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Explained: 'भारताला खरा धोका हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या...', माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींच्या विधानाने नवा वाद; भाजपा आक्रमक, याचा नेहरुंशी काय संबंध?

माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंचा संदर्भ देत माजी उपराष्ट्रपतींनी केलेल्या विधानावरुन भाजपाकडून आता थेट काँग्रेसला आणि राहुल गांधींना लक्ष्य केलं जात आहे. नेमका हा सारा प्रकार काय आहे पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:24 AM IST
Explained: 'भारताला खरा धोका हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या...', माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींच्या विधानाने नवा वाद; भाजपा आक्रमक, याचा नेहरुंशी काय संबंध?
Image Credit: दिल्लीतील कार्यक्रमात बोलताना केलेल्या विधानावरुन वाद (फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य रॉयटर्स आणि पीटीआयकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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