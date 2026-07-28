/Explained: प्लास्टिकच्या नोटा... पुन्हा बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागणार? नोटा का बदलणार? कागदी नोटांचं काय होणार? 10 प्रश्न, 10 उत्तरं

परदेशाप्रमाणे लवकरच तुम्हाला भारतातही प्लास्टिकची नोट वापरता येण्याची दाट शक्यता आहे. या नोटा 10 किंवा 20 रुपयांच्या असतील. देशातील बँकांची बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या याचसंदर्भातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रस्तावाला केंद्रातील मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावानुसार देशभरामध्ये प्राथमिक टप्प्यात 10 आणि 20 रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची प्रत्यक्ष बाजारपेठेत चाचणी घेतली जाणार आहे. तांत्रिक भाषेत याला 'फील्ड ट्रायल' असं म्हणतात.
संसदेच्या पावसाळी सत्रात लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी प्लास्टिकच्या नोटांसंदर्भातील ही माहिती दिली. भारतीय हवामान, लोकांकडून होणारा चलनी नोटांचा वापर आणि दैनंदिन व्यवहारांच्या परिस्थितीत या प्लास्टिकच्या नोटा किती टिकाऊ ठरतात याची चाचणी घेण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी लोकसभेमध्ये स्पष्ट केले आहे.
दैनंदिन व्यवहारांमध्ये 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटांचा वापर सर्वाधिक होतो. यामुळे सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटा फार लवकर मळतात, फाटतात किंवा खराब होतात.
आरबीआयला अशा खराब झालेल्या नोटा सतत मागे घेऊन नवीन नोटा छापाव्या लागतात, ज्यावर मोठा खर्च होतो. हाच खर्च टाळण्यासाठी आणि नोटांची शेल्फ लाइफ म्हणजेच नोटा वापरता असण्याचा कालावधी वाढवण्यासाठी प्लास्टिक नोटा छापण्याचा प्रयोग केला जाणार असून प्रत्यक्षात बाजारात या नोटा वापरासाठी उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
पॉलिमर नोटा प्लास्टिकसारख्या पदार्थापासून बनवलेल्या असल्याने त्या सहजासहजी फाटत नाहीत. या नोटा पाण्यात भिजत नाहीत आणि मळतही नाहीत.
या प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा खूप जास्त असल्याने छपाई आणि नष्ट करण्याचा आरबीआयचा अब्जावधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते पॉलिमर नोटांमध्ये आधुनिक सुरक्षेची वैशिष्ट्यांसहीत असून त्यामध्ये या सुरक्षा फिचर्सचा समावेश करणं अधिक सोपे होणार आहे. या नोटांमध्ये एक विशिष्ट ट्रान्सफरंट विंडो, विशेष सिक्युरिटी थ्रेड्स, प्रगत तंत्रज्ञानावरील सुरक्षा फीचर्स असतील. त्यामुळे नकली किंवा बनावट नोटा छापणे गुन्हेगारांसाठी अत्यंत कठीण होणार आहे.
सरकारने यावर तत्काळ स्पष्टीकरण दिले असून सध्या चलनात असलेल्या कागदी नोटा टप्प्याटप्प्याने किंवा पूर्णपणे बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचार नसल्याने केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
पॉलिमर नोटा सध्याच्या नेहमीच्या कागदी नोटांसोबतच बाजारात चालतील. त्यामुळे नोटबंदीप्रमाणे 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा पुन्हा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी लोकांना बँकांबाहेर रांगा लावाव्या लागणार नाहीत.
दरम्यान प्लास्टिकच्या नोटा आल्यामुळे डिजिटल पेमेंटवर काही परिणाम होईल का, हे सांगणे सध्या घाईचे ठरेल असे सरकारने म्हटले आहे. रोख व्यवहार (Cash) आणि डिजिटल पेमेंट हे दोन्ही एकमेकांना पूरक असून भविष्यातही दोन्ही माध्यमे सोबतच चालतील, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.
प्रत्यक्ष चाचणी यशस्वी ठरल्यानंतरच भविष्यात या नोटांची मोठ्या प्रमाणावर छपाई करायची की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
प्लास्टिकच्या नोटा म्हणजे पॉलिमर बँकनोट्स जगातील अनेक देशांत वापरल्या जातात. या नोटा पारंपरिक कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिकचा उपप्रकार असलेल्या पॉलीप्रोपायलीनपासून बनवलेल्या असतात. जगात सुमारे 60 देश पूर्ण किंवा अंशतः पॉलिमर नोटांचा वापर करतात.
पूर्णपणे पॉलिमर नोटांवर स्विच केलेले देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचं नाव अग्रस्थानी आहे. या देशामध्ये 1988 मध्ये पहिल्यांदाच प्लास्टिक नोटा वापरण्यात आल्या. जगात प्लास्टिक नोटा वापरणारा हा पहिलाच देश ठरला आहे. 1996 पासून या देशात पूर्णपणे प्लास्टिक नोटा वापरल्या जातात. तसेच, कॅनडा, न्यूझीलंड, रोमानिया, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया, निकाराग्वा, वानुआतू, पूर्व कॅरिबियन देश, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन), बार्बाडोस या देशांचाही प्लास्टिकचं चलन वापरणाऱ्या देशांमध्ये समावेश होतो. या यादीमध्ये याच वर्षापासून ओमानचाही समावेश झाला आहे.