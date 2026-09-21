Explained: 'प्लीज सोडून द्या,' मुलगी हात जोडून विनंती करत असताना आरोपीने छातीवर...; नंतर उचलून घेत धावला अन्...; धक्कादायक व्हिडीओ

दहावीतील मुलगा आणि मुलीला अत्यंत आक्षेपार्ह वागणूक देत त्यांचा शारिरीक आणि मानसिक छळ करण्यात आल्याचा एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. आरोपींनी मुलीशी असभ्य वर्तन करत तिच्या छातीलाही हात लावला. यादरम्यान एक आरोपी तर तिला उचलून घेऊन धावत सुटला होता. हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने समोर आला आहे. बिहारच्या जुमई येथे ही घटना घडली असून, व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तिघांना अटक केली आहे.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अने युजर्स बिहार पोलिसांना टॅग करून यादोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करत होते. यानंतर काही तासांतच अटकेची कारवाई करण्यात आली. जमुईचे पोलीस अधीक्षक विश्वजित दयाल यांनी याआधी सांगितलं होतं की, पोलिसांनी संबंधित किशोरवयीन मुला-मुलींशी संपर्क साधला आहे आणि व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्याचे विश्लेषण करत आहेत. संशयितांची ओळख पटल्यानंतर कारवाई करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं.
व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, एका जमावाने त्या जोडप्याला वेढले आहे आणि त्यातील एकाने तरुणाच्या शर्टची कॉलर पकडून त्याला त्या तरुणीपासून दूर ओढले आहे. ती तरुणी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, तोंडाला मास्क लावलेला एक व्यक्ती तिचा पाठलाग करतो आणि तिला मागून पकडून ओढून नेण्याचा प्रयत्न करतो. तिच्या शरीराला अयोग्यरित्या स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना ती तरुणी प्रतिकार करत ओरडताना ऐकू येते.
त्या तरुणीचा मित्र त्या गर्दीतून स्वतःची सुटका करून घेतो आणि तिच्या मदतीसाठी धावतो. ते दोघे जवळच पार्क केलेल्या आपल्या दुचाकीकडे धावतात, परंतु आरोपी त्यांचा पाठलाग करतात.
लाडकी बहीण, महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन पेक्षा देशात महिला सुरक्षा कायदा एका दिवसात आणा शेठ.— (@k_shree96) September 21, 2026
आधी हाथरस, RG Kar मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मणिपूर आणि आता बिहार. बर हे व्हिडिओ नसते बाहेर आले, तर हे पण लोकांना समजलं नसतं.
खरंच आपला देश देवभूमी आहे? #Bihar https://t.co/lGwVLK6f2f
त्या कठीण प्रसंगातून सुटका करून घेण्यासाठी ते दोघे दुचाकीवर बसत असतानाच त्यांच्यात आणि आरोपींमध्ये बाचाबाची होते. मात्र हल्लेखोर त्या तरुणीचा हात पकडतात. व्हिडिओ संपताना ती पुन्हा एकदा विनवणी करताना दिसते. यावेळी एकजण तिच्या छातीलाही स्पर्श करताना दिसतो.
'आयएएनएस' (IANS) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, दोघे पीडित जमुई शहरातील एका खाजगी शाळेत शिकतात. शनिवारी संध्याकाळी कोचिंग क्लासला जाऊन आल्यानंतर ते स्कूटरवरून बाहेर पडले होते. जमुई-लखीसराय मार्गावरून जात असताना एका गटाने त्यांना अडवले आणि हा प्रकार घडला.
शनिवारी सायंकाळी 7 वाजता घडलेल्या या घटनेशी संबंधित परिस्थितीचाही पोलीस तपास करत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. "एक तरुणी हात जोडून स्वतःला सोडून देण्याची विनवणी करत होती, तर गुंड तिची छेड काढत होते आणि तिला ओढत नेत होते. या माणसांना असे वागण्याचा अधिकार कोणी दिला? ही काही 'संस्कृती' नाही. ही पितृसत्ताक मानसिकता आहे: अशी धारणा की कोणताही पुरुष एखाद्या तरुणीच्या शरीरावर, तिच्या हालचालींवर आणि तिच्या निवडींवर नियंत्रण ठेवू शकतो," असे गांधी यांनी 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
त्यांनी 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. हा कायदा बालकांवरील लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि दोषींवर खटला चालवण्यासाठी केला गेला आहे. तसेच, संध्याकाळी 7 वाजता सार्वजनिक रस्त्यावर एखादी तरुणी सुरक्षित का नाही, याचे उत्तर बिहार सरकारने दिले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.
या घटनेचा निषेध करताना बिहारचे मंत्री सुनील कुमार म्हणाले, "स्थानिक प्रशासन सरकारच्या वतीने योग्य ती कारवाई करेल. मी जमुईच्या पोलीस अधीक्षकांशी (SP) बोलेन. जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. ही घटना नक्कीच निंदनीय आहे, परंतु केवळ एका घटनेच्या आधारे संपूर्ण बिहारमध्ये अशीच परिस्थिती आहे असे चित्र रंगवणे योग्य नाही. बिहारमध्ये 'जंगलराज' आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. या घटनेतील दोषींना पोलीस नक्कीच अटक करतील."
या घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून त्वरित एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे, व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे सर्व आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्याचे आणि विहित मुदतीत निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, "माध्यमांमधील वृत्ते आणि व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, रात्रीच्या वेळी काही व्यक्तींनी या दोघांना घेराव घातला; त्यांनी तरुणीला पकडून ओढले आणि तिच्याशी अश्लील वर्तन केले, तसेच तिच्या साथीदारालाही मारहाण केली."