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साखर अचानक का महागली? खरंच इथेनॉलचा संबंध आहे का? समजून घ्या महागाईचं संपूर्ण गणित

राज्यात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.साखरेच्या दरातील ही आतापर्यंतची मोठी वाढ असल्याचं व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:56 PM IST
साखर अचानक का महागली? खरंच इथेनॉलचा संबंध आहे का? समजून घ्या महागाईचं संपूर्ण गणित
Image Credit: Explained Sugar price hike why sugar price hike when will it normal

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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