Explained मान्सून माघारी फिरला, ऋतुचक्र बदलणार, 'या' खगोलीय घटनेमुळं आजपासून हिवाळ्याची चाहूल, Equinox म्हणजे काय?

हवामानाचे चक्र पुन्हा एकदा बदलणार आहे. त्याचबरोबर दिवसा-रात्रीचा खेळदेखील वेगाने पलटणार आहे. बुधवारी 23 सप्टेंबर म्हणजेच आजच्या दिवशी दिवस व रात्रीच्या कालावधीत बदल दिसून येणार आहे. 23 सप्टेंबर रोजी इक्विनॉक्स म्हणजेच विषवदिन आहे. यानंतर उत्तर गोलार्धात दिवस हळूहळू लहान होत जाणार तर रात्र मोठी होत जाणार. भारतातही हा बदल जाणवणार आहे. तसंच, इक्विनॉक्सनंतर खऱ्या अर्थाने हिवाळ्याची चाहुल लागणार आहे.
सामान्यप्रमाणे 12 तासांचा दिवस आणि 12 तासांची रात्र असते. मात्र जगभरात इक्विनॉक्सच्या दिवशी यात बदल होतो. सूर्याचा आकार आणि पृथ्वीवरील वातावरणामुळं निर्माण होणारी खगोलीय घटना आहे. 23 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण खगोलशास्त्रीय बदलाचा भारतावर कसा परिणाम होईल, हे सविस्तरपणे समजून घेऊया.
इक्विनॉक्स म्हणजे काय? असा प्रश्न तुम्हालादेखील पडला ना, तर याचा अर्थ जाणून घेऊयात. जेव्हा दिवस आणि रात्र यांचा कालावधी एकमेकांच्या खूप जवळ येतो. यानंतर, उत्तर गोलार्धात रात्री हळूहळू मोठ्या होऊ लागतात आणि दिवस लहान होतात. नासाच्या 2026 च्या खगोलशास्त्रीय गणनेनुसार, सप्टेंबर इक्विनॉक्स 23 सप्टेंबर रोजी सकाळी 5.35 वाजता होईल. ही घटना भारतासह जगभरात होणारा ऋतुबदल आहे.
इक्विनॉक्स वर्षातून दोनदा असतो. पहिल्यांदा मार्चमध्ये आणि दुसऱ्यांदा सप्टेंबरमध्ये. या वेळी सूर्य थेट डोक्यावर असतो, ज्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धात अंदाजे समान प्रमाणात सूर्यप्रकाश पोहोचतो. पृथ्वी स्वतःच्या अक्षावर अंदाजे 23.5 अंशांनी कललेली आहे. यामुळे आणि सूर्याभोवतीच्या पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे, वर्षभर दिवस आणि रात्रीच्या कालावधीत बदल होतो. इक्विनॉक्सच्या वेळी, सूर्याची किरणे दोन्ही गोलार्धांवर जवळजवळ समान प्रमाणात पडतात.
सप्टेंबरमध्ये, सूर्य विषुववृत्त ओलांडतो, म्हणजेच तो उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जातो. त्यामुळे, सप्टेंबरमधील इक्विनॉक्स हा उत्तर गोलार्धात खगोलशास्त्रीय शरद ऋतूची सुरुवात मानला जातो, तर दक्षिण गोलार्धात तो वसंत ऋतूची सुरुवात दर्शवतो.
उत्तर गोलार्ध (भारत, आशिया, युरोप, अमेरिका): 23 सप्टेंबर हा दिवस येथे 'शरद ऋतू' ची अधिकृत सुरुवात मानला जातो. झाडांची पाने गळणे आणि हवेत गारवा वाढणे आतापासून सुरू होईल.
दक्षिण गोलार्ध (ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका): या भागात अगदी उलट परिस्थिती असते. तिथे 23 सप्टेंबरपासून 'वसंत ऋतू' सुरू होतो, म्हणजेच तिथे आता थंडी संपून उन्हाळ्याची चाहूल लागेल.
विज्ञानाच्या भाषेत या खगोलीय घटनेला सप्टेंबर इक्विनॉक्स किंवा शरद संपात दिन म्हटले जाते. या घटनेनंतर भारतासह संपूर्ण उत्तर गोलार्धात अधिकृतपणे हिवाळ्याची चाहूल लागण्यास सुरुवात होते. पावसाळ्यानंतर जाणवणारा दमटपणा आणि ऑक्टोबर हीटच्या आधीचा उकाडा आता हळूहळू ओसरू लागेल. उत्तर भारतात आणि महाराष्ट्रात पहाटेच्या वेळी हवेत हलका गारवा जाणवू जाणवू लागेल. जो पुढे कडाक्याच्या थंडीत रुपांतर होईल.
दिवस आता मोठा वाढणार आहे. गणिताच्या दृष्टीने दिवस 12 तासांचा असला तरी तो प्रत्यक्षात 12 तास 7 मिनिटांपर्यंत जाणवतो. इक्विनॉक्सनंतर म्हणजे आजच्या दिवसानंतर दिवस लहान होईल आणि रात्री हळूहळू मोठ्या होतील.
सध्या 'एल निनो' सक्रिय असून पुढील २–३ महिन्यांत तो आणखी तीव्र होऊ शकतो. यंदा हिवाळ्यात दरवर्षीच्या तुलनेत तापमान जास्त राहू शकते. पावसाअभावी भूजल पातळीवर परिणाम होईल आणि पुढील वर्षीचा उन्हाळा अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे.
१५–१६ सप्टेंबरनंतर राजस्थानमधून मान्सून माघारी फिरण्यास सुरुवात होते. यंदा दोन दिवस आधीच मान्सूनने परतण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात मान्सून साधारणतः 10 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्णपणे बाहेर पडतो. यंदा परतीचा पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम राजस्थानातून माघारीची सुरुवात झाल्यानंतर 5 ऑक्टोबरपर्यंत मान्सून महाराष्ट्रातून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करतो. गेल्या वर्षी 10 ते 12 ऑक्टोबरदरम्यान हा परतीचा प्रवास सुरू झाला होता.
राज्यात ऑगस्ट महिन्यापासून पावसाने ओढ दिल्याने निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती तीव्र झाली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या पंधरवड्यातही पावसाचे प्रमाण कमीच होते. अनेक भागांत हंगामाच्या सुरुवातीपासून असणारी पावसाची तूट 16 टक्क्यांवर पोहोचल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.