Explained: 'भारताला खरा धोका हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या...', माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींच्या विधानाने नवा वाद; भाजपा आक्रमक, याचा नेहरुंशी काय संबंध?

दिल्लीत ए. जी. नूरानी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या एका जुन्या संदर्भाचा उल्लेख करत अन्सारी यांनी, "भारताला खरा धोका साम्यवाद (डाव्या विचारसणीपासून) नसून हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या जातीयवादाचा आहे," असं म्हटलं आहे. या वक्तव्यावर भाजप नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या विधानावरुन प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेत्यांनी अन्सारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हमीद अन्सारी यांनी 18 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात घटनातज्ञ, लेखक आणि राजकीय भाष्यकार ए. जी. नूरानी यांच्या विचारांचे स्मरण करण्यात आले. यावेळी अन्सारी यांनी व्याख्यानादरम्यान हे वक्तव्य केले. हमीद अन्सारी यांनी नूरानी यांच्या 2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'द आरएसएस: अ मेनेस टू इंडिया' या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. हे कदाचित त्यांचे शेवटचे मोठे पुस्तक होते असं म्हणतानाच अन्सारी यांनी नूरानींच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील एका संदर्भाचा हवाला देत माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या एका विधानाचाही उल्लेख केला. अन्सारींच्या मते, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना नेहरूंनी म्हटले होते की, "भारताला खरा धोका डाव्यांकडून नाही, तर हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या जातीयवादाकडून आहे."
देशात नागरी राष्ट्रवादाकडून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे होत असलेल्या सध्याच्या वाटचालीबद्दल अन्सारींनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. "अलिकडच्या वर्षांत अशा प्रथा उदयास आल्या आहेत, ज्या नागरी राष्ट्रवादाच्या प्रस्थापित तत्त्वाला आव्हान देतात. यातून निवडणुकीतील बहुमताला धार्मिक बहुमत म्हणून सादर करण्याचा आणि राजकीय सत्तेवर मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो," असं अन्सारी म्हणाले. त्यांनी असेही म्हटले की, "ही प्रवृत्ती नागरिकांना त्यांच्या धर्माच्या आधारावर विभाजित करते, असहिष्णुतेला प्रोत्साहन देते आणि इतर समुदायांबद्दल दुरावा किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण करते." अलीकडील काही घडामोडींबद्दलही चिंता व्यक्त करताना, अशा प्रवृत्तींना कायदेशीर आणि राजकीय स्तरावर विरोध केला पाहिजे, असं अन्सारी म्हणाले.
हमीद अन्सारी यांची वक्तव्ये समोर आल्यानंतर, भाजप नेत्यांनी त्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली केली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी माजी उपराष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर निशाणा साधताना, "हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. ते मूलतत्त्ववादी, धार्मिक कट्टरतावादी, अतिरेकी आणि फुटीरतावाद्यांबद्दल एक शब्दही बोलणार नाहीत," असं म्हटलंय.
भाजप नेते प्रदीप भंडारी यांनी अन्सारी यांच्या वक्तव्याचा संबंध काँग्रेस पक्षाच्या वैचारिक विचारसरणीशी जोडून त्यावर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, अन्सारी यांचे वक्तव्य हे काँग्रेस नेहमीच ज्या राजकीय विचारसरणीशी जोडली गेली आहे, तिचाच एक भाग आहे. भंडारी यांनी राहुल गांधी यांच्या 2009 मधील एका वक्तव्याचा संदर्भ देत, काँग्रेसवर 'हिंदू दहशतवादा'च्या मुद्द्याचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की, अन्सारी यांची सध्याची वक्तव्ये त्याच राजकीय विचारसरणीला पुढे नेत आहेत.
दरम्यान, भाजप नेत्या नीलम सोनकर यांनी अन्सारी यांचे वक्तव्य दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. अन्सारी यांनी यापूर्वी हिंदू-मुस्लिम फूट आणि जातीयवादाशी संबंधित वक्तव्ये केली आहेत, असं सोनकर म्हणाला. तसेच त्यांनी अन्सारी यांना देशातील वास्तविक परिस्थिती पाहण्याचे आवाहन केले.
विश्व हिंदू परिषदेचे नेते सुरेंद्र जैन यांनी अन्सारी यांच्या वक्तव्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "भारताची परंपरा सर्व समुदायांप्रति सहिष्णुता आणि सामंजस्याची राहिली आहे. जर हिंदू समाज जातीयवादी किंवा कट्टर असता तर अन्सारी अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्याच्या स्थितीत कसे असू शकतात, असा प्रश्न जैन यांनी उपस्थित केला. जैन यांनी अन्सारी यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्यांचाही संदर्भ दिला आणि आरोप केला की त्यांची वक्तव्ये देशाच्या सामाजिक सलोख्याला हानीकारक आहेत. जैन यांनी अन्सारी यांना अशी वक्तव्ये करण्यापासून परावृत्त होण्याचे आवाहन केले.