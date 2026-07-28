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Explained: प्लास्टिकच्या नोटा... पुन्हा बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागणार? नोटा का बदलणार? कागदी नोटांचं काय होणार? 10 प्रश्न, 10 उत्तरं

आरबीआयने प्लास्टिकच्या नोटा छापण्यासंदर्भात होकार दिल्यानंतर या नोटांसंदर्भात बराच संभ्रम असून याबद्दलचे 10 प्रश्न आणि 10 उत्तरं जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:51 PM IST
Explained: प्लास्टिकच्या नोटा... पुन्हा बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागणार? नोटा का बदलणार? कागदी नोटांचं काय होणार? 10 प्रश्न, 10 उत्तरं
Image Credit: आरबीआयच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने दिली मंजुरी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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