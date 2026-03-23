English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Explained: फोनच्या दुसऱ्या बाजुची शांतता करेल तुम्हाला कंगाल; सायलेंट कॉल स्कॅम कसा घालतोय तुमच्या आयुष्यावर घाला?

Explained: फोनच्या दुसऱ्या बाजुची 'शांतता' करेल तुम्हाला कंगाल; 'सायलेंट कॉल' स्कॅम कसा घालतोय तुमच्या आयुष्यावर घाला?

Silent Call Scam: आता स्कॅमर्सने नवा फंडा शोधलाय. ते फोन करतात पण काहीच बोलत नाहीत. तुम्ही उतावीळ होऊन 'हॅलो, कोण आहे?' म्हणता तेवढ्यात तुमची आवाज रेकॉर्ड होतो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 23, 2026, 10:34 AM IST
सायलेंट कॉल स्कॅम

Silent Call Scam: आजकाल मोबाइलवर अनोळखी नंबरवरून कॉल येतो आणि दुसऱ्या बाजूला पूर्ण शांतता असते. तुम्ही ‘हॅलो’ म्हणता आणि तेवढ्यात तुमचा आवाज रेकॉर्ड होतो. ही ‘साइलेंट कॉल’ स्कॅमची नवीन शैली आहे. एआय तंत्रज्ञान वापरून फक्त ३ सेकंदाच्या आवाजातून तुमची पूर्ण ओळख क्लोन केली जाते. यामुळे तुमचे पैसे, बँक खाते किंवा वैयक्तिक माहिती चोरली जाऊ शकते. कसा चालतो हा स्कॅम? यातून कसं वाचायचं? सोप्या भाषेत समजून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

साइलेंट कॉल स्कॅम म्हणजे काय?

आता स्कॅमर्सने नवा फंडा शोधलाय. ते फोन करतात पण काहीच बोलत नाहीत. तुम्ही उतावीळ होऊन ‘हॅलो, कोण आहे?’ म्हणता तेवढ्यात तुमची आवाज रेकॉर्ड होतो. हा फक्त साधी कॉल नाही, तर एआय हॅकर्सची चालाकी आहे. 3 सेकंदाच्या छोट्या आवाजातूनही आता तुमची पूर्ण ‘व्हॉइस क्लोन’ तयार करता येते. यामुळे भविष्यात तुमच्या आवाजात बोलून तुमचे नातेवाईक, बँक किंवा ऑफिसला फसवले जाऊ शकते. या स्कॅममधून तात्काळ पैसे चोरले जात नाही, पण हळूहळू तुमची सवय, वेळ आणि बोलण्याची स्टाइल शिकली जाते. त्यामुळे मोठा फ्रॉड करण्याची तयारी होते.

स्कॅम कसा चालतो?

स्कॅमर अनोळखी नंबरवरून कॉल करतो आणि चूप बसतो. तुम्ही बोलायला लागता तेव्हा फोनमागे एआय सॉफ्टवेअर चालू असते. फक्त ‘हॅलो’ किंवा दोन-तीन शब्द पुरेसे! आता एआय तुमची आवाज, टोन, बोलण्याची गती आणि भावना सुद्धा समजून घेते. 3 सेकंदात तुमची कॉपी तयार होते. यानंतर हॅकर तुमच्या आवाजात बोलून तुमच्या मुलाला ‘बाबा, मी अडकलोय, पैसे पाठवा’ असे म्हणू शकतो. किंवा बँकेतून पैसे काढण्यासाठी तुमचा आवाज वापरतो. हे सर्व काही सेकंदांत घडते आणि तुम्हाला कळतही नाही. या नवीन एआय टेक्नॉलॉजीने स्कॅम करणे सोपे झाले आहे.

फक्त आवाज नाही, पूर्ण डेटा गोळा करून मोठा प्लॅन

स्कॅमर्सना तात्काळ पैसे नको असतात. ते तुमची ‘प्रोफाइल’ तयार करतात. तुम्ही कॉल कधी उचलता? किती वेळ बोलता? रात्री की सकाळी? तुमची प्रतिक्रिया कशी? हे सर्व ट्रॅक करतात. नंतर हा डेटा वापरून ते तुमच्या मित्राच्या नावाने कॉल करतात किंवा ‘इमर्जन्सी’ चे नाटक करतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या आवाजात बोलून तुमच्या पत्नीला सांगतात की ‘मी अपघातात आहे, ताबडतोब 50 हजार पाठव’. असे मोठे फसवेगिरीचे प्लॅन तयार होतात. म्हणून हा साइलेंट कॉल फक्त सुरुवात आहे, पण खरा धोका पुढे सुरु होतो.

कोणत्या लोकांना सर्वात जास्त धोका?

हा स्कॅम कोणासोबतही होऊ शकतो, पण काही लोक जास्त बळी पडतात. वृद्ध आजी-आजोबा कॉलवर जास्त वेळ थांबतात आणि ‘कोण आहे?’ विचारत राहतात, त्यामुळे आवाज जास्त रेकॉर्ड होतो. आई-वडील मुलांच्या नावाने कॉल आल्यास घाबरतात आणि ताबडतोब बोलतात. बिझनेसमन आणि ऑफिसमधील लोक अनोळखी नंबर उचलतात कारण कामाचे फोन येतात. तरुणही सोशल मीडियावरून फॉलोअप कॉल समजून उचलतात. म्हणून सर्वांनी सावध राहा, पण हे चार गट विशेष काळजी घ्या.

काय करू नये? 

साइलेंट कॉल आली तर ‘हॅलो’ म्हणू नका, प्रश्न विचारू नका किंवा जास्त बोलू नका. फक्त गप्प राहणे सर्वात महत्त्वाचे! काही लोक उत्सुकतेने ‘कोण आहे रे?’ म्हणतात, त्यामुळे आवाज स्पष्ट रेकॉर्ड होतो. स्कॅमर्सना हेच हवे असते. कॉल कट करणेही चांगले, पण बोलणे बंद करा. नाहीतर तुमचा 3 सेकंदाचा आवाजही पुरेसा ठरते. बोलणे म्हणजे तुमची ओळख देण्यासारखे आहे, हे लक्षात असूदे.

स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवाल?

साइलेंट कॉल आला तर फोन स्पीकरवर ठेवा आणि काही बोलू नका. टीव्ही, रेडिओ किंवा संगीत चालू करा, जेणेकरून रेकॉर्डिंग बिघडेल. काही लोक मुद्दाम अस्पष्ट बोलतात किंवा ‘नेटवर्क खराब आहे’ असे म्हणतात. अनोळखी नंबरवर कॉल उचलताना सावध राहा. बँक, पोलिस किंवा नातेवाईक कधीही असे साइलेंट कॉल करणार नाहीत. शंका आल्यास नंबर ब्लॉक करा आणि फॅमिलीला सांगा. जागरूकता हाच सर्वात मोठा बचाव आहे!  हा साइलेंट कॉल स्कॅम एआयच्या युगातली नवीन समस्या आहे. ज्याने फक्त 3 सेकंदात तुमची ओळख चोरली जाऊ शकते. म्हणून आजपासूनच सावध राहा. तुमची एक छोटी सावधगिरी मोठा फसवणूक रोखू शकते!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
silent call scamsilent call scam AIvoice cloning fraudphone scam IndiaAI voice theft

इतर बातम्या

'मोदींना पदावरून हटवण्याची भाषा करणारे उध्दव ठाकरे त्य...

महाराष्ट्र बातम्या