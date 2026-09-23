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Explained मान्सून माघारी फिरला, ऋतुचक्र बदलणार, 'या' खगोलीय घटनेमुळं आजपासून हिवाळ्याची चाहूल, Equinox म्हणजे काय?

आज खगोल शास्त्राच्या दृष्टीने सर्वात मोठा दिवस आहे. ऋतुबदलाच्या चक्राला आजपासून सुरू होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:11 PM IST
Explained मान्सून माघारी फिरला, ऋतुचक्र बदलणार, 'या' खगोलीय घटनेमुळं आजपासून हिवाळ्याची चाहूल, Equinox म्हणजे काय?
Image Credit: september 23 equinox 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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