा केला की, या ॲग्रीगेटर कंपनीने पाच लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाचे संरक्षण देण्याची जाहिरात केली होती. "आम्ही रॅपिडोशी अनेकदा संपर्क साधला, पण आम्हाला योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही. तिच्या उपचारांवर आम्ही आधीच 25 लाख रुपयांहून अधिक खर्च केल आहे. आम्हाला तिला पूर्णपणे बरं करण्यासाठी अजूनही निधीची गरज आहे. महिलांसाठी सुरक्षित प्रवासाची सेवा बुक करूनही, नक्की कसली सुरक्षा दिली जातेय असा आमचा कंपनीला प्रश्न आहे?" असं अद्वैतने म्हटलंय.
सोशल मीडियावर या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाल्यानंतर, रॅपिडोने एक निवेदन जारी केलं आहे. आम्ही सानीच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहेत, असं रॅपिडोने म्हटलं आहे. "आम्ही कुटुंबाच्या संपर्कात आहोत आणि त्यांना शक्य ती सर्व मदत व सहकार्य मिळावे यासाठी त्यांच्याशी सतत संपर्कात राहू," असे कंपनीने म्हटले आहे. एकीकडे कंपनी हा दावा करत असली तरी दुसरीकडे सानीच्या कुटुंबाने, अद्याप कोणतीही ठोस नुकसानभरपाई किंवा आर्थिक मदत देऊ करण्यात आलेली नाही असं म्हटलंय.
सानीच्या मैत्रिणीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, जीवन बीमा नगर वाहतूक पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. ट्रॅक्टर चालक परशुराम आचारी आणि रॅपिडो बाईक चालक आसिस बेग यांच्यावर निष्काळजीपणे व वेगाने वाहन चालवणे आणि एखाद्याचा जीव धोक्यात घालण्यासंदर्भातील भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 125(b) आणि 281 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी अपघातस्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजही मिळवले आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना अद्याप हे फुटेज पाहण्यास दिलेले नाही. तपासात फारशी प्रगती झालेली नाही असे सानीच्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे.