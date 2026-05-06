Explained: तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? 'मविआ पॅटर्न'ची तुफान चर्चा; विजयला बाजूला ठेवून सत्तेत येण्याची रणनिती?

Tamil Nadu Political Scenario: तामिळनाडूमध्ये थलपतीने ऐतिहासिक विजय मिळवलाय. पण तरीही काही जागांनी बहुमताचा आकडा हुकला आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी आकड्यांची जुळवाजुळव सुरु झाली आहे. त्यात मौके पे चौका मारत काँग्रेसने डीएमकेसोबतची युती तोडत टीव्हीकेला पाठिंबा दिलाय. पण तरीही काही जागा बहुमतासाठी अजूनही कमी पडतायत. त्यामुळे जोसेफ विजय यांच्यासमोर आता सत्तास्थपानेसाठी काही पर्याय आहेत. यादरम्यान तामिळनाडूत महाराष्ट्राप्रमाणे 'मविआ' पॅटर्न राबवला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजय यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी डीएमके आणि एआयडीएमके युती करु शकतात. असं झाल्यास विजय यांच्या आधीच ही युती बहुमत सिद्ध करु शकते. नेमकं हे गणित कसं आहे ते समजून घेऊयात.
2019 च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपा 105 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आघाडी करत सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. शिवसेनेने 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 54 आणि काँग्रेसने 44 जागा जिंकल्या होत्या. बहुमतासाठी 145 जागांची आवश्यकता होती. महाविकास आघाडीने154 जागांचा आकडा पार केल्याने ते सत्तेत आले आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
भाजपा आणि शिवसेना युती करून लढले होते, परंतु निकालानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून मतभेद झाल्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली होती.
तामिळनाडूच्या सत्तेत आलटून पाटलून नेहमी वर्चस्व गाजवणाऱ्या डीएमकेला 60 आणि एआयडीएमकेला 47 जागा मिळाल्या आहेत. यांची बेरीज 107 होत आहे. दरम्यान काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्याने डीएमके नाराज आहे. त्यामुळे त्यांचे 5 आमदार ते सोबत घेणार नाही. अशा स्थितीत इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोरही आहे. भाजपा, अन्य या पर्यायांसह ते बहुमत गाठण्याचा प्रयत्न करु शकतात. पण दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असल्याने याची शक्यता कमी आहे. मात्र ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि शिवसेना हे वेगळ्या विचारधारेचे पक्ष एकत्र आले तसंच तिथे होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत जोसेफ विजयने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय. अवघ्या 2 वर्षांपुर्वी स्थापन झालेल्या टीव्हीके पक्षाने तामिळनाडुतला 59 वर्षांचा पॉलिटीकल ट्रेंड मोडित काढलाय. गेली 59 वर्ष फक्त डीएमके आणि एआयडीएमके असे दोनच पक्ष तिथे केंद्रस्थानी होते पण यंदा थॉमस विजय यांचा टीव्हीके 108 जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. त्यामुळे विजयने लोकभवनात जात सत्तास्थापनेचा दावाही केलाय. निवडणुकीत तर विजयने बाजी मारली आहे. पण आता सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे ते म्हणजे बहुमत नसताना सुद्धा स्थिर सरकार ठेवण्याचं.
एकुण जागा - 234, बहुमत - 118
पक्ष जागा
टीव्हीके - 108
डीएमके - 60
एआयडीएमके - 47
काँग्रेस - 5
पीएमके - 4
आयुएमएल - 2
सीपीआय - 2
सीपीआय एम - 2
भाजप - 1
अन्य - 4
पण जोसेफ विजय दोन मतदारसंघातन उभे राहिल्याने त्याला एका मतदारसंघाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर संख्याबळ येतं ते 107. त्यात बहुमताचा आकडा आहे 118. यामुळे टीव्हीकेला अजून गरज आहे ती 11 आमदारांच्या पाठिंब्याची. त्यामुळे दुविधा मे अवसर म्हणत काँगेसने टीव्हीकेला पाठिंबा दिलाय. धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी राजकारणासाठी हा पाठिंबा देत असल्याचं तामिळनाडू काँग्रेसने म्हटलंय. तसच ही युती फक्त सरकार स्थापनेसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी असल्याचंही म्हटलंय. पण यावरुनच इंडिया आघाडीत फुट पडलीये. ,कारण डीएमके आमि काँग्रेसने आघाडी करत ही निवडणुक लढवली होती. आणि आता डीएमकेला विश्वासात न घेताच काँग्रसेने टीव्हीकेला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे ज्या टीव्हीकेविरुद्ध तुम्ही लढला त्यांनाच पाठिंबा कसा देऊ शकता असं म्हणत डीएमकेने टीका केलीये. तर इतरांनीही काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
पण फक्त काँग्रेसच्या पाठिंब्याने प्रश्न सुटणार नाहीये. कारण काँग्रेसचा पाठिंबा पकडून पण 112 जागाच होतायत. म्हणजे आणखी 6 जागा विजयला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी काही पर्याय थॉमस विजयसमोर आहे.
1) पर्याय पहिला
अन्य छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करायचं
पण असं केलं तरी प्रत्येकाची मर्जी सांभाळणं कठिण जाईल, सरकारवर टांगती तलवार राहील
2) पर्याय दुसरा
डीएमकेसोबत युती करणं. पण ज्यांच्याविरोधात आक्रमक प्रचार करुन टीव्हीके पक्ष निवडून आला. त्या स्टॅलिन यांच्यासोबत गेल्याने चुकीचा संदेश जाईल
3) पर्याय तिसरा
एआयडीएमकेला सरकारमध्ये सोबत घेणं. वरिष्ठ नेत्यांसोबत बोलून सत्तेत सहभागी करणँ किंवा बाहेरुन पाठिंबा मागणं. असं केलं तर स्थिर सरकार राज्याला मिळू शकतं. यासाठी पलानीसामी यांच्यासोबत चर्चा सुरु असल्याचं कळतंय. कारण टीव्हीके नेते एन आनंद यांनी पलानीसामी यांची आज भेट घेतली होती.
4) पर्याय चौथा
सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी जर अन्य कुठल्याही पक्षाच्या ३२ सदस्यांनी वॉक आऊट केलं तर बहुमतासाठीची संख्या खाली येईल. म्हणजे सभागृहाचं संख्याबळ २०४ असलं तर बहुमताचा आकडा १०३ असेल.
या मार्गाने सत्ता स्थापन तर होईल पण मुख्यमंत्रीपदावर पर्यायाने सरकारवर अल्पमतात येण्याची टांगती तलवार मात्र कायम राहिल. यामुळे या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय ते निवडतात हे बघावं लागेल.