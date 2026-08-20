/Explained : पहिल्यांदाच SIP सुरू करत आहात का? म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती?

Are you starting an SIP for the first time? : आजकाल म्युच्युअल फंड प्रत्येकाच्या पोर्टफोलिओचा एक भाग बनले आहेत. याचे कारण म्हणजे ते आकर्षक परतावा देतात. म्युच्युअल फंडातून मिळणारा किमान अपेक्षित परतावा 12 ते 14 टक्के असतो. तथापि, हा परतावा बाजारातील चढ-उतारानुसार बदलतो. जर तुम्ही कॅालेजचे विद्यार्थी असाल आणि पहिल्यांदाच म्युच्युअल फंड एसआयपी करण्याचा विचार करत असाल तर मनामध्ये थोडी धाकधूक आणि अनेक प्रश्न असणे स्वाभाविक आहे. एसआयपी हा असा पर्याय आहे जो दीर्घकाळात भरीव संपत्ती निर्माण करण्याचा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित मार्ग आहे. पण तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की तुमची पहिली SIP कशी आणि कुठे सुरू करावी. आजच्या लेखामध्ये तुम्हाल योग्य मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न असेल.
पैसे गुंतवणुक करण्याचा कालावधी - जेव्हा तुम्ही SIP सुरू करण्याचा विचार करता त्यावेळी तुम्ही किती वर्षांसाठी पैसे गुंतवायचे आहेत? याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे.
जोखीम पत्करण्याची क्षमता: तुम्ही किती जोखीम किंवा बाजारातील अस्थिरता सहन करू शकता?
आर्थिक ध्येय: हे पैसे कशासाठी वाचवले जात आहेत? जसे की उच्च शिक्षण, व्यवसाय, गाडी, घर किंवा लग्न याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.
जेव्हा आपण फंडाची निवड करतो त्यावेळी तुम्ही तुमच्या उद्दिष्टांवर आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीवर अवलंबून असावी. जर तुम्ही फंड हा 1 ते 3 वर्षासाठी म्हणजे कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक करत असाल, तर डेट फंड निवडा, कारण त्यात जोखीम कमी असते. जेव्हा तुम्ही 3 ते 5 वर्षांसाठी गुंतवणूक करत असाल, तर हायब्रीड फंड सर्वोत्तम आहेत, ज्यात इक्विटी आणि डेट यांचे मिश्रण असते. जर तुमचा गुंतवणुकीचा कालावधी जास्त असेल, जसे की महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी, तर इक्विटी फंड सर्वोत्तम आहेत. हे फंड दीर्घकाळात चक्रवाढ व्याजाचा सर्वाधिक फायदा देतात.
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चक्रवाढ व्याजामुळे, तुम्ही बाजारात जितका जास्त वेळ घालवता, तितका परतावा गुंतवणुकीच्या रकमेत वाढत जातो.
गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्यासाठी बाजारात मोठी घसरण होण्याची वाट पाहणे योग्य नाही.
त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जो गुंतवणूकदार सध्याच्या बाजार पातळीवर लवकर एसआयपी सुरू करतो, त्याला कमी पातळीची वाट पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारापेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो, कारण तो बाजारात कमी वेळ घालवेल. अशा परिस्थितीत, एक्सआयआरआर परतावा कमी असू शकतो.
याशिवाय, गुंतवणूकदार स्टेप-अप एसआयपी करून सामान्य एसआयपीपेक्षा जास्त परतावा देखील मिळवू शकतात.
उदाहरण
समजा, एक गुंतवणूकदार 20 वर्षांसाठी दरमहा 10000 रुपयांची एसआयपी करतो. दुसरा गुंतवणूकदारही 20 वर्षांसाठी दरमहा 10000 रुपयांची एसआयपी करतो, आणि त्यासोबत दरवर्षी 10% स्टेप-अप घेतो. जरी सर्वसाधारण परतावा 10% असला तरी, स्टेप-अप घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला जास्त फायदा होईल, कारण गुंतवणुकीची रक्कम जास्त आहे. म्हणून, कमाई सुरू होताच एसआयपी सुरू करा. साप्ताहिक किंवा मासिक एसआयपी तुम्हाला चढ-उतारांना तोंड देण्यास मदत करतात.
नवीन गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा सल्ला म्हणजे त्यांचा पहिला अनुभव चांगला असावा : तज्ञांच्या मते, चुकीच्या माहितीमुळे किंवा चुकीचा फंड निवडल्यामुळे होणारे सुरुवातीचे नुकसान गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी करू शकते. त्यामुळे, अचूक माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या : तुमच्या SIP ची रक्कम 500 किंवा 1000 रुपयांइतकी कमी असली तरी, एका प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराच्या मदतीने सुरुवात करा. यामुळे तुमचा पहिला अनुभव सकारात्मक राहील आणि तुम्ही तणावमुक्त होऊन तुमच्या गुंतवणुकीच्या प्रवासाचा आनंद घेऊ शकाल