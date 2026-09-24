Explained: 'वडिलांची हत्या झाल्याचं दु:ख नाही, पण चाकू...', करोडपती विनीत मनोचा यांच्या हत्येनंतर मुलाची धक्कादायक कबुली, 'ते इतर महिलांसोबत...'

कानपूरचे व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्या हत्या प्रकरणी सुरु असलेल्या तपासात रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनीत यांचा मुलगा सुब्रत याने चौकशीदरम्यान हत्येची कबुली दिली आहे. आरोपी सुब्रतने कॅमेऱ्यासमोर आपला कबुलीजबाब नोंदवला असून, वडिलांची हत्या केल्याबद्दल त्याला कोणताही पश्चात्ताप वाटत नसल्याचं म्हटलं आहे. यावेळी त्याने आपल्याला फक्त एकाच गोष्टीची खंत असल्याचं म्हटलं आहे. ती म्हणजे ही हत्या चाकूने वारंवार वार करून करण्यात आली. सुब्रतने आपल्या वडिलांच्या वागणुकीबाबतही गंभीर आरोप केले आहेत.
पोलिसांसमोर सुब्रतने केलेल्या कथित कबुलीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये आरोपी हत्येचा कट रचण्यापासून ते विशाल नावाच्या नोकराला यात सामील करून घेण्यापर्यंत आणि प्रत्यक्ष गुन्हा करण्यापर्यंतच्या घटनाक्रम सांगताना दिसत आहे. चौकशीदरम्यान त्याने सांगितले की, वडिलांच्या हत्येचा कट त्याने सुमारे तीन ते चार महिन्यांपूर्वीच रचला होता. वडिलांचे इतर महिलांशी असलेले संबंध, कौटुंबिक कलह आणि मालमत्ता दुसऱ्या कोणाच्या तरी नावावर हस्तांतरित केली जाण्याची भीती, ही या कृत्यामागची कारणे त्याने सांगितली आहेत.
कानपूरचे पोलीस आयुक्त रघुवीर लाल यांनी सांगितले की, ही अचानक घडलेली घटना नसून अत्यंत चलाखीने रचलेला एक कट होता. आरोपीने मुद्दाम शालूच्या माध्यमातून सुरक्षारक्षकाला बोलावून घेतले होते आणि हत्येच्या संदर्भात वापरल्या गेलेल्या क्रमांकावरून फोन करण्यासाठीही शालूची मदत घेतली होती.
सुब्रतच्या म्हणण्यानुसार, त्याने आपल्या वडिलांच्या हत्येचा कट तीन ते चार महिन्यांपूर्वीच रचला होता. त्याने या कटाबद्दल घरातील मदतनीस विशाललाही कल्पना दिली होती. विशालचे कर्ज फेडण्यासाठी त्याला 1.5 ते 2 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन सुब्रतने दिले होते, असा दावा त्याने केला आहे.
व्हिडिओमध्ये आरोपीने सांगितले आहे की, विशालने हत्येसाठी अनेक पद्धती सुचवल्या होत्या, ज्यामध्ये रस्ते अपघाताचा बनाव रचणे यांसारख्या पर्यायांचा समावेश होता. मात्र, अशा प्रकारच्या योजनेमुळे उलट परिणाम होऊन आपणच अडचणीत येऊ शकतो, असे सुब्रतला वाटले. त्यामुळे, संशय टाळण्यासाठी वडिलांचा मृत्यू आजारपणामुळे किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचे भासवता येईल, अशी योजना त्यांनी आखली.
पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान सुब्रतने सांगितले की, वडिलांचे काही महिलांशी असलेले संबंध यावरून कुटुंबात दीर्घकाळापासून तणाव होता. वडिलांच्या वागणुकीमुळे आपली आई अत्यंत व्यथित होती आणि या परिस्थितीचा संपूर्ण कुटुंबावर विपरीत परिणाम होत होता, असा आरोपही त्याने केला.
सुब्रतने सांगितले की, त्याने घराची चावी विशालला दिली होती; ही चावी सहसा त्याच्या गाडीत ठेवली जायची. त्याच्या म्हणण्यानुसार, विशालने त्या चावीवरून डुप्लिकेट चावी बनवून घेतली आणि नंतर मूळ चावी परत केली. त्याने विशालला घरात कसे प्रवेश करायचे याबद्दलही सूचना दिल्या होत्या. विशेषतः, सुब्रत बाहेर गेल्यानंतर त्याच्या खोलीत प्रवेश करणे आणि जेवणानंतर त्याचे वडील झोपी जाण्याची वाट पाहणे. त्या वेळीच खून करण्याचा हा कट होता.
सुब्रतने कथितरीत्या अशीही माहिती दिली की, त्याने विशालला घरातील परिस्थिती आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या हालचालींबद्दल तपशील दिले होते, जेणेकरून घटनेच्या वेळी तिथे इतर कोणीही उपस्थित राहणार नाही याची खात्री करता येईल.
