/साखर अचानक का महागली? खरंच इथेनॉलचा संबंध आहे का? समजून घ्या महागाईचं संपूर्ण गणित

गेल्या काही दिवसांपासून साखरेच्या दरात झालेली वाढ यामुळं सर्वसामान्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. साखरेच्या दरात वाढ झाल्यामुळं त्याचा परिणाम मिठाई आणि चहावरही झाला आहे. बाजारात मिठाईची व चहाची किंमतही वाढण्याची शक्यता आहे. साखरेचे दर अचानक का वाढले? यामागे इथेनॉल आहे का? असे सवाल सध्या उपस्थित केले जात आहेत.
गेल्या 15 दिवसांत साखर 17 रुपयांनी महाग झाली असून किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव पहिल्यांदाच 65 रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी साखर 48 ते 50 रुपये प्रति किलो मिळत होती. परंतु ती आता 65 रुपये किलोवर पोहोचली आहे. घाऊक बाजारातही साखरेने पहिल्यांदाच 60 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
साखर कारखान्यांनी नफा वाढवण्यासाठी उसापासून साखर तयार करण्याऐवजी इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात 5 टक्के घट झाली आहे.
देशांतर्गंत चढलेले साखरेचे बाजारभाव आणखी दिड-दोन महिने तरी पुन्हा कमी होण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत, याला प्रामुख्याने चार कारणं सांगितली जातात. एकतर व्यापाऱ्यांची साठेबाजी, दुसरे ऊस परिणामी साखर उत्पादनात झालेली घट, तिसरे बफर स्टॉक हा 60 लाख मेट्रिक टनावरून थेट 30 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आणणं आणि चौथे कारण म्हणजे इंधनातील इथेनॉल ब्लेंडिंगचे 20 टक्के उदिष्ट हे 2031 पासून ते 2026 म्हणजेच तब्बल 5 वर्षे अलीकडे आणून ठेवले
या चार कारणांमुळं साखर उत्पादन घटत गेलं त्या तुलनेत मागणी मात्र आहे तशीच राहिली. ही साखर बाजारातली तूट वाढू लागताच व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी करून हे भाव थेट प्रतिकिलो 20 रुपयांनी वाढवल्याचे निरिक्षण माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नोंदवलं आहे.
ब्राझीलकडे उपलब्ध असलेली कच्ची साखर आयात होण्यास किमान 40 दिवस आणि प्रक्रिया करून शुद्ध (पांढरी) साखर बाजारात येण्यास आणखी 10 ते 15 दिवस, अशी आयात साखर बाजारात येण्यास किमान 50 ते 55 दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे आयात साखर दिवाळीपूर्वी बाजारात येण्याची शक्यता कमी आहे. हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखरेची दरवाढ नोव्हेंबरपासून आटोक्यात येईल. पण, उर्वरित पावसाळ्यात चांगला पाऊस न झाल्यास दीड-दोन वर्षे दर तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे.
देशात साखरेची कमतरता नाही, उत्पादन पुरेसे आहे. इस्माने 27.9 दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला होता. भाववाढीचे कारण हे फक्त साठेबाजी नाहीये तर हवामान, कमी गाळप आणि सणासुदीच्या हंगामातील खरेदी ही मुख्य कारणे आहेत. सट्टेबाजी आणि साठेबाजीमुळे साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत, असं इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर असोसिएशने म्हटलं आहे.
घाऊक खरेदीदारांनी नियोजित वेळेच्या आधीच अधिक साखर खरेदी केली. बाजारात उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून सरकारने साखर आयातीवर साठा मर्यादा लागू केली आहे. व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा कमी केली जाऊ शकते, असंही इस्माने म्हटलं आहे.
3 महिन्यांत साखरेच्या किमती 80% नी वाढल्या आहेत. जूनमध्ये साखरेचे दर ₹३,८०० प्रति क्विंटल आहेत. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत दर ₹6,800-7,000 प्रति क्विंटल होते. तीन महिन्यांत सुमारे ₹3,200 प्रति क्विंटलची वाढ. सरकारी कारवाईनंतर साखरेचे दर ₹1,000 ने घसरले. आता साखरेचे दर ₹5,800-6,000 प्रति क्विंटल आहेत.
सर्वसामान्यांच्या पसंतीचा असलेला चहा आता मागणार आहे. साखरेच्या दरात वाढ झाल्याने चहाच्या दारातही वाढ करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी 15 रुपयांनी चहा विकण्याचा निर्णय विक्रेत्यानी घेतला आहे. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि वस्तुही महागल्या आहेत. जर दरवाढ केली नाही तर आम्हालाही विक्री करण्यास परवडणार नाही असे चहा विक्रेत्याने म्हटले आहे. चहा महागला तर आम्हाला परवडणार नाही सर्वमान्य नागरिक हा चहा सकाळी पहिला घेतो आता महागाई झाल्यामुळे दोनवेळा चहा प्यायचो तिथे एकदा प्यायला लागेल असे ग्राहक म्हणत आहेत.