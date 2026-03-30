Explained : रशियाच नव्हे भारतानं गहाण ठेवलेला सोन्याचा मोठा साठा; कधी आणि का? सर्वच माहिती समोर

World News Gold Sell Explained : महासत्ता रशियाच्या निर्णय आणि धोरणांचे परिणामसुद्धा जागतिक स्तरावर पाहायला मिळतात. अशा या देशानं नुकताच सोन्याचा साठा विकण्याचा निर्णय घेतला आणि देशापुढं असणाऱ्या संकटानं साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं. पण, ही झाली नाण्याची एक बाजू. एकिकडे इराण- इस्रायल आणि अमेरिका युद्धामध्ये तेलावर मोठा डाव लावला जात असतानाच सोनंसुद्धा मागे नाही. कारण, ठरतंय ते म्हणजे मागील 25 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच रशियानं घेतलेला निर्णय.
युक्रेनसोबत सुरु असणाऱ्या युद्धामुळं रशिया सोनं विकण्यास हतबल आहे. बरं, जगातील सर्वाधिक सुवर्ण ठेवींचा मुद्दा आला तर, 8000 टनहून अधिक सोनं असणारा अमेरिका या यादीत अग्रस्थानी आहे. रशिया सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात असून, दोन महिन्यांत 14 टनहून अधिक प्रमाणात सोनं देशानं विकलं आहे. युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला असून, त्याच कारणास्तव रशियाला सोनं विकालं लागत आहे. या साऱ्यामध्ये सध्या चर्चा सुरुय रशियाची आणि त्याच निमित्तानं 1991 मध्ये भारतानंही असाच काहीसा निर्णय घेतलेला हेसुद्धा विसरून चालणार नाही.
हा तोच काळ होता जेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली होती. आयात व्यापारासाठी परदेशी चलनाअभावी दिवाळखोरी टाळण्यासाठी भारतानं सोनं गहाण ठेवत कर्ज घेतलं होतं. इथं सोनं न विकता ते गहाण ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी देशात परवान्याची तरतूद होती. प्रत्येक गोष्टीसाठी परवाना घ्यावा लागत असे. कंपनी काय तयार करणार, किती प्रमाणात तयार करणार, त्याची विक्री कुठं होणार याचा निर्णय सरकारमार्फत घेतला जात असे. त्याचवेळी आखाती युद्ध झालं होतं. ज्यामुळं भारतापुढं तेल खरेदीचं मोठं संकट उभं राहिलं. सोनं गहाण ठेवणं हा नाईलाजानं एकच पर्याय होता. इंग्लंड आणि इतर देशांतील बँकांनी एकाच अटीवर पैसे देण्याची तयारी दाखवली होती, ती अट म्हणजे सोन्याच्या ठेवी भारताबाहेर याव्यात.
तेव्हा भारतात 67 टन इतक्या सोन्याच्या ठेवी होत्या. ज्यावर 400 मिलियन डॉलर इतकं कर्ज मिळणं अपेक्षित होतं. अखेर नाईलाजानं एका विशेष विमानानं आरबीआयनं बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे हे सोनं गहाण ठेवलं. ही माहिती बराच काळ समोर आली नाही. मात्र अखेर ही निर्णय घेणं महत्त्वाचं असल्याचं सरकारनं संसदेत सांगितलं. काही महिन्यांनीच हे सोनं पुन्हा खरेदी करण्यात आलं. राहिला मुद्दा सद्यस्थितीचा, तर भारतानं हल्लीच 100 टन सोनं खरेदीसुद्धा केलं.
आर्थिक संकट मोठं असलं तरीही सोनं विकणं हे संकटातून बाहेर पडण्यासाठी योग्य वाटेवर जाणं होय. अनेक तज्ज्ञ मंडळी रशियाच्या केंद्रीय बँकेनं घेतलेला हा निर्णय एक समजुतदारपणे घेतल्याचं म्हणत आहेत. इथं वाढत्या महागाईमुळं बाजारातील अनिश्चिततेमुळं सोन्याच्या दरांत वाढ होत असल्यामुळं प्रत्यक्षात सोनं विकणं एक योग्य निर्णय ठरु शकतो. या निर्णयामुळं सोनं विक्रीमुळं रशियाला फायदा झाला असून, रशिया कोणत्याही प्रकारच्या किमती निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेतून बाहेर असल्यामुळं त्याचा सोन्याच्या वैश्विक दरांवर परिणाम होणार नाही.