व्हिडिओमध्ये सुब्रतने सांगितले आहे की, त्याच्यावर सुमारे 40 लाख रुपयांच्या कर्जाचा बोजा होता. त्याच्या म्हणण्यानुसार, विविध कर्जांमुळे त्याला दरमहा एकूण 55 चे 56 हजार रुपये हप्ते भरावे लागत होते. एवढी रक्कम कशी उभी केली, असे विचारले असता, त्याने कर्ज घेतल्याचे आणि क्रेडिट कार्डचा वापर केल्याचे सांगितले. तसेच, दुकानातून वस्तू घेऊन त्याने आपला खर्च भागवल्याचेही त्याने नमूद केले.
सुब्रतच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे वडील त्याला खर्चासाठी दरमहा सुमारे 40 हजार रुपये देत असत; मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष खर्च आणि कर्जाचे हप्ते या रकमेपेक्षा जास्त होते.
सुब्रतच्या कथित जबाबानुसार, 5 तारखेच्या रात्री हा गुन्हा घडवून आणण्याची योजना होती. सुब्रत स्वतः बाहेर पडल्यानंतर घरात प्रवेश करण्याबद्दल त्याने विशालला आधीच सांगितले होते. विशालने खोलीत जाऊन वाट पाहायची होती. वडिलांनी जेवण करून झोपल्यानंतर हत्या करायची आणि नंतर पळून जायचे, अशी ही योजना होती.
सुब्रतचा दावा आहे की, जर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याचे वडील जागे झाले नाहीत, तर कुटुंबीयांनी त्यांच्या मृत्यूचे कारण नैसर्गिक असल्याचे मानले असते. कोणालाही हत्येचा संशय येऊ नये, याची खात्री करण्यासाठीच ही संपूर्ण योजना आखण्यात आली होती, असे त्याने सांगितले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासादरम्यान सुब्रतने आपल्या पत्नीवर शालूवर, हत्येचा वारंवार आरोप केला. घरकाम करणारा विशाल याच्या जबाबातही शालूचे नाव समोर आले होते. परिणामी, पोलिसांनी शालूच्या भूमिकेबाबत सखोल तपास सुरू केला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, तपासादरम्यान अशी काही तथ्ये समोर आली ज्यामुळे सुब्रतच्या स्वतःच्या सहभागाबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर, पोलिसांनी तिन्ही आरोपींची एकत्रितपणे चौकशी केली.
पोलिसांनुसार, अनेक तासांच्या चौकशीनंतर सुब्रतने कथितरीत्या हत्येचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आणि त्यात आपली भूमिका असल्याचे कबूल केले. आपली अटक अटळ आहे आणि आपल्याला तुरुंगवास भोगावा लागेल, याची जाणीव झाल्यावर पहाटे 4 च्या सुमारास त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली, असे समजते.
चौकशीदरम्यान सुब्रतने कथितरीत्या सांगितले की, सुरुवातीला त्याला वाटले होते की पोलीस त्याला त्वरित अटक करतील. मात्र, नंतर त्याला समजले की विशालने आपल्या जबाबात त्याचे नाव घेतलेले नाही, ज्यामुळे तो संभ्रमावस्थेत पडला होता.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, नोकर विशालने दिलेल्या जबाबात बदल झाला आहे. विशालने पोलिसांना सांगितले की, जर ते पकडले गेले तर शालूला या प्रकरणात गोवण्याच्या सूचना सुब्रतने त्याला दिल्या होत्या. एका व्हिडिओमध्ये सुब्रतला त्याची पत्नी शालूच्या भूमिकेबद्दलही विचारणा करण्यात आली होती; त्याने कथितरीत्या सांगितले की, तिला या कटाबद्दल काहीही माहिती नव्हती.
विशालने असाही दावा केला की, हत्येपूर्वी सुब्रतने त्याच्याशी फोनवर चर्चा केली होती आणि गुन्हा अशा प्रकारे करण्यास सांगितले होते ज्यामुळे मृत्यू हा नैसर्गिक वाटेल, हत्या नाही. विशालच्या म्हणण्यानुसार, हत्येच्या दिवशी सुब्रतने त्याला सुमारे सहा वेळा फोन केला होता आणि तो अतिशय घाईत बोलत होता.
विशालच्या जबाबानुसार, घटनेच्या वेळी विनीत मिनोचाने त्या दोघांना पाहिले आणि आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. विशालचा दावा आहे की, भीतीपोटी त्याने त्याच क्षणी विनीतवर चाकूने हल्ला केला. आता पोलीस विशालचे दावे आणि सुब्रतची कथित कबुली यांची पडताळणी करून तपास करत आहेत.
पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, सुब्रत आणि त्याची पत्नी शालू यांना समोरासमोर बसवण्यात आलं होतं. सुब्रतला समोर पाहिल्यानंतर शालू भावूक होऊन रडू लागली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ती जवळपास 20 मिनिटं सलग रडत होती. सुब्रतने यावेळी संवाद साधला नाही आणि नंतर तोंड फिरवलं.
चौकशीदरम्यान शालू वारंवार आपल्याला सासरे विनीत यांची हत्या कोणी केली हे माहिती नसल्याचं सांगत होते. आपण हत्या केली नसल्याचा दावा ती करत होती. पण पोलिसांनी अद्याप शालूला क्लीन चीट दिलेली नाही. सर्व आरोपींचा जबाब, कॉल डिटेल्स, परस्थितीजन्य पुरावे हे सगळं एकत्र करुन पाहिलं जात आहे.