Explained: दरमहा ₹12500 ची गुंतवणूक तुम्हाला बनवेल करोडपती; सोबतच मिळेल ₹61000 पेन्शन; समजून घ्या मॅजिक फॉर्म्युला!

Investment Tips: सुरक्षित भविष्य आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील चढ-उतार पाहून अनेकांना सुरक्षित गुंतवणुकीचे वेध लागतात. अशा गुंतवणूकदारांसाठी केंद्र सरकारची सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजना 'कुबेराचा खजिना' ठरू शकते. एका विशिष्ट 'जादुई गणिताचा' वापर केल्यास, तुम्ही केवळ 1 कोटींचा निधीच नाही, तर 60 हजार रुपयांहून अधिक मासिक पेन्शनही मिळवू शकता. कसे आहे योजनेचे संपूर्ण गणित आणि गुंतवणुकीची रणनीती? सविस्तर समजून घेऊया.
पीपीएफ ही केवळ बचत योजना नसून ती दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीचे साधन आहे. केंद्र सरकारचे पाठबळ असल्याने यात गुंतवणुकीचा धोका शून्य असतो. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे ईईई (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणीत येते. म्हणजेच तुमची गुंतवणूक, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी एकूण रक्कम या तिन्हींवर कोणताही कर भरावा लागत नाही.
सध्या पीपीएफवर 7.1% वार्षिक व्याज दिले जाते. नियमानुसार, एका आर्थिक वर्षात तुम्ही किमान 500 रुपये तर कमाल 1.5 लाख रुपये गुंतवू शकता. जर तुम्हाला करोडपती बनण्याचे ध्येय गाठायचे असेल, तर दरमहा 12500रुपये (म्हणजेच वर्षाला 1.5 लाख) गुंतवणे हा यातील पहिला यशाचा टप्पा आहे.
पीपीएफमधील खरी जादू ही 15 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर सुरू होते. सुरुवातीला परतावा कमी वाटत असला तरी, चक्रवाढ व्याजामुळे (Compounding) तुमची मुद्दल आणि व्याजावर पुन्हा व्याज मिळत जाते. यामुळे शेवटच्या वर्षांमध्ये तुमचा पैसा वेगाने वाढतो.
जर तुम्ही सलग 25 वर्षे दरवर्षी 1.5 लाख रुपये गुंतवले, तर त्याचे गणित खालीलप्रमाणे असेल:एकूण गुंतवणूक: 37.50 लाख रुपये,एकूण व्याज: 66.58 लाख रुपये (अंदाजे).
लक्षात घ्या, 15 वर्षांचा मूळ कालावधी संपल्यानंतर तुम्ही 5-5 वर्षांच्या टप्प्यात ही योजना वाढवू शकता.
जेव्हा तुमची 25 वर्षांची गुंतवणूक पूर्ण होते आणि तुमच्या खात्यात 1.4 कोटी रुपये जमा होतात, तेव्हा तुम्ही हा निधी काढण्याऐवजी तिथेच ठेवू शकता. 7.1% व्याजानुसार, 1.4 कोटी रुपयांवर वर्षाला अंदाजे 7.38 लाख रुपये व्याज मिळते. हे व्याज 12 महिन्यांत विभागल्यास दरमहा 61,500 रुपये होतात. तुमची मूळ मुद्दल (1.4 कोटी) सुरक्षित राहते आणि तुम्हाला आयुष्यभर पेन्शनप्रमाणे व्याजाची रक्कम मिळत राहते.
या स्ट्रॅटर्जीमध्ये खंड पडू न देणे महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी 1 एप्रिल ते 5 एप्रिल दरम्यान 1.5 लाख रुपये एकदम जमा केल्यास तुम्हाला संपूर्ण वर्षाचे व्याज मिळते. जर एकदम शक्य नसेल, तर दरमहा 5 तारखेच्या आत 12500 रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शिस्त लावा, जेणेकरून अधिक व्याज जमा होईल.
अनेकजण 15 वर्षे पूर्ण होताच पैसे काढून घेतात, ही मोठी चूक आहे. पीपीएफचा दुसरा फॉर्म्युला सांगतो की, गरज नसेल तर पैसे काढू नका. 15 वर्षांनंतर 'फॉर्म 15-एच' भरून तुम्ही 5-5 वर्षांसाठी पीपीएफ खाते वाढवू शकता. 15 ते 25 या शेवटच्या 10 वर्षांत मिळणारे व्याज हे पहिल्या १५ वर्षांच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त असते.
आजच्या काळात निवृत्तीनंतर महागाईचा सामना करण्यासाठी स्थिर उत्पन्नाची गरज आहे. पीपीएफ ही अशा लोकांसाठी उत्तम आहे जे जोखीम घेऊ शकत नाहीत. सरकारी हमी, चक्रवाढ व्याजाचा फायदा आणि करमुक्त परतावा या त्रिसूत्रीमुळे पीपीएफ हा आजही मध्यमवर्गीयांसाठी गुंतवणुकीचा 'सुवर्ण मार्ग' मानला जातो.